Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Μάριος Φραγκούλης «Athens Revisited - Μύθοι και Ήρωες» H καθιερωμένη συνάντηση του Μάριου Φραγκούλη με το κοινό του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, εφέτος γίνεται με την καλλιτεχνική καθοδήγηση της καταξιωμένης δημιουργού, Λίνας Νικολακοπούλου.Η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του New York Times Athens Democracy Forum και τον τριήμερο εορτασμό του στην Αθήνα.Μέρος των εσόδων της συναυλίας διατίθενται για τους σκοπούς του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».Ο Μάριος Φραγκούλης σε τραγούδια από το διεθνές κλασικό και Classical Crossover ρεπερτόριο του μαζί με μοναδικές στιγμές από τα μνημειώδη έργα «Carmina Burana», «Canto General», «Άξιον Εστί», «Όρνιθες»και αγαπημένες ταινίες όπως το «La Vita E Bella», «Dances With Wolves», «West Side Story», «Zorba the Greek», την ταινία «Schindler’s List» και την ταινία «Blue» του Zbigniew Preisner.Τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία του Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο μαέστρος Λουκάς Καρυτινός.Διδασκαλία Χορωδίας: Σταύρος Μπερής.Συμμετέχουν: Δήμητρα Σελεμίδου και ο βιρτουόζος βιολονίστας Zoltán Mága.Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)Διονυσίου Αρεοπαγίτου17 Σεπτεμβρίου 201821:00Τιμές εισιτηρίων:Μειωμένα/Αμεα: 18€Άνω διάζωμα: 27€Γ Ζώνη: 43€Β Ζώνη: 56€Α Ζώνη: 66€Διακεκριμένη: 86€O Θάνος Μικρούτσικος, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από δυο και περισσότερες γενιές. Ο Σταυρός του Νότου είναι εδώ μαζί με τον Γουίλι, τον W. G. Allum και τους 7 Νάνους. Η Πιρόγα θα συναντήσει το Ημερολόγιο, η Σωτηρία της ψυχής τις Περικοπές, η Μικρή Πατρίδα τη Ρόζα και τον Άμλετ της Σελήνης.Με ερμηνευτές τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Μεράντζα, τον Κώστα Θωμαίδη και την Ριτα Αντωνοπούλου, ο Θάνος Μικρούτσικος έρχεται «από τη βροχή ως τη σελήνη…»Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2018.Παλαιό Ελαιουργείο ΕλευσίναςΠαραλία Ελευσίνας (Κανελλοπούλου και Δραγούμη)17 Σεπτεμβρίου 201820:30Γενική είσοδος: 12€Μειωμένο: 5€Ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης μαζεύει τα πιο αγαπημένα λαϊκά, λαικότροπα, λαϊκίζοντα και λαϊκοπρεπή τραγούδια της δισκογραφίας του και επισκέπτεται την Ταράτσα του Φοίβου τη Δευτέρα στις 17 Σεπτεμβρίου.Μαζί του φέρνει εκτός από γλυκά και λουλούδια, δύο από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες εκπροσώπους του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, τη Μελίνα Κανά και την Κατερίνα Κούκα. Οι δύο ερμηνεύτριες αφήνουν για λίγο στην άκρη το προσωπικό τους ρεπερτόριο και δοκιμάζονται σε ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχει συνθέσει ο Θέμης, αλλά και κρυφά διαμάντια της δισκογραφίας του.Από το «Μέχρι το τέλος» έως «Το δίκιο μου» και από τις «Πρώτες λέξεις» μέχρι το «Κοίτα εγώ», τα «Λαϊκά του Θέμη» είναι μια παράσταση γεμάτη σύγχρονα τραγούδια, φτιαγμένα και τραγουδισμένα με τον παλιό καλό τρόπο της ειλικρίνειας και της αγάπης για την ελληνική λαϊκή μουσική.Συντελεστές:Μουσικοί:Πιάνο: Θέμης ΚαραμουρατίδηςΜπουζούκι: Νίκος Μέρμηγκας - Νίκος ΚατσίκηςΚιθάρα: Σπύρος ΧατζηκωνσταντίνουΜπάσο: Γιώργος ΜπουλντήςΤύμπανα: Αλέξανδρος ΚούροςΗχοληψία: Γιάννης ΠαξεβάνηςΦωτογραφίες -Σχεδιασμός Αφίσας: Δημήτρης ΜακρήςΚινηματογράφηση: Χρήστος ΓκίνηςΏρα έναρξης: 21:00Ώρα εισόδου κοινού: 19:30«Η ταράτσα του Φοίβου»Ιερά Οδός 13-1517 Σεπτεμβρίου 201821:00Τιμές εισιτηρίων καθήμενων:Α ζώνη: 25€Β ζώνη: 20€Οι θέσεις καθήμενων είναι σε τραπέζια των 12 και των 8 θέσεων και οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ' όψιν τους ότι θα κάθονται μαζί με άλλους. Η αγορά εισιτηρίου περιλαμβάνει τη θέαση του προγράμματος, για την οποία η αγορά ποτού δεν είναι υποχρεωτική. Για όσους πελάτες επιθυμούν να καταναλώσουν ποτά ή αναψυκτικά, θα υπάρχει τιμοκατάλογος στα τραπέζια.Τιμή εισιτηρίου για bar και εξώστη καθήμενων: 12€Από τα σπουδαιότερα έργα του Γερμανού συγγραφέα Frank Wedekind, «Το Ξύπνημα της Άνοιξης», με υπότιτλο «μία παιδική τραγωδία» θίγει το πρώτο ξύπνημα της εφηβικής σεξουαλικότητας. Άσεμνο, ανήθικο και προκλητικό, ανακηρύχθηκε απαγορευμένο, με το πρώτο ανέβασμα να καθυστερεί δεκαπέντε χρόνια από το 1891 όπου και γράφτηκε.Γροθιά στον πουριτανισμό και στη σεμνοτυφία, το έργο πραγματεύεται διαχρονικά ζητήματα διαπαιδαγώγησης και σεξουαλικής αναζήτησης των νέων. Ο εύθραυστος ψυχικός κόσμος των ανήλικων χαρακτήρων απέναντι σε διαφορετικούς, εξίσου αναποτελεσματικούς, τρόπους διαπαιδαγώγησης από τους γονείς, παρουσιάζεται μέσω της γρήγορης εναλλαγής μικρών σκηνών, που διαδέχονται η μία την άλλη. Χαρακτηρίστηκε προδρομική μορφή εξπρεσιονιστικού station drama, ενώ στους κύκλους των ψυχολόγων το έργο θεωρήθηκε ότι προβάλλει ψυχολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες που διατυπώνονται επιστημονικά στην ψυχανάλυση.Συντελεστές:Μετάφραση: Ντίμη ΘεοδωράκηΣκηνοθεσία - Διασκευή: Αντώνης Morgan ΚωνσταντουδάκηςΕπιμέλεια Μετάφρασης: Ντίμη Θεοδωράκη & Αντώνης Morgan ΚωνσταντουδάκηςΠρωτότυπη Μουσική: Ιωάννης ΒουδούρηςΦωτισμοί: Αντώνης Morgan ΚωνσταντουδάκηςΣκηνικά: Φωτεινή ΑλεξοπούλουΚοστούμια: Eva DoppelgängerΚινησιολογία: Μαρία ΣτεφανίδουΧορογραφία: Βασίλης ΣκαρμούτσοςΕπιμέλεια Μακιγιάζ: Ζηνοβία ΕυθυμιάδηΕκτέλεση Μακιγιάζ: Δήμητρα ΣταυροπούλουMake Up Artist: Χρύσα ΜιχαηλίδουΒοηθός Σκηνοθέτη: Υρώ ΜακρήΒοηθοί Παραγωγής και Επικοινωνίας: Ιωάννα Κουλοχέρη, Αντωνία Φουντή, Φωτεινή Αλεξοπούλου & Νεφέλη ΣυρίγουΚινηματογραφικό Μέρος: Ομάδα NAILΦωτογραφίες: Σάκης ΑναστασόπουλοςΨυχολογική Ανάλυση Ρόλων: Ιάκωβος Σιανούδης & Εύη Καπασακαλίδη - ΨυχορροπίαHair Styling Κινηματογράφησης: Χρήστος Νικολής & Χρύσα ΜιχαηλίδουΘεατρικό Μέρος: Λίνα Φούντογλου, Αλέξανδρος Χούντας, Χριστίνα Γαρμπή, Εύα Φρακτοπούλου.Κινηματογραφικό Μέρος:Ακύλλας Καραζήσης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Μαρία Σκουλά, Κώστας Ανταλόπουλος, Γιάννης Παπαγιάννης, Δανάη Παπουτσή, Στέλιος Καλαϊτζής, Δημήτρης Όντος, Έλενα Σταματίου, Διονύσης Στραβοράβδης, Φελίς Τόπη, Μαρία Στεφανίδου, Βασιλική Μαυρίδη, Βασίλης Ζώης και Ελένη ΜολέσκηΔιάρκεια: 120 λεπτάΔημοτικό Θέατρο ΠειραιάΤρίτη 20:30Εισιτήρια€15, €10 για φοιτητές και €5 για ανέργους και ΑΜΕΑΟμάδα Vasistas«Χοηφόροι» του Αισχύλου (Κύκλος Ορέστεια)Στο δεύτερο έργο της τριλογίας της Ορέστειας, κυριαρχεί η φιγούρα της Ηλέκτρας που πενθεί τον δολοφονημένο πατέρα της προσμένοντας εμμονικά ως μόνο φως σωτηρίας την επιστροφή του αδερφού της, Ορέστη, προκειμένου να σχεδιάσουν μαζί την εκδίκηση. Το ξεκίνημα του έργου είναι ζοφερό με την Ηλέκτρα να θρηνεί πάνω απ’ τον τάφο του πατέρα της και τις Χοηφόρες, τις γυναίκες του χορού που τη συντροφεύουν, να πολλαπλασιάζουν τον θρήνο της ενώ προσφέρουν τις χοές τους. Εκεί την αντικρύζει πρώτη φορά ο αδερφός της που έχει επιστρέψει μετά από χρόνια για να εκδικηθεί τον φόνο του πατέρα του μαζί με τον πιστό του σύντροφό του Πυλάδη, μεταμφιεσμένοι σε ξένους για μην τους αναγνωρίσουν. Βλέποντάς την να θρηνεί, συνειδητοποιεί ότι θα την έχει σύμμαχο στο ιερό αυτό έργο και της αποκαλύπτει την ταυτότητά του σε μια από τις συγκλονιστικότερες σκηνές αναγνώρισης στο αρχαίο δράμα. Η δράση κατόπιν εξελίσσεται καταιγιστικά. Ορέστης και Πυλάδης με την κάλυψη της Ηλέκτρας προφασίζονται ότι είναι δύο ξένοι που φέρνουν τις στάχτες του πεθαμένου Ορέστη στην Κλυταιμνήστρα. Η Κλυταιμνήστρα υποδέχεται τον Ορέστη και τότε εκείνος, αφού της αποκαλύπτει την ταυτότητά του, την εκτελεί ενώ κατόπιν εκτελεί και τον ομοκρέβατο, συνένοχό της Αίγισθο. Η τραγωδία κλείνει με τις Ερινύες να καταφθάνουν, καταδιώκοντας ανελέητα τον Ορέστη ως τη στιγμή της αθώωσής του από τον Άρειο Πάγο. Αλλά αυτό θα συμβεί στο τελευταίο μέρος της τριλογίας, στις Ευμενίδες.Σκηνοθεσία: Αργυρώ ΧιώτηΔραματουργία: Ομάδα VasistasΣύμβουλος δραματουργίας: Νίκος Α. ΠαναγιωτόπουλοςΣκηνικός χώρος: Εύα ΜανιδάκηΦωτισμοί: Τάσος ΠαλαιορούταςΜουσική: Jan Van de EngelΒοηθός σκηνοθέτη: Γκέλυ ΚαλαμπάκαΕύη Σαουλίδου, Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Αντώνης Αντωνόπουλος, Ματίνα Περγιουδάκη, Γιάννης Κλίνης, Ελένη Βεργέτη, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη κ.ά.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» 2018.Θέατρο ΒράχωνΟδός Ταταούλων Τηλέφωνο: 2107609340, 210760935017 Σεπτεμβρίου 201821:00Εισιτήρια15€ - Μειωμένο: 10€ - Άνεργοι - ΑμΕΑ: 5€Μετά από μια πετυχημένη περιοδεία σε επιλεγμένα θέατρα της Ελλάδας και δύο θριαμβευτικά γεμάτες βραδιές στην Επίδαυρο, που κέρδισαν κοινό και κριτικούς, ο Αριστοφάνης του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με την dream team της νέας γενιάς ηθοποιών και την εξαιρετική μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα γέμισε ασφυκτικά και τις 2 παραστάσεις στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στην Αθήνα. Τελευταία στάση: το Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου.Το έργο, ένα από τα «γυναικεία» του Αριστοφάνη, κατορθώνει να προσεγγίσει με αξιοθαύμαστη δεξιοτεχνία -και με όπλα το χιούμορ και την εξυπνάδα- ζητήματα φύλου, θεατρικότητας και πολιτικής.Πρωταγωνιστούν οι Μάκης Παπαδημητρίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Νάντια Κοντογεώργη, Ελένη Ουζουνίδου, Άνδρη Θεοδότου, Μαρία Κατσανδρή, Γιώργος Παπαγεωργίου.Ο Ευριπίδης είναι ταραγμένος, γιατί οι γυναίκες, που σήμερα τελούν την μεγάλη τους γιορτή, τα Θεσμοφόρια, είναι αποφασισμένες να τον τιμωρήσουν, επειδή τις δυσφημίζει στα έργα του. Μοναδικός τρόπος για να αποτρέψει τον κίνδυνο, είναι να στείλει στα Θεσμοφόρια έναν δικό του άνθρωπο, ντυμένο γυναικεία, για να τον υπερασπιστεί. Τη δύσκολη αποστολή αναλαμβάνει ο Μνησίλοχος. Πράγματι οι Θεσμοφοριάζουσες − που αποτελούν τον Χορό της κωμωδίας −, αρχίζουν να κατηγορούν τον Ευριπίδη. Όταν πάρει τον λόγο, ο μεταμφιεσμένος Μνησίλοχος επιτίθεται κι αυτός προσχηματικά στον Ευριπίδη, έπειτα όμως προσπαθεί να τον υποστηρίξει, λέγοντας ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για πολλά περισσότερα από αυτά που τούς προσάπτει ο τραγικός ποιητής. Και ενώ ο Χορός αγανακτεί με αυτά που ακούει, εμφανίζεται ο Κλεισθένης, γνωστός Αθηναίος της εποχής με θηλυπρεπή εμφάνιση, και τους λέει ότι κυκλοφορεί μια φήμη πως κάποιος άνδρας ντυμένος γυναικεία βρίσκεται ανάμεσά τους. Πολύ γρήγορα, ο Μνησίλοχος αποκαλύπτεται και κατηγορείται για παραβίαση των ιερών τελετουργικών κανόνων, ενώ προσπαθεί να ειδοποιήσει τον Ευριπίδη, που παραφυλάει, ότι το σχέδιό τους έχει αποκαλυφθεί. Ο Ευριπίδης, στην προσπάθειά του να σώσει τον υπερασπιστή του, εμφανίζεται στην γιορτή των Θεσμοφορίων πολλές φορές με διαφορετική κάθε φορά εμφάνιση, και κάνει τελικά στις γυναίκες μια πρόταση: θα σταματήσει να τις κακολογεί στα έργα του, αν τον αφήσουν να απελευθερώσει τον Μνησίλοχο. Οι γυναίκες δέχονται και οι δύο άντρες φεύγουν. Η κωμωδία τελειώνει με τους πανηγυρισμούς του Χορού.Συντελεστές:Μετάφραση: Παντελής ΜπουκάλαςΣκηνοθεσία: Βαγγέλης ΘεοδωρόπουλοςΜουσική: Νίκος ΚυπουργόςΕνδυματολόγος: Άγγελος ΜέντηςΣκηνογράφος: Μαγδαληνή ΑυγερινούΧορογραφίες: Σεσίλ ΜικρούτσικουΣχεδιασμός φωτισμών: Σάκης ΜπιρμπίληςΒοηθός Σκηνοθέτη: Παντελής ΔεντάκηςΜουσική διδασκαλία - Μουσικός: Αναστάσης ΣαρακατσάνοςΣυμπαραγωγή: Α. Μ. Τέχνη Χώρος - ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης - ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων - Ε.Φ.ΜάκηςΠαπαδημητρίου (Μνησίλοχος)Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος (Ευριπίδης)Γιώργος Χρυσοστόμου (Αγάθονας, τοξότης)Νάντια Κοντογιώργη (Μίκα)Ελένη Ουζουνίδου (Κηρύκαινα)Άνδρη Θεοδώτου (Κρίτυλλα)Μαρία Κατσανδρή (Φιλίστη)Γιώργος Παπαγεωργίου (Υπηρέτης του Αγάθονα, Κλεισθένης)Βαλέρια Δημητριάδου, Ειρήνη Μακρή, Κατερίνα Μαούτσου, Ίριδα Μάρα, Φραγκίσκη Μουστάκη, Ελένη Μπούκλη, Ηλέκτρα Σαρρή, Νατάσα Σφενδυλάκη, Αντιγόνη ΦρυδάΔιάρκεια: 90 λεπτάΘέατρο ΠέτραςΟλυμπίας Τηλέφωνο: 210 506216617 Σεπτεμβρίου 201821:00Εισιτήρια από 15€Το πρώτο έργο της τριλογίας της Ορέστειας αφηγείται την επιστροφή του βασιλιά Αγαμέμνονα στο Άργος, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Ο Αγαμέμνων μπαίνει θριαμβευτικά στην πόλη και το παλάτι, φέρνοντας μαζί του ως αιχμάλωτη την τρωαδίτισσα πριγκίπισσα, ιέρεια του Απόλλωνα, μάντισσα Κασσάνδρα. Η Κλυταιμνήστρα υποδέχεται τον σύζυγό της με στόμφο και τιμή, ωστόσο πολύ γρήγορα αποκαλύπτεται πως η ενθουσιώδης της υποδοχή υποκρύπτει ένα οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης για το φόνο της κόρης τους, Ιφιγένειας, που ο Αγαμέμνονας θυσίασε στην Αυλίδα, για να ξεκινήσουν τα πλοία της εκστρατείας δέκα χρόνια πριν. Το κόκκινο χαλί που στρώνει για την υποδοχή του οδηγεί σ’ ένα λουτρό αίματος όπου, με τη συνέργεια του εραστή της Αίγισθου, θα πνιγούν και ο ίδιος και η ερωμένη του.Συντελεστές:Μετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Τσέζαρις ΓκραουζίνιςΣκηνικά - Κουστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλανΜουσική - Μουσική Διδασκαλία: Χάρης ΠεγιάζηςΚίνηση: Eddie LameΦωτισμοί: Αλέκος ΓιάνναροςΒοηθός Σκηνοθέτη: Συγκλητική ΒλαχάκηΔιεύθυνση παραγωγής: Αναστασία ΚαβαλάρηΕπικοινωνία: Ανζελίκα ΚαψαμπέληΚαλλιτεχνική διεύθυνση Stefi Productions: Αλίκη Δανέζη KnutsenΠαραγωγή: Stefi & Lynx Productions και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒέροιαςΠαίζουν: Μαρία Πρωτόπαππα (Κλυταιμνήστρα), Γιάννης Στάνκογλου (Αγαμέμνων/Αίγισθος), Αργύρης Πανταζάρας (Κήρυκας), Ιώβη Φραγκάτου (Κασσάνδρα), Θοδωρής Κατσαφάδος (Φρουρός) και 12μελήςχορόςΘέατρο Αλίκη ΒουγιουκλάκηΜεταμορφώσεως Σωτήρος και Υψηλάντου Τηλέφωνο: 210 687170017 Σεπτεμβρίου 201821:00ΕισιτήριαΠροπώληση από 12€Μία κωμωδία Western με φόντο την Κρήτη, γεμάτη γέλιο, πάθος για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα. Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα παιδιά της, ένας ανεκπλήρωτος καουμπόικος έρωτας, ένα τρελό κυνήγι θησαυρού, ένα κρυμμένο διαμάντι που βγάζει στη φόρα κρυμμένα μυστικά, ανατροπές, ίντριγκες, γέλιο και πολλή πολλή τρυφερότητα.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Μπέσυ ΜάλφαΣκηνικά: Λία ΑσβεστάΜουσική: Γιώργος ΧατζήςΚοστούμια: Ελένη ΜπλέτσαΜακιγιάζ: Σταυρούλα ΣγούρουΜια παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και της create4Art.Πρωταγωνιστούν:Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλφα, Πηνελόπη Πλάκα, Τάσος Κονταράτος.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2018.Ανοιχτό Θέατρο ΚολωνούΙωαννίνων & Καπανέως17 Σεπτεμβρίου 201820:30ΕισιτήριαΕισιτήρια: 5€