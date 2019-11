Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

«Το καινούργιο σπίτι» του Κάρλο Γκολντόνι στο Εθνικό Θέατρο



Για πρώτη φορά ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο η διαχρονική, εξαιρετικά επίκαιρη κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι «Το καινούργιο σπίτι», σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη. Η κυριαρχία του χρήματος, τα ταξικά απωθημένα και η παγίδα του φαίνεσθαι είναι τα βασικά θέματα που αναδύονται μέσα από την εύστοχη κριτική του καινοτόμου Ιταλού συγγραφέα. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης: «To Καινούριο σπίτι φτιάχνεται για να κατοικηθεί αλλά δεν θα κατοικηθεί ποτέ. Σ’αυτό το σπίτι - ουτοπία η επιθυμία του εγώ είναι δυνατότερη από την επιθυμία του μαζί. Οι ήρωες του Γκολντόνι, νάρκισσοι και υποκριτές έως εσχάτων, θα περιφέρουν τις άστεγες σκιές τους στην πιο τραγική κωμωδία μοναξιάς».

Οι φρεσκοπαντρεμένοι Αντζολέτο και Καικίλια ετοιμάζουν το καινούργιο τους σπίτι. Η Καικίλια είναι ιδιότροπη, αγαπά την πολυτέλεια και την κομψότητα. Ο Αντζολέτο είναι ερωτευμένος και άφραγκος, ανίκανος να αντισταθεί στις απαιτήσεις της. Μια φρενήρης κινητικότητα ζωντανεύει τον μικρόκοσμό τους αποκαλύπτοντας τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής του Γκολντόνι.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Ειρήνη Μουντράκη

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Μουσική: Πάνος Ηλιόπουλος

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Φωτισμοί: bijoux de kant

Δραματουργική Συνεργασία: Γιάννης Κωνσταντινίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Παπαδάκης

Φωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Χάρης Ανδριανός, Αντώνης Αντωνόπουλος, Άγγελος Αποστολίδης, Στέλλα Βογιατζάκη, Πολύδωρος Βογιατζής, Αντώνης Γκρίτσης, Θανάσης Δήμου, Τάσος Καραχάλιος, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Ντένης Μακρής, Βασίλης Μίχας, Μαρία Πανουργιά, Εύη Σαουλίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα.

Μουσικοί: Γιάννης Αγρανιώτης (βιολί), Αλέξης Μαστιχιάδης (τσέμπαλο)

Με αγγλικούς υπέρτιτλους κάθε Πέμπτη και Σάββατο.

Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκηνή Κοτοπούλη



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00



27 Νοεμβρίου 2019 - 9 Φεβρουαρίου 2020



Εισιτήρια



25€ (Διακεκριμένη ζώνη), 18€ (Α' Ζώνη), 15€ (A' Εξώστης), 5€ (Β' Εξώστης)

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη: 18€ (Διακεκριμένη ζώνη), 15€ (Α' Εξώστης)

Κάθε Παρασκευή: 18€ (Διακεκριμένη ζώνη), 13€ (Α' και Β' Εξώστης)

Ειδικές τιμές: Φοιτητικό-Νεανικό 10€ (εκτός διακεκριμένης ζώνης), Ανω 65 ετών 10€ (κάθε Τετάρτη), Κάρτα ανεργίας 5€ (κάθε Τετάρτη και Πέμπτη), ΑμεΑ 5€ και συνοδός 5€ (καθημερινά & Σαββατοκύριακο), Πολύτεκνοι 10€ (καθημερινά & Σαββατοκύριακο).

Abba Mania, το καλύτερο musical tribute του West End στην Αθήνα!

Το καλύτερο live πάρτι αφιερωμένο στη μουσική των Abba έρχεται στην Αθήνα κατευθείαν από το West End του Λονδίνου.

Η παραγωγή ABBA mania, που αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της μουσικής των ABBA, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια, παρουσιάζεται από το 1999 συνεχώς σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερους από 3 εκατομμύρια θεατές σε πάνω από 30 χώρες συνεχίζει τις περιοδείες και έρχεται στην Αθήνα αυτόν τον Νοέμβριο για μια παράσταση στο Christmas Theater.

Το καλύτερο πάρτι με ζωντανή μουσική αφιερωμένο στους ABBA θα είναι εδώ!

Πώς ξεκίνησαν όμως όλα; Η σαρωτική επιτυχία του μιούζικαλ Mamma Mia, στα τέλη των 90s, (αρχικά στο Λονδίνο και μετά σ’ ολόκληρο τον κόσμο), αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου για τη μουσική των Abba. Ο θεατρικός παραγωγός Stuart Littlewood, δημιούργησε μια μουσική παράσταση, όσο το δυνατόν πιο πιστή στην πραγματικότητα των Abba, με σπουδαίους ερμηνευτές, σε μια παραγωγή κορυφαίου επιπέδου σε ήχο, φωτισμούς, εφέ και συνεχείς εναλλαγές κοστουμιών! Ένα εντυπωσιακό πάρτι ακριβώς όπως ταιριάζει στους ABBA.

Το ABBA MANIA δημιουργήθηκε το 1999 και από τότε έχει ταξιδέψει σε θέατρα και αίθουσες συναυλιών σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Δύο ώρες γεμάτες μουσική, χορό και στίχους γεμάτους αγάπη.



Η παράσταση αναπαράγει τον ήχο των ABBA πάντα με σεβασμό. Ο ABBA MANIA δεν είναι μόνο για όσους αγάπησαν τα τραγούδια των Abba αλλά και για τους νέους που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να τους δουν ζωντανά αλλά τα ξέρουν και τα τραγουδούν.



Ανάμεσα στα τραγούδια που θα θυμηθούμε και θα χορέψουμε είναι το «Dancing Queen», το «Waterloo», το «Mamma Mia», το «The Winner Takes It All», το «Super Trouper», το «Fernando», το «Take A Chance On Me» και πολλά άλλα που συνεχίζουν να μας κάνουν να χορεύουμε. Γιατί όπως λένε και οι Abba: «You can dance, you can jive, having the time of your life..»

Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)

Λεωφ. Βεΐκου (στο ύψος του Άλσους Βεΐκου)

27 Νοεμβρίου 2019

20:00

«Το μέλλον είναι αποκλειστικά δικό μας» του Παύλου Μάτεσι στο Θέατρο Ριάλτο

Ο σπουδαίος συγγραφέας Παύλος Μάτεσις έρχεται για μια ακόμα φορά με το καυστικό του χιούμορ να μας κάνει να γελάσουμε με τους εαυτούς μας, σατιρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις μέχρι το κόκκαλο. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κοινό η τελευταία (1997) και εμπλουτισμένη από τον συγγραφέα αναθεώρηση του ενός από τα έξι μονόπρακτα του έργου του «Μικρο-αστικό δίκαιο» με τίτλο «Το μέλλον είναι αποκλειστικά δικό μας».

Τρία φριχτά πρόσωπα, η μαμά, ο μπαμπάς και ο γιος, παίρνουν τη βόλτα τους στο πάρκο με τελικό προορισμό το τσίρκο. Μαζί με τη βόλτα τους, παίρνουν αμπάριζα τις αξίες, τα ήθη, τα πιστεύω και ό,τι άλλο έχει την ατυχία να βρεθεί στον δρόμο τους, καθώς η μαμά και μπαμπάς βρίσκουν την ευκαιρία να γαλουχήσουν το παιδί τους στα ιδεώδη του εκφυλισμένου μικροαστισμού. Το διδάσκουν πως να βασανίζει, να σκοτώνει, να καταπατά και γενικώς να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Κυρίως του διδάσκουν ότι η μοναδική υποχρέωση που έχει προς τους συνανθρώπους του είναι να απαιτεί και να επιβάλλει με κάθε μέσο τα δικαιώματα του: τα οποία και πάλι είναι να τρώει μέχρι σκασμού, να καταπατά τον θεϊκό και ανθρώπινο νόμο και να πράττει τα πάντα – τα πάντα όμως - για το προσωπικό του συμφέρον. Μόνο τότε το μέλλον θα είναι δικό του... Για να το θέσουμε πιο σωστά, αποκλειστικά δικό του. Αυτό έχει σημασία...

Συντελεστές:



Κείμενο: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος

Σκηνικά - Κοστούμια: Ανθή Πετρουλάκη - Νάγια Ζαχαράτου

Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Γραφιστικά - Σχεδιασμός αφίσας: Ντίνα Ζαφειρίου

Επικοινωνία - Προβολή: Αγλαϊα Παγώνα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιορδάνης Ιωαννίδης

Οργάνωση παραγωγής: Φλάβιους Νεάγκου

Γραμματειακή υποστήριξη: Φωτεινή Κοσμάτου - Ιωάννα Πετρίδου

Παίζουν: Φώτης Σπύρος, Φανή Γέμτου, Νίκος Χρηστίδης

Θέατρο Ριάλτο - Αλέκος Αλεξανδράκης



Τρίτη 21:15



Τετάρτη 19:15



26 Νοεμβρίου 2019 - 29 Ιανουαρίου 2020



Εισιτήρια



Γενική είσοδος: 15€



Προπώληση: 12€ (στο ταμείο του θεάτρου & viva.gr)



Ανέργων - ΑμεΑ: 10€

«Μήδεια» στο Θέατρο Ροές

Η «Μήδεια» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πριν δύο χρόνια, στο Εθνικό Θέατρο της Χάγης, STET- the English Theatre, όπου για πρώτη φορά ακούστηκε η τραγωδία στα ελληνικά και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Γεωργαλάς, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα, συνεχίζει να πειραματίζεται και να δουλεύει πάνω στον λόγο του Ευριπίδη με την εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, που δίνει μια ψυχαναλυτική προσέγγιση στην ιστορία.Μια μετάφραση, άμεση και ποιητική,που εμπεριέχει την προσωπική του θεώρηση και επιχειρεί να πλησιάσει την ψυχή των ηρώων. Το ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Τζούλη Σούμα.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γεωργαλάς

Παίζουν: Τζούλη Σούμα, Γιώργος Σταυριανός, Κυριακή Καραλουκά, Νίκος Δερτιλής, Βασίλης Ψυλλάς.

Θέατρο Ροές



27 Νοεμβρίου 2019 Τετάρτη 21:00



Εισιτήρια



Προπώληση από 8€ έως 12€

Δείτε επίσης: Δημήτρης Γεωργαλάς: «Ο άνθρωπος είναι το πιο άπιστο είδος του πλανήτη»

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Hairspray» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Ακροπόλ

Το θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη χειμερινή σεζόν 2019-2020, το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Hairspray», που έχει διακριθεί παγκοσμίως, με 8 Tony Awards (ένα από τα οποία στην κατηγορία του “Best Musical”), 4 Laurence Olivier Awards (μεταξύ των οποίων το βραβείο «Best New Musical»), 9 Drama Desk Awards και 2 World Theatre Awards.

Εκτός από την Αγγλία και την Αυστραλία, το Hairspray έχει παρουσιαστεί σε πολλές χώρες, από τη Μανίλα ως τη Βόρεια Αφρική και από την Ελβετία ως το Περού.

To 2007 κυκλοφόρησε με μεγάλη επιτυχία η ομότιτλη Αμερικάνικη ταινία με πρωταγωνιστές τους John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron, Queen Latifah και James Marsden.

Το 2016, στο δίκτυο NBC, προβλήθηκε το Hairspray Live! με μια all star διανομή που περιελάμβανε τους Ariana Grande, Jennifer Hudson και Martin Short.

Μια παράσταση-έμπνευση ενάντια στις διακρίσεις κάθε είδους που προβάλλει, μέσω της δύναμης της μουσικής, την ελευθερία της έκφρασης και το ομαδικό πνεύμα που νικάει κάθε προκατάληψη!

Ένα αληθινό πάρτι με υπέροχα τραγούδια και χορογραφίες που θα γεμίσει τη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ, σε μια υπερπαραγωγή με 30 ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές και ζωντανή ορχήστρα, σε απόδοση κειμένου, στίχων και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου, συναρπάζοντας τους λάτρεις και μη του μιούζικαλ.

Δείτε περισσότερα εδώ

«Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» με τη Μιμή Ντενίση στον Ελληνικό Κόσμο

Το έργο είναι το πρώτο ελληνικό θεατρικό sequel. Αποτελεί συνέχεια του έργου «Σμύρνη μου αγαπημένη».



Η Μιμή Ντενίση γράφει και σκηνοθετεί τη συνέχεια της ζωής των ηρώων που επέζησαν της Μικρασιατικής καταστροφής και προσπάθησαν να αρχίσουν από την αρχή στη νέα τους πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σύνθετο έργο που φέρνει στην επιφάνεια άγνωστα στοιχεία για την εποχή του Μεσοπολέμου, η οποία υπήρξε μια από τις πιο ταραγμένες εποχές της Ελλάδας.

Λίγα λόγια για το έργο:



Η αρχόντισσα της Σμύρνης Φιλιώ Μπαλτατζή και τα παιδιά της καταφέρνουν να επιζήσουν της Μικρασιατικής καταστροφής και μετά από μεγάλες περιπέτειες καταλήγουν στη Μακεδονία. Η Σαλονίκη γίνεται η πατρίδα των προσφύγων. Μια πολυπολιτισμική πόλη με ντόπιους, πρόσφυγες, Πόντιους και Εβραίους που ζουν αρμονικά παρά τις διαφορές τους. Το έργο παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας και πολλών νέων χαρακτήρων την περίοδο από την ανταλλαγή των πληθυσμών μέχρι την αρχή του 2 ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανέλιξη των προσφύγων από την απόλυτη φτώχεια σε μια καινούρια αξιοπρεπή ζωή, η προσπάθειά τους να γίνουν ένα με τ’ αδέλφια τους στην Ελλάδα, η άνοδος και η πτώση της ακμάζουσας Εβραϊκής κοινότητας, δίνονται ανάγλυφα μέσα από τους χαρακτήρες. Το έργο είναι μια μεγάλη νωπογραφία της εποχής με φόντο την πολιτική κατάσταση μέσα από προσωπικές ιστορίες και με τη μουσική της εποχής από τα σεφαραδίτικα, μέχρι τα ρεμπέτικα και τον Αττίκ, να αναδεικνύουν τις αισθητικές και πολιτιστικές αντιθέσεις ανάμεσα σε ντόπιους και πρόσφυγες.

Συντελεστές:



Κείμενο - Σκηνοθεσία: Μιμή Ντενίση

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κινησιολογία: Μάρω Μαρμαρινού

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Φωτισμοί: Αργύρης Θέος

Τρισδιάστατα γραφικά: Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Δημήτρης Αγαθόπουλος

Πρωταγωνιστεί η Μιμή Ντενίση και με αλφαβητική σειρά:



Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γιώργος Αρμένης, Νικολέτα Βλαβιανού,

Κατερίνα Γερονικολού, Μαρία Εγγλεζάκη, Λευτέρης Ελευθερίου,

Δημήτρης Μακαλιάς, Μιχάλης Μητρούσης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη

Παλληκαράκη, Όλγα Πολίτου, Δήμητρα Σιγάλα, Αναστασία Σκοπελίτη,

Γιάννης Τσιμιτσέλης, Αντιγόνη Ψυχράμη.

Παίζουν επίσης:



Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος Βελιάνο, Νικόλας Γκιούλης, Δήμητρα

Μιχαηλίδου, Νικόλας Παπακωνσταντινου, Ηλίας Νομικός, Έφη

Σταυροπούλου, Ζαχαρένια Φραγκιαδάκη.



«Ελληνικός Κόσμος» - "Θέατρον"

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 19:00

Παρασκευή 20:00

Σάββατο 20:00

Κυριακή 18:30



Εισιτήρια



14€, 16, 20€, 25€, 30€, 40€, 50€

«Δέκα μικροί νέγροι» στον Νέο Ακάδημο

Το συναρπαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι «10 Μικροί Νέγροι», το πιο πολυδιαβασμένο αστυνομικό μυθιστόρημα όλων των εποχών, ανεβαίνει τη θεατρική περίοδο 2019-2020 στον Νέο Ακάδημο.

Στη βρετανική ακτή του Ντέβον, υπάρχει ένα ιδιόκτητο νησάκι, που λόγω της μορφής του ονομάζεται το Νησί του Νέγρου. Ο αρχικός ιδιοκτήτης του, ένας πάμπλουτος Αμερικάνος, έχει χτίσει σε αυτό μία υπέροχη έπαυλη. Ο τωρινός ιδιοκτήτης αποτελεί μυστήριο, καθώς υπάρχουν μόνο συγκεχυμένες πληροφορίες γι’ αυτόν.

Δέκα άνθρωποι που δεν γνωρίζονται και που φαινομενικά δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους, προσκαλούνται να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στην έπαυλη. Η μόνη πρόσβαση στο νησί γίνεται με βάρκα, ο βαρκάρης είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να πηγαινοέρχεται όταν ο καιρός είναι καλός.

Όλοι όσοι βρίσκονται στην έπαυλη, ενημερώνονται από το πρώτο βράδυ πως θεωρούνται ένοχοι, (ο καθένας) για ένα έγκλημα που έχει μείνει κρυφό και για το οποίο έχουν καταφέρει να μείνουν ατιμώρητοι από την ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Σκηνοθεσία: Ρέινα Σ. Εσκενάζυ

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Βασίλης Ευταξόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Νικόλας Μπράβος, Γωγώ Μπρέμπου, Πολυξένη Μυλωνά, Δημήτρης Ραφαήλος, Φίλιππος Σοφιανός, Τζούλι Τσόλκα.

Δείτε περισσότερα εδώ

«Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει» της Carole Greep στο Θέατρο Ζίνα

Τη νέα θεατρική σεζόν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης πρωτοπορεί, δημιουργώντας μια ανατρεπτικά αυτοσχεδιαστική παράσταση! «Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει».

Βασίζεται στην κωμωδία «Μου αρέσει πραγματικά τι κάνεις» της Carole Greep και ανεβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας στο θέατρο Ζίνα, στις 16 Οκτωβρίου.

Η σκηνοθετική ματιά του Βλαδίμηρου Κυριακίδη «παντρεύει» το επιτυχημένο θεατρικό κείμενο με τον δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Δίνει το έναυσμα στους συμπρωταγωνιστές του να ξεδιπλώσουν επί σκηνής την αυθόρμητη δοκιμασμένη καλλιτεχνική έμπνευση και να επινοήσουν τα εκφραστικά μέσα της... στιγμής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαμβάνει μια «διαφορετική»παράσταση. Οι αυτοσχεδιασμοί, το διαρκές παιχνίδι του λόγου, η αλήθεια και η ψευδαίσθηση συνυπάρχουν αρμονικά προκαλώντας αστείρευτο γέλιο.

Το θεατρικό έργο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο Παρίσι, όπου παίζεται για 16η συνεχή χρονιά, «σπάζοντας τα ταμεία».

Δύο ζευγάρια, τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες, μπλέκουν τις «γραμμές» φιλίας, δημιουργούν απρόοπτες καταστάσεις που φθάνουν στη γελοιότητα και ανακαλύπτουν πως οι καλύτεροι φίλοι τους δεν είναι και τόσο... φίλοι όπως πίστευαν.

Ένας λανθασμένος χειρισμός του κινητού τηλεφώνου φέρνει στο φως όλη την αλήθεια: τι πραγματικά σκέφτονται οι φίλοι τους γι΄αυτούς. Κι όταν τα στόματα ανοίγουν, αποκαλύπτεται η πραγματική ταυτότητα όλων. Αναγκάζονται να βγάλουν τις μάσκες και να τα... πουν όλα κατά πρόσωπο.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Μαρία Τσαμουδάκη

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Κρατερός Κατσούλης, Ναταλία Δραγούμη, Ευαγγελία Μουμούρη.

Θέατρο Ζίνα

Τετάρτη 19:30

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 18:00

Κυριακή 21:00



Εισιτήρια

Προπώληση από 15€ έως 20€

Θέατρο Ζίνα:Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74,Εξάρχεια - τηλ. 210 6424414,424



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19.30, Πέμπτη 20.00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18.00 και 21.00,Κυριακή 18:00 και 21.00

«Όποιος θέλει να χωρίσει...να σηκώσει το χέρι του!» του Γιώργου Καπουτζίδη



Ο Γιώργος Καπουτζίδης γράφει και σκηνοθετεί μια γρήγορη, μοντέρνα κωμωδία, τοποθετημένη στο σήμερα, σε μία προσπάθεια να καταλάβουμε το αύριο… που μας ξημερώνει.

Ένας ανομολόγητος έρωτας που κρατάει είκοσι χρόνια. Ένας γάμος που διαλύεται από μία απιστία. Κι ένας άλλος που αναβάλλεται επ' αόριστον, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στον γαμπρό. Ένας πρώην, ένας νυν, αναρίθμητα ραντεβού μέσω ίντερνετ, κι ένα σπίτι που όσο περνά η ώρα… πλημμυρίζει. Κυριολεκτικά. Και πριν βουλιάξουν οριστικά θα πρέπει να πούνε την αλήθεια. Όλοι σε όλους.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγγάρη

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Οικονομίδη

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Γιώργος Σαββίδης, Γιάννης Κουκουράκης, Πάνος Νάτσης, Αποστόλης Ψαρρός και η Κατιάνα Μπαλανίκα.



Θέατρο Ήβη



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00

Εισιτήρια

23€ - 15€

Για ομαδικές κρατήσεις επικοινωνήστε στο 210-3639343 (εσωτ. 2)

«Ο πατέρας» στο Θέατρο Αποθήκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τη θεατρική επιτυχία «Άνθρωποι και ποντίκια» της περσινής θεατρικής σεζόν, προτείνει μία νέα παράσταση με αφορμή το κλασικό αριστούργημα του Αύγουστου Στρίντμπεργκ «Ο Πατέρας.

Η ιστορία: Ελλάδα 2019. Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Κάπου στην Αθήνα, πίσω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες ενός μεσοαστικού σπιτιού, δύο σύζυγοι θα συγκρουστούν μεταξύ τους μέχρι τελικής πτώσεως, με λάφυρο την κυριαρχία πάνω στο παιδί τους.

Ποιος από τους δύο συζύγους θα επικρατήσει τελικά; Πόσο αλώβητοι θα βγούνε από τη μάχη; Και το παιδί τους; Θα πάρει θέση ως προς την έκβαση του ενδοοικογενειακού αυτού πολέμου; Και με ποιο κόστος;

Η μάχη των δύο φύλων, το αρχετυπικό δίπολο ανδρική λογική - γυναικείο ένστικτο, ο αλληλοσπαραγμός μέσα σε μια σχέση με αιώνιο διακύβευμα την απόλυτη επικράτηση του ενός στον άλλο και την αδιαφιλονίκητη διατήρηση της εξουσίας, οι μικροί - ή και μεγαλύτεροι - ψυχολογικοί φόνοι που συντελούνται, ως «αναγκαίο

κακό» για «καλό σκοπό», στους κόλπους μιας καθωσπρέπει κατά τα άλλα οικογένειας, ζωντανεύουν εφέτος τον χειμώνα στη σκηνή του θεάτρου Αποθήκη.



Σε μια παράσταση που, μέσα από τη διασκευή του κειμένου, φέρνει τον «Πατέρα» στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, με όρους ακραίου ρεαλισμού για να καταδείξει, με τις απαραίτητες δόσεις μαύρου χιούμορ, τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, απογυμνωμένες από τα φτιασίδια κάθε πιθανού καθωσπρεπισμού.

Παθογένειες που ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν, πίσω από τις κλειστές πόρτες.



Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):



Μαρίνα Ασλάνογλου, Τάσος Ιορδανίδης, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Γιάννα Σταυράκη, Νικολέτα Χαρατζόγλου.



Συντελεστές:



Διασκευή - Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία-

Φωτισμοί:Βασίλης Μπισμπίκης

Σκηνικά – Κοστούμια : Μαρία Καραθάνου

Επιμέλεια Κίνησης: Αγγέλα Πατσέλη

Φωτογραφίες Παράστασης:Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή : Αθηναϊκά Θέατρα

Εισιτήρια:Από 15 ευρώ

Θέατρο Αποθήκη: Σαρρή 40, Ψυρρή

Τηλέφωνο : 210.3253153

«Η Παριζιάνα» των Γιάννη Δαλιανίδη - Μίμη Πλέσσα στο Θέατρο «Broadway»



Η σπουδαία μουσική κωμωδία, του Γιάννη Δαλιανίδη και Μίμη Πλέσσα, ακριβώς 50 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της στους κινηματογράφους, μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή με τον Αντώνη Λουδάρο, όχι μόνον να πρωταγωνιστεί αλλά να υπογράφει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της παράστασης.

Από τις 9 Οκτωβρίου, η μοναδική Πελαζί, η μοδίστρα που όλοι αγαπήσαμε , με τη θρυλική ατάκα «Σούζυ και ψεύδεσαι και τρως», έρχεται στο πρόσωπο της ξεχωριστής Μπέσυ Μάλφα να γράψει εκ νέου τη δική της σπουδαία ιστορία, σε μία παράσταση – υπερπαραγωγή, με φαντασμαγορικά σκηνικά, επίδειξη μόδας με haute couture δημιουργίες του διεθνούς φήμης σχεδιαστή Laskaris, με περισσότερα από 300 κοστούμια, πολλά εκ των οποίων θα φέρουν την υπογραφή της Όλγας Καραβερβέρη, αλλά και του οίκου «Γιαννέτος» στα ανδρικά καθώς και της εταιρείας «Dressman1974».

Στη θεατρική αναβίωση του αγαπημένου μιούζικαλ συμμετέχουν 40 ηθοποιοί και χορευτές καθώς και η «Σύγχρονη Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας» υπό τη διεύθυνση του Μαυρίκιου Μαυρικίου ο οποίος ενορχηστρώνει με μαεστρία τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα του έργου. Όλοι μαζί θα ζωντανέψουν στη σκηνή του «Broadway» τη σπαρταριστή αυτή κωμωδία.

Δίπλα στους Μπέσυ Μάλφα - Αντώνη Λουδάρο, πρωταγωνιστούν επίσης οι: Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Τόνυ Δημητρίου, Ελευθερία Ρήγου, Ευτυχία Φαναριώτη, Γιάννης Κρητικός. Στον ρόλο του Ζωρζ ο Κώστας Μαρτάκης που θα τραγουδήσει και τραγούδια της παράστασης μαζί με τη Λένα Αλκαίου.

Φιλική συμμετοχή ο Πέτρος Ξεκούκης!

Guest star η μοναδική Έρρικα Μπρόγιερ, που θα πρωταγωνιστήσει και στη θεατρική μεταφορά της «Παριζιάνας», επιστρέφοντας στη σκηνή έπειτα από πολλά χρόνια.



Δείτε περισσότερα εδώ

«Masterclass» με τη Μαρία Ναυπλιώτου στο Θέατρο Χορν

Η μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, το «Master Class» σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, ξεκινάει 2ο κύκλο παραστάσεων στην Αθήνα, στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν».

Η παράσταση «Μasterclass» είναι το θεατρικό έργο του Αμερικανού συγγραφέα Terrence McNally, βασισμένο στο περίφημο σεμινάριο όπου δίδαξε η Μαρία Κάλλας στη Μουσική Σχολή Τζούλλιαρντ της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του '70 (71/72).

Με ραγισμένη φωνή και καρδιά, η Μαρία Κάλλας στα χρόνια του '70, λίγο μετά τον γάμο του Ωνάση με την Τζάκι Κέννεντι και τη δική της εμβληματική εμφάνιση στην κινηματογραφική «Μήδεια» του τραγικού Παζολίνι, που η ίδια τον ερωτεύτηκε απελπισμένα, η μεγάλη αοιδός αποφασίζει να δώσει αυτά τα μαθήματα φωνητικής σε νέους τραγουδιστές της πολύ σπουδαίας και ιστορικής Μουσικής Σχολής Τζούλλιαρντ της Νέας Υόρκης. Κινήσεις απόγνωσης λίγο πριν την καταβάλει η κατάθλιψη και τη θερίσει πρόωρα ο θάνατος, πριν καν κλείσει τα πενηντατέσσερα χρόνια της.

Πάνω σε αυτό το υλικό ο Terrence McNally δημιουργεί έναν συναρπαστικό διάλογο της Κάλλας με τους σπουδαστές και τον εαυτό της, αυτοβιογραφικό, αποκαλυπτικό για τα μυστικά της τέχνης της, ειρωνικό και γεμάτο χιούμορ, πικρό για έναν καινούργιο κόσμο που ανατέλλει και που δεν της ταιριάζει.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Σκηνικά: Όλγα Μπρούμα

Ενδηματολογική επιμέλεια: Σταματία Μέγκλα

Μουσική επιμέλεια: Πέτρος Μπούρας

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Τα κοστούμια της κυρίας Ναυπλιώτου επιμελήθηκε ο Βασίλης Ζούλιας.

Παίζουν:



Μαρία Κάλλας Μαρία Ναυπλιώτου

Σοπράνο Α': Εύα Γαλογαύρου

Σοπράνο Β' (Διπλή διανομή): Δάφνη Δαυίδ, Ληττώ Μεσσήνη

Τενόρος: Γιώργος Φλωράτος

Πιανίστας (Διπλή διανομή): Πέτρος Μπούρας, Αλέξανδρος Αβδελιώδης

Stage Hand: Δημήτριος Ψύλλος

Θέατρο Δημήτρης Χορν

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00

Εισιτήρια

Προπώληση: 25€-14€

Κρατήσεις: 211 800 51 41

«Έγκλημα στο Orient Express» στο Θέατρο Δανδουλάκη



Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αλλά για πρώτη φορά στην Ελλάδα η απόδοση του πασίγνωστου μυθιστορήματος σε θεατρικό έργο που έκανε ο Κεν Λούντβιχ, συναρπάζει και συγκινεί! Εφέτος στη γνωστή all star διανομή της παράστασης, προστίθεται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου Μάρω Κοντού, ο καλός ηθοποιός Σόλων Τσούνης και η γνωστή από τη σειρά The Durrells Έρρικα Μπίγιου.

Η ανάμειξη στην ιστορία του διάσημου Ηρακλή Πουαρό, η γοητευτική πλοκή, η γεμάτη μυστήριο και ανατροπές, οι χαρακτήρες και η μεταξύ τους διασύνδεση, συναρπάζουν και γοητεύουν. Όλα είναι διαφορετικά απ’ ότι δείχνουν, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σκηνή. Και όλα καθορίζονται τελικά από το μεγάλο δίλημμα: μπροστά στην φρίκη του φόνου ενός παιδιού, ποια τιμωρία είναι δίκαιη και ηθική, ποιος μπορεί να γλιτώσει από τον θείο και τον ανθρώπινο νόμο...

Συντελεστές:



Απόδοση: Ολυμπία Σκορδίλη

Σκηνοθεσία: Αντώνης Καλογρίδης

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς, Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Video Design- Προβολές: Κάρολος Πορφύρης

Μουσική: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη, Δάνης Κατρανίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Τάσος Χαλκιάς, Ταμίλα Κουλίεβα, Τάνια Τρύπη, Τάκης Παπαματθαίου, Σόλων Τσούνης, Έρρικα Μπίγιου, Λευτέρης Ζαμπετάκης και η Μάρω Κοντού.



Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00



Εισιτήρια

Προπώληση από 16€ έως 30€

Έπειτα από μια εξαιρετικά επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία στα μεγαλύτερα θέατρα ανά την Ελλάδα, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» –ένα από τα πιο ερωτικά και ποιητικά έργα του William Shakespeare– συνεχίζει την πορεία του σε ένα από τα ιστορικότερα και κεντρικότερα θέατρα της Αθήνας, το ριζικά ανακαινισμένο Θέατρο Βεάκη.



Σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια, με νέα μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα και πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα, το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στη μεγάλη ιστορία του ιστορικού θεάτρου.



Στους κεντρικούς ρόλους ο Αιμίλιος Χειλάκης που αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο του Θησέα και του βασιλιά των ξωτικών Όμπερον και ο Δημήτρης Πιατάς που θα ερμηνεύσει τον Πάτο, έναν από τους πιο αξιαγάπητους και κωμικούς χαρακτήρες του παγκόσμιου δραματολογίου. Τον ρόλο της βασίλισσας των ξωτικών Τιτάνιας θα ερμηνεύσει η Αθηνά Μαξίμου και τον εμβληματικό Πουκ ο Μιχάλης Σαράντης.



Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ακόμα ο Αλέξανδρος Βάρθης, η Λένα Δροσάκη, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και η Χριστίνα Χειλά- Φαμέλη στους ρόλους των νεαρών εραστών και οι Κρις Ραντάνοφ, Παναγιώτης Κλίνης, Τίτος Λίτινας, Μιχάλης Πανάδης και Κωνσταντίνος Μουταφτσής στους ρόλους των μαστόρων.

Λίγο πριν τον γάμο του δούκα της Αθήνας Θησέα με την βασίλισσα των Αμαζόνων Ιππολύτη, τέσσερις νέοι καταφεύγουν στο δάσος της Αθήνας για να διεκδικήσουν το ερωτικό αντικείμενο του πόθου τους. Είναι η νύχτα του μεσοκαλόκαιρου - μια νύχτα που όλα μπορούν να συμβούν - οι πιο μύχιες σκέψεις και φαντασιώσεις τους σύντομα θα πραγματοποιηθούν. Στο μυθικό δάσος της Αθήνας έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των ξωτικών: με τον βασιλιά Όμπερον που φιλονικεί με την Τιτάνια και τον Πουκ και ξεκινάει ένα παιχνίδι παρεξηγήσεων και μαγικών παρεμβάσεων. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν στο δάσος καταφθάνει μια ομάδα ερασιτεχνών θεατρίνων. Άνθρωποι και ξωτικά, πραγματικότητα και φαντασία γίνονται ένα κάτω από τον μανδύα του παραμυθιού και του ονείρου. Μέσα στο δάσος - ένα χώρο μαγεμένο, επικίνδυνο - οι φόβοι διογκώνονται, τα πάθη εκφράζονται ανεξέλεγκτα και άνθρωποι και θεοί γίνονται έρμαια του ερωτικού τους πάθους.



Πληροφορίες



Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, τηλ. 210 5223522



Μέρες- ώρες παραστάσεων και τιμές εισιτηρίων:



Τετάρτη λαϊκή απογευματινή ώρα: 19.00: 18 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 15 ευρώ



Πέμπτη και Παρασκευή ώρα 21.00: Πλατεία: Α’ Ζώνη 25 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Β’ Ζώνη 20 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Εξώστης: Α’ Ζώνη 20 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Β’ Ζώνη 17 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 15 ευρώ



Σάββατο απογευματινή ώρα 18.00 & βραδινή ώρα 21.00: Πλατεία: Α’ Ζώνη 25 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Β’ Ζώνη 20 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Εξώστης: Α’ Ζώνη 20 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Β’ Ζώνη 17 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 15 ευρώ



Κυριακή ώρα 19.00: Πλατεία: Α’ Ζώνη 25 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Β’ Ζώνη 20 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Εξώστης: Α’ Ζώνη 20 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 17 ευρώ/ Β’ Ζώνη 17 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑΜΕΑ 15 ευρώ.

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» του Σταμάτη Φασουλή



Ένα πρωτότυπο έργο με θέμα τη ζωή του Έλληνα που σφράγισε με τη διεθνή του πορεία το 2ο μισό του 20 ού αιώνα, του Αριστοτέλη Ωνάση.

Η ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση μοιάζει με σύγχρονο παραμύθι και ως τέτοια έχει

εξιστορηθεί εκατοντάδες φορές σε δημοσιεύματα από όλο τον κόσμο, κινηματογραφικές μεταφορές ή ακόμη και βιβλία. Η ταραχώδης ζωή ενός "κοφτερού" μυαλού που "διάβασε" την εποχή του και κατάφερε να γίνει ένα από τους πιο ισχυρούς άνδρες του 20ου αιώνα. Σε μία πολυτάραχη σε όλα τα επίπεδα επαγγελματική και προσωπική πορεία, συγκρούστηκε με τα μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της εποχής, και ταυτόχρονα συνδέθηκε και σημάδεψε τις εμβληματικότερες και διασημότερες γυναίκες της εποχής, όπως την Τίνα Λιβανού, την Τζάκι Κένεντι και την Μαρία Κάλλας. Θάρρος και επιχειρηματικό ένστικτο, αυτό ήταν που τον χαρακτήριζε και που αποτέλεσε το δίπτυχο της επιτυχίας του.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη

Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Παύλος Σαχπεκίδης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καβαλλιεράκης

Πρωταγωνιστούν: Σταμάτης Φασουλής, Δήμητρα Ματσούκα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Μέμος Μπεγνής, Ευγενία Δημητροπούλου

Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος.

Παίζουν: Γιάννης Αθητάκης Μανώλης Γεραπετρίτης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος Δημήτρης Καραμπέτσης, Τατιάνα Μελίδου, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ελένη Ρουσσινού, Τζένη Σκαρλάτου, Νίκος Σταυρακούδης, Κοραλία Τσόγκα, Κώστας Φαλελάκης.



Θέατρο Παλλάς



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00

Εισιτήρια

Προπώληση από 15€ έως 100€

Για ομαδικές κρατήσεις επικοινωνήστε στο 210-3639343

«Τζάσμιν» του Γούντυ Άλλεν στο Θέατρο Διάνα



Έπειτα από μια θριαμβευτική σεζόν η μεγάλη θεατρική επιτυχία «Τζάσμιν» της Ελένης Ράντου

βασισμένη στο σενάριο του Γούντυ Άλλεν ,Βlue Jasmine επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Διάνα σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου έως Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

Η υπόθεση αφορά σε μια πλούσια χρεοκοπημένη Νεοϋορκέζα, τη Τζάσμιν (Ελένη Ράντου), η οποία μετά τη διάλυση του γάμου της και την οικονομική καταστροφή του άντρα της Αλ (Μάξιμος Μουμούρης) προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Αναγκάζεται, άφραγκη πλέον, να μετακομίσει στην αδερφή της Τζιντζερ (Καλλιρρόη Μυριαγκού) σε μια λαϊκή συνοικία του Σαν Φρανσίσκο, τη στιγμή που η αδερφή της ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Τσίλυ (Παντελή Δεντάκη). Η απέχθεια της Τζάσμιν προς τον Τσίλυ είναι κεραυνοβόλα και οι συγκρούσεις ανάμεσά τους πυροδοτούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Στην προσπάθεια της Τζάσμιν να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον, το παρελθόν στοιχειώνει το παρόν με απρόβλεπτες συνέπειες.

Συντελεστές:



Σενάριο: Γούντυ Αλλεν

Θεατρική απόδοση: Ελένη Ράντου, Βαγγέλης Χατζηνικολάου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Μαγιού Τρικεριώτη

Βοηθός σκηνογράφου Δήμητρα Χίου

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Βοηθός ενδυματολόγου: Κρυσταλία Λιονάκη

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καβαλλιεράκης

Παίζουν:



Ελένη Ράντου, Μάξιμος Μουμούρης, Παντελής Δεντάκης, Καλλιρόη Μυριαγκού, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ορέστης Καρύδας και Δημήτρης Καπετανάκος.



Θέατρο Διάνα



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:30



Εισιτήρια

Προπώληση από 15€

«Μεθυσμένη Πολιτεία» στο θέατρο Αλκυονίς

Οι Θεατρικές Σκηνές παρουσιάζουν το λογοτεχνικό έργο του Σωτήρη Πατατζή «Μεθυσμένη Πολιτεία» στην ανακαινισμένη σκηνή του «Αλκυονίς» σε διασκευή Έλσας Ανδριανού και σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη.

Η «Μεθυσμένη Πολιτεία» του Σωτήρη Πατατζή αποτυπώνει μια εποχή, μα αντανακλά ένα θέμα: «έχω δικαίωμα στην ευτυχία; Και αν ναι, προλαβαίνω να τη γευτώ;»

Η άφιξη ενός μπουλουκιού, εν μέσω μεταξικής δικτατορίας, σε μια επαρχιακή κωμόπολη οδηγεί στην όσμωση των θεατρίνων με τους κατοίκους της περιοχής πυροδοτώντας την ανατροπή μιας «βαλτωμένης» ζωής, μέσα στην οποία οι άνθρωποι επιμένουν πεισματικά να ονειρεύονται• άπαντες! Οι ενδεείς θεατρίνοι ότι θα διαπρέψουν σε μια κοινωνία «πίσω απ’ τον ήλιο» με κλασικό ρεπερτόριο, ο Διοικητής της Χωροφυλακής την τελευταία ευκαιρία προαγωγής του, καθώς και τη «διαιώνιση του είδους του», τα μέλη της τοπικής «καλής κοινωνίας» -έκαστος κατά μόνας- ότι δεν έχει χάσει το τρένο της ζωής, μια γυναίκα, που ο γιος της έχει βγει στην παρανομία ως αντιφρονών, τη μετά θάνατον ζωή, ο «λεφτάς» της περιοχής να βρει κάτι άξιο λόγου να ξοδέψει τα λεφτά του, ένας ξενόφερτος επιστήμων να πιστέψει σε κάτι, οι κάτοικοι μια καλύτερη μοίρα. Το αενάως παιδί δεν ονειρεύεται. Ξέρει.

Συντελεστές:



Διασκευή: Έλσα Ανδριανού

Σκηνοθεσία: Άρης Τρουπάκης

Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Νίκα

Παίζουν: Δημήτρης Ήμελλος, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Νίκος Αλεξίου, Βαγγέλης Ψωμάς, Ερατώ Πίσση, Παναγιώτης Κατσώλης, Ερρίκος Μηλιάρης.

Ανακοίνωση: Η παράσταση δεν θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.



Θέατρο Αλκυονίς



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00



Εισιτήρια



Προπώληση από 15€ έως 23€

«Lulu» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

O Γιάννης Χουβαρδάς διασκευάζει και σκηνοθετεί το αριστούργημα του Φρανκ Βέντεκιντ, LULU. Ένα από τα κορυφαία κείμενα του σύγχρονου θεάτρου ζωντανεύει στο Θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης από 6 Νοεμβρίου, με έναν εξαιρετικό θίασο πρωταγωνιστών που αποτελείται από τους: Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιώργο Μπινιάρη, Άλκηστη Πουλοπούλου, Άκη Σακελλαρίου, Αλέκο Συσσοβίτη, Χάρη Φραγκούλη, Νίκο Χατζόπουλο.

Ο Γερμανός συγγραφέας Φρανκ Βέντεκιντ απελευθέρωσε τα σκοτεινά ένστικτα της αστικής τάξης, που παρέμεναν πολλούς αιώνες φυλακισμένα μέσα στην απεραντοσύνη του ανθρώπινου υποσυνείδητου, με δύο επαναστατικά για την εποχή τους κείμενα, Το πνεύμα της γης και Το κουτί της Πανδώρας (αργότερα θα καθιερωθεί να παίζονται μαζί και θα γίνουν γνωστά με τον ενιαίο τίτλο Λούλου).

Ποια είναι λοιπόν η Λούλου, τι είναι η Λούλου; Είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση, ο Έρως και ο Θάνατος, μια δύναμη της φύσης, αποκύημα της φαντασίας, όλες οι γυναίκες και όλες οι ιδέες για την γυναίκα.

Πώς όμως μπορεί κανείς να συλλάβει, πολύ λιγότερο να καταλάβει, ένα τέτοιο πλάσμα; Γύρω της ένας φαντασμαγορικός θίασος αρσενικών και θηλυκών μορφών, χαρακτηρισμένων από τον ίδιο τον Βέντεκιντ ως «τέρατα», παίζουν κάθε είδους νούμερα αστικού δράματος, τσίρκου, μπουρλέσκ και μελοδράματος, στην απεγνωσμένη τους απόπειρα να λύσουν τον μέγα γρίφο. Το καθαρτήριο του Δάντη είναι παραμύθι για μικρά παιδιά σε σύγκριση μ' αυτήν την επικίνδυνη βουτιά στα απύθμενα βάθη της σεξουαλικότητας, που αντανακλά με εντυπωσιακή ακρίβεια και καλοακονισμένο χιούμορ την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης υπόστασης.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης



Τετάρτη 20:30

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:30



Εισιτήρια



Α Ζώνη: 25€ κανονικό, 22€ φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, άνω των 65

Β Ζώνη: 20€ κανονικό, 17€ φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, άνω των 65

«Πριν την αποχώρηση» του Τόμας Μπέρνχαρντ στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας



Για δεύτερη φορά στη μακρά διαδρομή τους, το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας και η Μπέττυ Αρβανίτη, παρουσιάζουν από τις 30 Οκτωβρίου 2019 το έργο του Thomas Bernhard «Πριν την αποχώρηση», του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα που με το συνολικό του έργο σφράγισε τη γερμανόφωνη λογοτεχνία το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Στο «Πριν την αποχώρηση» ο Benrhard δίνει πολιτικές διαστάσεις σ' ένα ψυχολογικό οικογενειακό δράμα. Το έργο είναι μία πολιτική σάτιρα που αποκαλύπτει την «αρρώστια» του δυτικού πολιτισμού με γκροτέσκα διάθεση, είναι μία κωμωδία της γερμανικής ψυχής.

Ο δικαστής Χέλλερ, ένας πρώην ναζί που κατάφερε να διαφύγει τη σύλληψη και να αναλάβει ανώτατο κρατικό αξίωμα στη Γερμανία μετά τον πόλεμο, ζει με τις δύο αδελφές του προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ανάμνηση του ζοφερού παρελθόντος.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Βασίλης Πουλαντζάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης

Σκηνικά: Ελένη Μανωλοπούλου

Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Παίζουν:



Μπέττυ Αρβανίτη στον ρόλο της Βέρα



Περικλής Μουστάκης στον ρόλο του Ρούντολφ Χέλλερ



Σμαράγδα Σμυρναίου στον ρόλο της Κλάρα



Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:00

«Να τελειώνουμε με τον Έντυ Μπέλγκελ» στο Θέατρο REX



Η παράσταση «Να τελειώνουμε με τον Έντυ Μπέλγκελ», η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών και έκανε αίσθηση επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο τον Νοέμβριο του 2019 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.



Ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της νέας γενιάς, ο Εντουάρ Λουί πέτυχε ήδη με το πρώτο του βιβλίο, το Να τελειώνουμε με τον Έντυ Μπελγκέλ, να ανανεώσει το λογοτεχνικό είδος της βιογραφίας. Ο 26χρονος συγγραφέας, μαχητικός υπέρμαχος της εργατικής τάξης, προκαλεί το κατεστημένο με την αιχμηρή και πολιτική γραφή του. Καταγγέλλει τη βία εναντίον των «διαφορετικών» μιλώντας για λογαριασμό όλων εκείνων που έχει εκμεταλλευτεί και έχει εγκαταλείψει το σύστημα. Στόχος του το πολιτικό κατεστημένο από το οποίο πηγάζουν τακτικές εκφοβισμού και αποκλεισμού. Μεταφρασμένο σε πάνω από είκοσι γλώσσες, το Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ, είναι ένα παγκόσμιο μπεστ σέλερ με έντονα αυτοβιογραφική αφήγηση, που ξεσήκωσε θύελλες αντιδράσεων, δημόσιες συζητήσεις και διαμάχες. Ο συγγραφέας αναμετριέται με ένα περιβάλλον που ο ίδιος έχει βιώσει, και χαρακτηρίζεται από κοινωνικές ανισότητες, ομοφοβία, ξενοφοβία, βία και ρατσισμό.



Είναι ο σκληρός συντηρητισμός της επαρχίας των 90’s κάτι ξένο για την Αθήνα του 2019; Ανήκουν αυτά τα αφηγήματα σε ένα κακό παρελθόν που αποτελεί πλέον ιστορία για την εξευρωπαϊσμένη Αθήνα; Η παράσταση Να τελειώνουμε με τον Έντυ Μπελγκέλ επιχειρεί να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο προσωπικό και στο πολιτικό άλλοτε χρησιμοποιώντας ως αφηγηματικό τρόπο την ωμή και ντοκουμενταρίστικη απεικόνιση της βάρβαρης κουλτούρας του χωριού και άλλοτε καταφεύγοντας στη σουρεαλιστική παραδοξότητα.



Ο Έντυ είναι ομοφυλόφιλος. Ο Έντυ μεγαλώνει σε έναν κόσμο που του επιτίθεται ευθέως. Μέσα από την κουλτούρα της τοξικής αρρενωπότητας, της βίας και της οργής, οι άνθρωποι, περισσότερο θύματα παρά θύτες αυτής της ιδεολογίας, παρατάνε το σχολείο, βρίζουν τους αράπηδες, τις γυναίκες και τις «αδερφές», καταναλώνουν ασταμάτητα αλκοόλ και τηλεόραση. Ο Έντυ προσπαθεί να προσαρμοστεί, αλλά κάθε φορά αποτυγχάνει. Η μόνη λύση είναι η φυγή, ο Έντυ πρέπει να φύγει.



Δείτε περισσότερα εδώ