Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Υποδοχή του 2020 στην Πλατεία Συντάγματος



Πολλή μουσική, κέφι, χορός, φώτα, πυροτεχνήματα και λάμψη συνθέτουν ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα με το οποίο θα αποχαιρετήσουμε το 2019 και θα υποδεχτούμε με αισιοδοξία τη νέα χρονιά!

Οικοδεσπότες της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Θέμης Γεωργαντάς και Νάντια Μπουλέ που θα καλέσουν στη σκηνή τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, για να αλλάξουμε μαζί το χρόνο. Το πάρτι, όμως, θα έχει ξεκινήσει από νωρίς με τη χορευτική ομάδα εδάφους Wolves, τη Josephine, την Ήβη Αδάμου και τη Demy και θα κορυφωθεί με μια εντυπωσιακή εμφάνιση από τις Μέλισσες κι ένα ξεχωριστό dj set.

Πλατεία Συντάγματος



Βασιλέως Γεωργίου και Όθωνος

31 Δεκεμβρίου 2019



22:00



Εισιτήρια



Είσοδος ελεύθερη.

Μουσικό Ρεβεγιόν με τους Γιάννη Ζουγανέλη - Ελένη Δήμου - Διονύση Τσακνή - Νικόλ Σαραβάκου

Μαέστρος της βραδιάς ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελένη Δήμου, ο Διονύσης Τσακνής και η νέα ερμηνεύτρια Νικόλ Σαραβάκου σε ένα εορταστικό πάρτι με ροκ και λαϊκά και πολύ...πολύ γέλιο! Μαζί τους η Ιωάννα Καβρουλάκη.



Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στην «Οδό Λυσίου» με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με τραγούδια που όλοι αγαπάμε και αρκετές δόσεις γέλιου και χαράς.

«Οδός Λυσίου»

31 Δεκεμβρίου 2019 Τρίτη 22:30



24 Δεκεμβρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019

Εισιτήρια

15€ με Μπίρα, Κρασί ή Ποτό στο Bar

80€ φιάλη Κρασί | 2 άτομα

160€ φιάλη Ποτού | 4 άτομα

Μενού φαγητού προαιρετικό (πληροφορίες στο 210 32 35 318)

«Ζω για σένα» με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Παλλάς



Ο Τάκης Ζαχαράτος έρχεται στο Παλλάς με το πιο φαντασμαγορικό show της καριέρας του. Ο χαρισματικός performer γράφει τα κείμενα και πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ζω για σένα», ένα θέαμα με τις περισσότερες μεταμορφώσεις και μιμήσεις που έχει κάνει ποτέ, όπου θα καυτηριάζει με τον μοναδικό του τρόπο την κοινωνικοπολιτική και τηλεοπτική επικαιρότητα.

Τον Τάκη Ζαχαράτο θα πλαισιώνει δεκαμελής ορχήστρα και εντυπωσιακό μπαλέτο 12 χορευτών. Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν ο ίδιος και η Σοφία Σπυράτου.

Συντελεστές:



Κείμενο: Τάκης Ζαχαράτος

Σκηνοθεσία: Τάκης Ζαχαράτος - Σοφία Σπυράτου

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Κοστούμια: Φιλίτσα Νικολαΐδη

Διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Κυφωνίδης

Βοηθός χορογράφου: Αλέξανδρος Κεϊβάναη

Τραγούδι: Πάνος Ζώης

Ηθοποιοί - Τραγουδιστές - Χορευτές: Αλέξανδρος Κεϊβάναη, Έλενα Κέκκου, Γιούργκεν Κυριάκης, Μαργαρίτα Κώστογλου, Αλέξανδρος Λασκαράτος, Κοσμάς Μεταξόπουλος, Νατάσα Σαραντοπούλου, Στράτος Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Ψυχράμης και άλλοι.

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)



Θέατρο Παλλάς



Δευτέρα 20:30



Τρίτη 20:30



17 Δεκεμβρίου 2019 - 13 Ιανουαρίου 2020



Εισιτήρια



15€ - 100€

Για ομαδικές κρατήσεις επικοινωνήστε στο 210-3639343 (εσωτ. 2)

«Η Λαίδη Μάκβεθ του Μντσενσκ» από τον Ένκε Φεζολλάρι στον πολυχώρο Vault



O Πολυχώρος Vault παρουσιάζει την παράσταση «Η Λαίδη Μάκβεθ του Μντσένσκ» του Νικολάι Λεσκόφ, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι.



Η Λαίδη Μάκβεθ από το Μτσενσκ του Νικολάι Λεσκώφ είναι ένα ταξικό και βαθιά πολιτικό θρίλερ, που πραγματεύεται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας φυλακισμένης σε έναν άθλιο γάμο.

Ένα θέμα που συναντάμε σε μερικά από τα μεγαλύτερα μυθιστορήματα και θεατρικά έργα των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα όπως τη Madame Bovary, την Anna Karenina, τη Νόρα, και την Hedda Gabler. Η νουβέλα του Λεσκώφ ενέπνευσε τον Σοστακόβιτς να δημιουργήσει την ομώνυμη όπερα, που έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου του 1934, και να στηλιτεύσει την πατριαρχία και τους ρόλους εξουσίας, επιτρέποντας να δούμε βαθιά μέσα στα σαπρά της βάθη.

Το έργο τοποθετείται στη Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή που οι γυναίκες ήταν αδύναμες και καταπιεσμένες από την κοινωνία. Ο κύριος χαρακτήρας, η Κατερίνα Ισμαήλοβα είναι μια γυναίκα που υφίσταται την πατριαρχική εξουσία, έγκλειστη σε ένα επαρχιακό περιβάλλον, παντρεμένη με έναν πλούσιο άντρα μεγαλύτερο της. Είναι νέα, όμορφη, αλλά καταδικασμένη να ζήσει μία μονότονη και άχαρη ζωή όπως οι περισσότερες γυναίκες εκείνης της εποχής στη ρωσική επαρχία, ανάμεσα σε άξεστους και αδιάφορους για αυτές άνδρες. Σε αυτό το είδος ανήκει και ο σύζυγός της. Ωστόσο, η μοίρα της Ισμαήλοβα αλλάζει όταν συναντά το νέο, όμορφο αγρότη της περιουσίας τους, Σεργκέι, που τη διδάσκει τι είναι να νιώθεις «ζωντανός» και να κάνεις αυτό που ποθείς. Ο Σεργκέι θα κάνει τα πάντα να ανέλθει κοινωνικά, και εμπνέει τόσο τυφλό πάθος στην Κάτια Ισμαήλοβα που οι δυο τους θα οδηγηθούν στο έγκλημα.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Διασκευή: Μαρία Σκαφτούρα

Σύμβουλος δραματουργίας: Κάτια Σωτηρίου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώτα Κοτσέτα- Αλέξης Αλεβιζάκης

Σκηνικός χώρος- κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Φώτα: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Άντα Γιαννουκάκη

Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου

Το ομώνυμο τραγούδι της παράστασης ερμηνεύει η Σοφία Παπάζογλου.

Η διασκευή στηρίχτηκε στο βιβλίο του Νικολάϊ Λέσκοφ με τίτλο «Η λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ροές» σε μετάφραση Άννας Ραδίτσα.

Παίζουν: Μαρία Σκαφτούρα, Άγγελος Ανδριόπουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μαρία Σωτηριάδου, Άντα Γιαννουκάκη, Βασίλης Τσιάκας, Αγάπη Παπαθανασιάδου

Πολυχώρος Vault



Δευτέρα 21:00



Τρίτη 21:00



9 Δεκεμβρίου 2019 - 18 Φεβρουαρίου 2020



Εισιτήρια



Γενική είσοδος: 15€



Προπώληση: 12€



Φοιτητές, ΑμεΑ, κάτοχοι κάρτας ανεργίας (ΟΑΕΔ): 10€

Κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889 (για τηλεφωνικές κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00)

«Η γίδα ή ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι στο «Θησείον, Ένα θέατρο για τις τέχνες»



Το Θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες παρουσιάζει το αριστούργημα του Έντουαρντ Άλμπι «Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» («The Goat or Who is Sylvia?»), ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας σε μετάφραση-σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Λίγα λόγια για το έργο:



Το τελευταίο έργο (2000) του βραβευμένου με τέσσερα Πούλιτζερ Αμερικάνου συγγραφέα θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο τολμηρά του μαζί με το «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;». Η «Γίδα», έργο με έντονο χιούμορ, εκρηκτικούς χαρακτήρες, πανέξυπνους διαλόγους, σκληρότητα, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη τρυφερότητα, υποδεικνύει όχι μόνο το μέλλον των έως τώρα παραδοσιακών δομών της κοινωνίας, αλλά και τα κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.



Υπόθεση:



Ο Μάρτιν (Νίκος Κουρής), ένας επαγγελματικά άκρως επιτυχημένος οικογενειάρχης, χωρίς να πάψει να αγαπάει την γυναίκα του (Λουκία Μιχαλοπούλου), ερωτεύεται την Σύλβια, η οποία «τυχαίνει» –όπως λέει ο ίδιος- να είναι γίδα.



Ο δημοσιογράφος και καλύτερός του φίλος Ρος (Γιάννης Δρακόπουλος) το «καρφώνει» στην σύζυγο και στον γιο του (Μιχαήλ Ταμπακάκης), με αποτέλεσμα η μία ακραία αντίδραση να φέρει την άλλη, μέχρι το συναρπαστικό φινάλε.

Συντελεστές



Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Πρωτότυπη μουσική-Επιμέλεια Ήχων: Γιάννης Μαθές

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Καζάκου

Οργάνωση παραγωγής: Μαριάννα Παπασάββα

Επιμέλεια & Εκτέλεση Χτενισμάτων: Ελένη Πανέτσου

Μακιγιάζ: Μαρίζα Μέξα

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ

Παραγωγή: Μυθωδία

Επικοινωνία: BrainCo



Παίζουν: Νίκος Κουρής, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης.



Εισιτήρια

Κανονικό: 17 €

Μειωμένο (*): 13 €

ΟΑΕΔ-Α.Μ.Ε.Α.: 10 €



(*) Το μειωμένο εισιτήριο αφορά: φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους, πολύτεκνους.



Ειδική τιμή προπώλησης:



11€ (έως την προηγούμενη ημέρα κάθε παράστασης)

«Μικρές Αλεπούδες» της Λίλιαν Χέλμαν στο Studio Μαυρομιχάλη



Ο Θίασος Συνθήκη μετά τη «Φρουρά στο Ρήνο» συνεχίζει την προσπάθεια προσέγγισης της Αμερικανίδας συγγραφέως και ακτιβίστριας Λίλιαν Χέλμαν, με το κλασικό έργο της «Μικρές Αλεπούδες».

Ένα δυνατό ρεαλιστικό δράμα που αφορά στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των ενδοοικογενειακών σχέσεων, ενώ στηλιτεύει τα σαθρά θεμέλια μιας παρηκμασμένης κοινωνίας που ταυτίζει την ευτυχία με το κυνήγι του χρήματος. Έργο γραμμένο το 1939 αλλά διαχρονικό. Αντικατοπτρίζει εντυπωσιακά την σύγχρονη κοινωνία μας, αφού οι ήρωές του ζουν αναμεσά μας.

Ένας αδυσώπητος οικονομικός πόλεμος μαίνεται μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, που βάζουν το χρήμα πάνω από τον άνθρωπο και πάνω από την ίδια τη ζωή. Απληστία, έλλειψη αξιών, φιλαργυρία, σκληρότητα, εγωισμός, δίψα για εξουσία, πάθος για εκδίκηση, συζυγικές σχέσεις πού φτάνουν μέχρι τον φόνο, αποτελούν τον καμβά ενός σπουδαίου έργου. Οι «Μικρές Αλεπούδες» της Λίλιαν Χέλμαν είναι άγρια και ύπουλα αρπακτικά. Τυφλωμένες από την απληστία ασκούν βία, όχι μόνο γιατί πεινούν, αλλά γιατί θέλουν να απολαύσουν τη στιγμή που κατασπαράζουν τα θύματά τους.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης

Σκηνικά - κοστούμια: Ανδρέας Σαραντόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Κλεοπάτρα Ροντήρη

Παίζουν: Γιώργος Κροντήρης, Δέσποινα Πόγκα, Μαρία Μακρή, Βέρα Χατζηϊακώβου, Χρήστος Συριώτης, Πέτρος Πέτρου, Νατάσα Παπαδάκη, Πάρις Σκαρτσολιάς.

Studio Μαυρομιχάλη



Δευτέρα 21:00

Τρίτη 21:00



Εισιτήρια



Κανονικό: 14€

Φοιτητικό, κάτω των 25, άνω των 65: 10€

Ανέργων: 5€