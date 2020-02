Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Το αριστουργηματικό και πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Into the Woods» του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η παράσταση έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά, σε δύο κύκλους, από 8 Φεβρουαρίου 2020 για επτά παραστάσεις (8, 9, 12, 13, 14, 15, 16/2) και από 13 Μαΐου 2020 για ακόμα πέντε παραστάσεις (13, 14, 15, 16, 17/5).

Αγαπημένα παραμύθια του Σαρλ Περρώ και των αδελφών Γκριμ συναντιούνται με τις μοναδικές συνθέσεις του Στήβεν Σόντχαϊμ σε ένα ανατρεπτικό μιούζικαλ υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, που θριάμβευσε στο Μπρόντγουεϊ και εξακολουθεί να μαγεύει και να συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Τζακ και η φασολιά του, η Ραπουνζέλ μπλέκονται σε μια σκοτεινή́, σπονδυλωτή́ ιστορία που ανατρέπει τις γνωστές διαδρομές τους και εξελίσσεται απρόβλεπτα, ακριβώς όπως και η ζωή́.

Το Into the woods προσγειώνει ανώμαλα τους ήρωες αυτών των διαχρονικών παραμυθιών αφήνοντάς τους να χαθούν στο δάσος μαζί με τις προσδοκίες και τις ευχές τους για ένα happy ever after. Τελικά, όμως, το αμερικανικό όνειρο καταβαραθρώνεται και, τόσο με απροκάλυπτη ειλικρίνεια όσο και με αφοπλιστικό χιούμορ, οι αντιήρωες αυτού του σύγχρονου παραμυθιού θα βγουν από την περιπέτειά τους ωμά ενηλικιωμένοι.

Με όχημα το αριστοτεχνικό λιμπρέτο του Τζέιμς Λαπίν και την αξεπέραστη μουσική του Στήβεν Σόντχαϊμ ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Δημήτρης Μπογδάνος με ιδιαίτερη ματιά και ευαισθησία επιχειρεί ένα εναλλακτικό ανέβασμα του Into the woods. Χρησιμοποιώντας τη σκηνική δύναμη του μιούζικαλ, μας συστήνει ένα αριστούργημα του είδους, θέτοντας παράλληλα το εξής ερώτημα: Γιατί καταναλώνουμε αλόγιστη ενέργεια σε επιθυμίες που δεν είναι δικές μας;

Into the Woods



Σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν

Πρώτη σκηνοθεσία στο Μπρόντγουεϊ από τον Τζέιμς Λαπάιν

Ενορχήστρωση από τον Τζόναθαν Τιούνικ

Μουσική διεύθυνση, μουσική διδασκαλία: Στάθης Σούλης

Σκηνοθεσία, μετάφραση: Δημήτρης Μπογδάνος

Απόδοση στίχων: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνικά, κοστούμια: Λίνα Πηγαδιώτη

Κινησιολογία: Κωνσταντίνος Κουνέλλας

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Ερμηνεύουν: Νάντια Κοντογεώργη, Χαρά Κεφαλά, Αποστόλης Ψυχράμης, Μαρία Γράμψα, Δάφνη Δαυίδ, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Ιωάννης Κοντέλλης, Θάνος Λέκκας, Δανάη Μουτσοπούλου, Δημήτρης Μπογδάνος, Όλγα Παπακωνσταντίνου, Λυδία Τζανουδάκη

Πιάνο: Στάθης Σούλης

Κρουστά: Θοδωρής Βαζάκας, Κώστας Σερεμέτης

Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με τη Music Theatre International (Europe) Limited.

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής



12 Φεβρουαρίου 2020 Τετάρτη 20:30



8 Φεβρουαρίου 2020 - 17 Μαΐου 2020



Εισιτήρια



Τιμές εισιτηρίων: €15, €20



Φοιτητικό, παιδικό: €10

«Βρε καλώς τους» στο θέατρο Βρετάνια



Η γαλλική κωμωδία των Guy Laurent & Marc de Chauveron «Βρε καλώς τους» μεταφέρεται στο θεατρικό σανίδι σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου και σε σκηνοθεσία του Πέτρου Φιλιππίδη. Με πρωταγωνιστές τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Παύλο Χαϊκάλη, τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Πολυδερόπουλο η παράσταση εγγυάται άφθονο γέλιο.



Ένας Ρομά, ο Λάκης Λαζόπουλος, ψάχνει να βρει πού μπορεί να εγκαταστήσει το τροχόσπιτο του και όλη του την οικογένεια. Ένας αριστερός εύπορος καθηγητής, ο Παύλος Χαϊκάλης, που υποστηρίζει τα δικαιώματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αφού στριμώχνεται κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού talk show, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα φιλοξενίας στην πολυτελή κατοικία του, σε όποιον… Ρομά έχει ανάγκη…

Έτσι ξεκινάει η πιο ξεκαρδιστική συνύπαρξη αυτού του χειμώνα:

Λάκης Λαζόπουλος, Παύλος Χαϊκάλης, το αχτύπητο δίδυμο της κωμωδίας, το οποίο απογειώνει, με έναν μαγικό σκηνοθετικό τρόπο, ο έτερος μετρ της κωμωδίας, Πέτρος Φιλιππίδης. Το θέατρο στις πιο ευτυχισμένες του στιγμές.

Η Μαρία Σολωμού στον κυρίαρχο ρόλο της «κουλτουριάρας» συζύγου του καθηγητή και ο Νίκος Πολυδερόπουλος, ο οποίος, για τις ανάγκες της δικής του ζωής, υποδύεται τον Ρομά για να εξασφαλίσει κι αυτός στέγη.

Και η ιστορία έχει απρόβλεπτο τέλος...!

Ταυτότητα παράστασης



Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης

Κείμενο: Guy Laurent & Marc de Chauveron

Μετάφραση: Μαριαλένα Κωτσάκη

Διασκευή: Λάκης Λαζόπουλος

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική διδασκαλία: Γιάννα Βασιλείου

Κίνηση: Δημόκριτος Σηφάκης

Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Αγνή Χιώτη

Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολος Παυλάκης

Επικοινωνία - προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία

Διανομή: Λάκης Λαζόπουλος, Παύλος Χαικάλης, Μαρία Σολωμού, Νίκος Πολυδερόπουλος, Κωνσταντίνος Κοράκης, Στρατής Χατζησταματίου, Ελευθερία Παγκάλου, Γεράσιμος Σοφιανός, Νίκος Τσιμαράς, Γεωργία Αγγέλου.



Θέατρο Βρετάνια

Εισιτήρια



- Τετάρτη & Πέμπτη: Α’ Ζώνη - €20, €14 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών), €10 (ανέργων) και Β’ Ζώνη €17

- Παρασκευή: Α’ Ζώνη - €20, €14 (φοιτητικό) και Β’ Ζώνη €17

- Σάββατο: Α’ Ζώνη €22 και Β’ Ζώνη €17 (βραδινή Σαββάτου), €17 (λαϊκή απογευματινή), €14 (φοιτητικό απογευματινή Σαββάτου)

- Κυριακή: Α’ Ζώνη - €20 και Β’ Ζώνη €17 και €14 (φοιτητικό)

«Και τώρα: ο κόσμος! ή Αυτό που αποκαλείτε Έξω, εμένα δεν μου λέει τίποτα» της Σιμπίλε Μπεργκ

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ανατρεπτικό κείμενο της Σιμπίλε Μπεργκ, στο Θέατρο Rex Σκηνή- Κατίνα Παξινού, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου.



Ένας πολυφωνικός μονόλογος για τις γυναίκες και το «τίποτα» του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου.

Χαρακτηρισμένη ως «το πιο βίαιο eye-liner της Γερμανίας», η Σιμπίλε Μπεργκ, που ζει και εργάζεται στη Ζυρίχη, θεωρείται η πιο ζωντανή φωνή στον σύγχρονο γερμανόφωνο κόσμο. Με το λογοτεχνικό και θεατρικό έργο της μεταφρασμένο σε 34 γλώσσες, ρίχνει μια διαπεραστική ματιά στη σύγχρονη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη.

Απλά και καθημερινά πράγματα της ζωής σκιαγραφούν με σαρκασμό και χιούμορ την ποιότητα μιας κοινωνίας, που όπως λέει η συγγραφέας «φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους αδύναμους. Στους εαυτούς μας δηλαδή, οι οποίοι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στον δρόμο αύριο λόγω κάποιας μακροχρόνιας αρρώστιας, τυχόν απόλυσης ή μιας άλλης κακοτυχίας. Σχεδόν παντού επικρατεί σήμερα η περίεργη πίστη στην επικράτηση του πιο εύρωστου. Και το μίσος για όλους όσοι έχουν εκπέσει, τους αδύναμους και τους ασθενείς, είναι για πολλούς η έκφραση του φόβου για τη δική τους κατάρρευση».

Νεαρές γυναίκες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις επιταγές της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας βρίσκονται σε αδιέξοδο: εγκλωβισμένες στην αυτοεικόνα τους, θεωρούν τη διαρκή κατανάλωση ως μονόδρομο, μιλάνε με δυσπιστία για τον ρόλο της οικογένειας, αδυνατούν να πιστέψουν ότι υπάρχει πραγματικός έρωτας και παρόλο που περιφρονούν την αγορά, ζούνε πουλώντας δικά τους φάρμακα στο διαδίκτυο. Νιώθοντας παγιδευμένες σε έναν κόσμο που προωθεί μονάχα πλασματικές ανάγκες και ψεύτικες επιλογές, έχουν χάσει κάθε κίνητρο και αναρωτιούνται αν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να αγωνιστούν. Επί σκηνής ένας δυναμικός χορός γυναικών, που, η καθεμία μόνη της και όλες μαζί, μιλούν με δυσπιστία για την έννοια του "εμείς", φωτίζοντας άλλοτε με τρυφερό και άλλοτε με σκληρό τρόπο, ένα οργισμένο "εγώ" εμποτισμένο από ματαίωση και απέραντη μοναξιά.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Γρηγόρης Λιακόπουλος

Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Συνεργάτιδα δραματουργός: Gerhild Steinbuch

Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης

Σκηνικά, φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά - Φαμέλη

Κοστούμια: Λουκία Χουλιάρα

Κίνηση: Ανδρονίκη Μαραθάκη

Σχεδιασμός live video: Δημήτρης Ζάχος

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαγγέλης Κοσμίδης

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Διανομή ρόλων: Ελένη Ευθυμίου, Στέλλα Νούλη, Κίττυ Παϊταζόγλου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νάνσυ Σιδέρη, Καλλιόπη Σίμου, Νατάσσα Σφενδυλάκη, Αναστασία Χατζάρα

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Μπουκαούρης, κρουστά

Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκ. Παξινού



Τετάρτη 21:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:00

24 Ιανουαρίου 2020 - 1 Μαρτίου 2020



Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 13€

«Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» στο θέατρο του Νέου Κόσμου



Ο Γιώργος Παπαγεωργίου έρχεται σε επαφή με το εμβληματικό έργο του Tenesse Williams, Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι, ίσως το ποιητικότερο έργο του συγγραφέα, με αυτοβιογραφικές αναφορές και ιδιαίτερα φορτισμένο «παρελθόν».

Ο θάνατος του ομοφυλόφιλου ποιητή Σεμπάστιαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, θα ωθήσει την μητέρα του κα. Βέναμπλ να έρθει σε σύγκρουση με την ξαδέρφη του, την Κάθρην ώστε μέσω του γιατρού Κούκροβιτς να ζητήσει την λοβοτομή της Κάθρην.

Καταξιωμένοι καθώς και νεότερης γενιάς ηθοποιοί και σταθεροί συνεργάτες του Γ. Παπαγεωργίου, θα προσπαθήσουν να "βυθίσουν" το θεατή στην προβληματική του συγγραφέα και στον τρόπο που δύο γυναίκες μπορούν να αγαπήσουν τον ομοφυλόφιλο Σεμπάστιαν, έναν ποιητή που υποστήριζε ότι "η ζωή ενός ποιητή είναι το έργο του και το έργο του είναι η ζωή του".

Προτείνοντας ένα έντονο πεδίο νατουραλισμού, ο συγγραφέας θέτει το ζήτημα του ακρωτηριασμού της μνήμης ως τρόπο καταστολής εν γένει του ζωοποιού στοιχείου, φέρνοντας στο μυαλό τους στίχους του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, που μοιάζουν να μπορούν να περιγράψουν τον Σεμπάστιαν:

"Τα μύχια βάθη του αγαπούσε, το εσώτερο αγριοτόπι του, εκείνο το αρχέγονο δάσος μέσα του, που, στο βουβό γκρέμισμα του, η καρδιά του φωτεινά πράσινη στεκόταν. Αγαπούσε".

Συντελεστές της παράστασης



Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Δραματουργία: Θεοδώρα Καπράλου

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Παπαγεωργίου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Θέμις Μπαζάκα, Μαίρη Μηνά, Κώστας Βασαρδάνης, Αθηνά Αλεξοπούλου, Γιάννης Λατουσάκης.

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Κεντρική Σκηνή



Τετάρτη 18:30

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 18:30

Κυριακή 21:15



24 Ιανουαρίου 2020 - 12 Απριλίου 2020



Εισιτήρια



Τετάρτη-Παρασκευή

Κανονικό 18€

Μειωμένο 15€

Ανέργων 12€

Σάββατο-Κυριακή

Κανονικό 20€

Μειωμένο 17€

«Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια» στο Θέατρο Βέμπο



Ο Πέτρος Ζούλιας υπηρετώντας σταθερά την αγάπη του για την ελληνική πεζογραφία μετά την Αστροφεγγιά και τον Παπαδιαμάντη, καταπιάνεται με τον Μυριβήλη, υπογράφοντας τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια».



Στο επίκεντρο του συγγραφέα είναι μια απαγορευμένη ερωτική σχέση, με φόντο την κλειστή επαρχιακή ζωή στη Μυτιλήνη του Μεσοπολέμου. Ο έφεδρος ανθυπολοχαγός, Λεωνής Δρίβας (Κωνσταντίνος Ασπιώτης), μετά την εθνική τραγωδία της Μικρασιατικής εκστρατείας, φτάνει στην πατρίδα του και συναντά τη νεαρή χήρα του αδελφικού του φίλου, Σαπφώ Βρανά (Λένα Παπαληγούρα). Μεταξύ των δύο πολύ ιδιαίτερων χαρακτήρων δημιουργείται ένα δυνατό πάθος, που έχει σαν εμπόδιο από τη μια την ενοχή απέναντι στον αδικοχαμένο νεκρό και από την άλλη τα ήθη της συντηρητικής κοινωνίας του νησιού.

Ο συγγραφέας ωθεί τους ήρωες του σε μια ακροβασία αισθημάτων, με βασικό μοχλό τη διαχρονική αντιπαράθεση της ανθρώπινης ύπαρξης ανάμεσα στο «θέλω» και το «πρέπει».

Συντελεστές:



Διασκευή-σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη

Φωτισμούς: Λευτέρης Παυλόπουλος

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Video design - προβολές: Κάρολος Πορφύρης

Φωτογραφίες: Μαριλένα Αναστασιάδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Πρωταγωνιστούν: Λένα Παπαληγούρα, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Γιούλικα Σκαφιδά, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Χριστίνα Τσάφου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μιχάλης Λεβεντογιάννης

Στον ρόλο του Δημάρχου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Μαζί τους: Αλμπέρτο Φάις, Ντίνος Σπυρόπουλος, Σταύρος Μερμήγκης, Πατρίκιος Κωστής, Αλεξία Μουστάκα, Χρήστος Ζαχαριάδης, Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Βασίλης Λέμπερος, Βαγγέλης Κρανιώτης, Όλγα Σκιαδαρέση, Άννα Κωνσταντίνου, Αλίκη Ζαχαροπούλου, Αντρέας Λόντου.

Θέατρο Βέμπο



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 18:00



Εισιτήρια

Από 18€

«Χάρολντ και Μοντ»

Το ανατρεπτικό και συγκινητικό αριστούργημα του Κόλιν Χίγκινς «Χάρολντ και Μοντ», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη & πρωτότυπη μουσική Μιχάλη Δέλτα, με τον Θανάση Τσαλταμπάση στον ρόλο του απελπισμένου νεαρού Χάρολντ και την Τάνια Τσανακλίδου στον ρόλο της γεμάτης ζωή και αισιοδοξία ηλικιωμένης Μοντ, παρουσιάζει ο «ολοκαίνουργιος» ΝΕΟΣ Ακάδημος.

Tο έργο αναφέρεται στην τρυφερή και παράλληλα συγκινητική σχέση που συνδέει τον αυτοκαταστροφικό και εύπορο νεαρό Χάρολντ και την ογδοντάχρονη «αναρχική» απελευθερωμένη Μοντ, που τελικά τον συμφιλιώνει με τη ζωή. Το κορμί του Χάρολντ κρύβει την ψυχή ενός γερασμένου ανθρώπου, ενώ, πίσω από τα γερασμένα χαρακτηριστικά της Μοντ, χαμογελά ένα ζωηρό κοριτσάκι.

Αυτή η γέφυρα επικοινωνίας δύο μακρινών μεταξύ τους γενεών γίνεται ένας ύμνος για τη ζωή που σφύζει από αγάπη, αυθορμητισμό και ζωντάνια. Η Μοντ καταφέρνει να μεταδώσει αισιοδοξία και πίστη σ' ένα νέο παιδί που αδυνατεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του. Ο Χάρολντ μαθαίνει να γελάει, να τραγουδάει, να χορεύει, να σκέφτεται αυθόρμητα, να αποδέχεται και να γνωρίζει τον εαυτό του.

Καθένας από τους δυο τους, έχει κάνει τον μισό δρόμο που τον χωρίζει από τον άλλο. Οι δυο τους, όταν είναι μαζί, αποτελούν ένα πλήρες ον.

Συντελεστές:



Συγγραφέας: Κόλιν Χίγγινς

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Μιχάλης Δέλτα

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Κοστούμια: Έρση Δρίνη

Σκηνικά: Γιώργος Λυντζέρης

Φωτογραφία: Αγγελική Κοκκοβέ

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Καραγιώτη

Παίζουν: Τάνια Τσανακλίδου, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Ελένη Βαΐτσου, Αλέξανδρος Χούντας, Αθηνά Καραγιώτη, Διονύσης Στραβοράβδης.

Θέατρο Ακάδημος



Τετάρτη 18:15

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:30

Εισιτήρια

Ζώνη Α: 22€, Ζώνη Β: 20€, Ζώνη Γ: 18€

Άνεργοι, Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, Συνοδοί ΑΜΕΑ, +65 ετών, Φοιτητές: 15€

Ομαδικά Εισιτήρια άνω των 20 ατόμων: 13€

«Chicago» στο Θέατρο Ολύμπια



Ο σκοτεινός αλλά γοητευτικός κόσμος του θεάματος και του μιούζικαλ έρχεται από το Μπρόντγουεϊ στην καρδιά της Αθήνας!



Η People Entertainment Group παρουσιάζει το θεαματικό Chicago, ένα από τα κορυφαία musicals όλων των εποχών, στο ιστορικό «Θέατρο Ολύμπια - Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας». Το παγκοσμίου φήμης έργο των Τζον Κάντερ, Φρεντ Εμπ και Μπομπ Φόσι ανεβαίνει στο «Θέατρο Ολύμπια» (πρώην Λυρική Σκηνή) με ένα δυνατό cast ηθοποιών. Μια υπερπαραγωγή με 34 συντελεστές επί σκηνής, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, που αναμένεται να κάνει αίσθηση στο θεατρικό κοινό και να καταστήσει τον λαμπερό και ιστορικό χώρο έναν κορυφαίο πόλο έλξης της χειμερινής Αθήνας.



Το Chicago πραγματεύεται τον κυνισμό των media και τις αδικίες του δικονομικού συστήματος ενώ βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τη δεκαετία του 1920. Η σκηνοθεσία και οι πρωτο-ποριακές χορογραφίες του Bob Fosse έμειναν στην ιστορία.

Συνολικά έχει τιμηθεί με 6 βραβεία Tony, 2 βραβεία Olivier, 5 βραβεία κριτικών (Drama Desk Awards), αλλά και το βραβείο Grammy για το καλύτερο Musical Album το 1998. Έχει παρουσιαστεί σε μεγάλα θέατρα σε όλο τον κόσμο, από την πόλη του Μεξικού μέχρι τη Μόσχα και από το Σάο Πάολο μέχρι τη Νότιο Αφρική.



Το 2002 το Chicago έγινε ταινία σε σκηνοθεσία και χορογραφίες Rob Marsall. Κέρδισε 6 βραβεία Oscar, ανάμεσα σε αυτά και το Oscar καλύτερου μιούζικαλ που μέχρι τότε ανήκε στο «Oliver» από το 1969. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν η Catherine Zeta-Jones, η Renée Zellweger, ο Richard Gere και η Queen Latifah.



Στην ελληνική παράσταση πρωταγωνιστούν 7 εξαιρετικοί ηθοποιοί. Το ρόλο της Roxie Hart αναλαμβάνει η Νάντια Μπουλέ, ενώ της Velma Kelly η Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στον ρόλο του δικηγόρου Billy Flynn θα απολαύσουμε σε διπλή διανομή* τον Αιμιλιανό Σταματάκη και τον Αργύρη Πανταζάρα. Ο Μίνως Θεοχάρης θα υποδυθεί τον Amos Hart ενώ τον ρόλο του Fred θα αναλάβει ο Γιάννης Ποιμενίδης. Στον ρόλο της Mama Morton η εξαιρετική Δάφνη Λαμπρόγιαννη.



Την απόδοση στα ελληνικά υπογράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, τη μουσική διδασκαλία και διεύθυν-ση ορχήστρας ο Αλέξιος Πρίφτης, τις χορογραφίες η Chali Jennings, τα σκηνικά σχεδιάζει ο Μανόλης Παντελιδάκης και τα κοστούμια ο Γιώργος Σεγρεδάκης.



Chicago



Θέατρο Ολύμπια



Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας



Ταυτότητα παράστασης:



Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Απόδοση κειμένου: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Χορογραφίες: Chali Jennings

Διεύθυνση Ορχήστρας – Μουσική Διδασκαλία: Αλέξιος Πρίφτης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς



Πρωταγωνιστούν:



Νάντια Μπουλέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αργύρης Πανταζάρας/Αιμιλιανός Σταματάκης (διπλή δια-νομή), Μίνως Θεοχάρης, Γιάννης Ποιμενίδης και η Δάφνη Λαμπρόγιαννη.



*Ο Αιμιλιανός Σταματάκης αναλαμβάνει το ρόλο του Billy Flynn τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ενώ ο Αργύρης Πανταζάρας τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο.

Συμμετέχουν ακόμα 14 ηθοποιοί-χορευτές και δωδεκαμελής ορχήστρα.



Παραγωγή : People Entertainment Group

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Hairspray» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Ακροπόλ

Το θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη χειμερινή σεζόν 2019-2020, το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Hairspray», που έχει διακριθεί παγκοσμίως, με 8 Tony Awards (ένα από τα οποία στην κατηγορία του “Best Musical”), 4 Laurence Olivier Awards (μεταξύ των οποίων το βραβείο «Best New Musical»), 9 Drama Desk Awards και 2 World Theatre Awards.

Εκτός από την Αγγλία και την Αυστραλία, το Hairspray έχει παρουσιαστεί σε πολλές χώρες, από τη Μανίλα ως τη Βόρεια Αφρική και από την Ελβετία ως το Περού.

To 2007 κυκλοφόρησε με μεγάλη επιτυχία η ομότιτλη Αμερικάνικη ταινία με πρωταγωνιστές τους John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron, Queen Latifah και James Marsden.

Το 2016, στο δίκτυο NBC, προβλήθηκε το Hairspray Live! με μια all star διανομή που περιελάμβανε τους Ariana Grande, Jennifer Hudson και Martin Short.

Μια παράσταση-έμπνευση ενάντια στις διακρίσεις κάθε είδους που προβάλλει, μέσω της δύναμης της μουσικής, την ελευθερία της έκφρασης και το ομαδικό πνεύμα που νικάει κάθε προκατάληψη!

Ένα αληθινό πάρτι με υπέροχα τραγούδια και χορογραφίες που θα γεμίσει τη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ, σε μια υπερπαραγωγή με 30 ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές και ζωντανή ορχήστρα, σε απόδοση κειμένου, στίχων και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου, συναρπάζοντας τους λάτρεις και μη του μιούζικαλ.

Δείτε περισσότερα εδώ

«Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» με τη Μιμή Ντενίση στον Ελληνικό Κόσμο

Το έργο είναι το πρώτο ελληνικό θεατρικό sequel. Αποτελεί συνέχεια του έργου «Σμύρνη μου αγαπημένη».



Η Μιμή Ντενίση γράφει και σκηνοθετεί τη συνέχεια της ζωής των ηρώων που επέζησαν της Μικρασιατικής καταστροφής και προσπάθησαν να αρχίσουν από την αρχή στη νέα τους πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σύνθετο έργο που φέρνει στην επιφάνεια άγνωστα στοιχεία για την εποχή του Μεσοπολέμου, η οποία υπήρξε μια από τις πιο ταραγμένες εποχές της Ελλάδας.

Λίγα λόγια για το έργο:



Η αρχόντισσα της Σμύρνης Φιλιώ Μπαλτατζή και τα παιδιά της καταφέρνουν να επιζήσουν της Μικρασιατικής καταστροφής και μετά από μεγάλες περιπέτειες καταλήγουν στη Μακεδονία. Η Σαλονίκη γίνεται η πατρίδα των προσφύγων. Μια πολυπολιτισμική πόλη με ντόπιους, πρόσφυγες, Πόντιους και Εβραίους που ζουν αρμονικά παρά τις διαφορές τους. Το έργο παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας και πολλών νέων χαρακτήρων την περίοδο από την ανταλλαγή των πληθυσμών μέχρι την αρχή του 2 ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανέλιξη των προσφύγων από την απόλυτη φτώχεια σε μια καινούρια αξιοπρεπή ζωή, η προσπάθειά τους να γίνουν ένα με τ’ αδέλφια τους στην Ελλάδα, η άνοδος και η πτώση της ακμάζουσας Εβραϊκής κοινότητας, δίνονται ανάγλυφα μέσα από τους χαρακτήρες. Το έργο είναι μια μεγάλη νωπογραφία της εποχής με φόντο την πολιτική κατάσταση μέσα από προσωπικές ιστορίες και με τη μουσική της εποχής από τα σεφαραδίτικα, μέχρι τα ρεμπέτικα και τον Αττίκ, να αναδεικνύουν τις αισθητικές και πολιτιστικές αντιθέσεις ανάμεσα σε ντόπιους και πρόσφυγες.

Συντελεστές:



Κείμενο - Σκηνοθεσία: Μιμή Ντενίση

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κινησιολογία: Μάρω Μαρμαρινού

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Φωτισμοί: Αργύρης Θέος

Τρισδιάστατα γραφικά: Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Δημήτρης Αγαθόπουλος

Πρωταγωνιστεί η Μιμή Ντενίση και με αλφαβητική σειρά:



Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γιώργος Αρμένης, Νικολέτα Βλαβιανού,

Κατερίνα Γερονικολού, Μαρία Εγγλεζάκη, Λευτέρης Ελευθερίου,

Δημήτρης Μακαλιάς, Μιχάλης Μητρούσης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη

Παλληκαράκη, Όλγα Πολίτου, Δήμητρα Σιγάλα, Αναστασία Σκοπελίτη,

Γιάννης Τσιμιτσέλης, Αντιγόνη Ψυχράμη.

Παίζουν επίσης:



Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος Βελιάνο, Νικόλας Γκιούλης, Δήμητρα

Μιχαηλίδου, Νικόλας Παπακωνσταντινου, Ηλίας Νομικός, Έφη

Σταυροπούλου, Ζαχαρένια Φραγκιαδάκη.



«Ελληνικός Κόσμος» - "Θέατρον"

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 19:00

Παρασκευή 20:00

Σάββατο 20:00

Κυριακή 18:30



Εισιτήρια



14€, 16, 20€, 25€, 30€, 40€, 50€

«Δέκα μικροί νέγροι» στον Νέο Ακάδημο

Το συναρπαστικό αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι «10 Μικροί Νέγροι», το πιο πολυδιαβασμένο αστυνομικό μυθιστόρημα όλων των εποχών, ανεβαίνει τη θεατρική περίοδο 2019-2020 στον Νέο Ακάδημο.

Στη βρετανική ακτή του Ντέβον, υπάρχει ένα ιδιόκτητο νησάκι, που λόγω της μορφής του ονομάζεται το Νησί του Νέγρου. Ο αρχικός ιδιοκτήτης του, ένας πάμπλουτος Αμερικάνος, έχει χτίσει σε αυτό μία υπέροχη έπαυλη. Ο τωρινός ιδιοκτήτης αποτελεί μυστήριο, καθώς υπάρχουν μόνο συγκεχυμένες πληροφορίες γι’ αυτόν.

Δέκα άνθρωποι που δεν γνωρίζονται και που φαινομενικά δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους, προσκαλούνται να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στην έπαυλη. Η μόνη πρόσβαση στο νησί γίνεται με βάρκα, ο βαρκάρης είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να πηγαινοέρχεται όταν ο καιρός είναι καλός.

Όλοι όσοι βρίσκονται στην έπαυλη, ενημερώνονται από το πρώτο βράδυ πως θεωρούνται ένοχοι, (ο καθένας) για ένα έγκλημα που έχει μείνει κρυφό και για το οποίο έχουν καταφέρει να μείνουν ατιμώρητοι από την ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Σκηνοθεσία: Ρέινα Σ. Εσκενάζυ

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Βασίλης Ευταξόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Νικόλας Μπράβος, Γωγώ Μπρέμπου, Πολυξένη Μυλωνά, Δημήτρης Ραφαήλος, Φίλιππος Σοφιανός, Τζούλι Τσόλκα.

Δείτε περισσότερα εδώ

«Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει» της Carole Greep στο Θέατρο Ζίνα

Τη νέα θεατρική σεζόν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης πρωτοπορεί, δημιουργώντας μια ανατρεπτικά αυτοσχεδιαστική παράσταση! «Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει».

Βασίζεται στην κωμωδία «Μου αρέσει πραγματικά τι κάνεις» της Carole Greep και ανεβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας στο θέατρο Ζίνα, στις 16 Οκτωβρίου.

Η σκηνοθετική ματιά του Βλαδίμηρου Κυριακίδη «παντρεύει» το επιτυχημένο θεατρικό κείμενο με τον δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Δίνει το έναυσμα στους συμπρωταγωνιστές του να ξεδιπλώσουν επί σκηνής την αυθόρμητη δοκιμασμένη καλλιτεχνική έμπνευση και να επινοήσουν τα εκφραστικά μέσα της... στιγμής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαμβάνει μια «διαφορετική»παράσταση. Οι αυτοσχεδιασμοί, το διαρκές παιχνίδι του λόγου, η αλήθεια και η ψευδαίσθηση συνυπάρχουν αρμονικά προκαλώντας αστείρευτο γέλιο.

Το θεατρικό έργο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο Παρίσι, όπου παίζεται για 16η συνεχή χρονιά, «σπάζοντας τα ταμεία».

Δύο ζευγάρια, τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες, μπλέκουν τις «γραμμές» φιλίας, δημιουργούν απρόοπτες καταστάσεις που φθάνουν στη γελοιότητα και ανακαλύπτουν πως οι καλύτεροι φίλοι τους δεν είναι και τόσο... φίλοι όπως πίστευαν.

Ένας λανθασμένος χειρισμός του κινητού τηλεφώνου φέρνει στο φως όλη την αλήθεια: τι πραγματικά σκέφτονται οι φίλοι τους γι΄αυτούς. Κι όταν τα στόματα ανοίγουν, αποκαλύπτεται η πραγματική ταυτότητα όλων. Αναγκάζονται να βγάλουν τις μάσκες και να τα... πουν όλα κατά πρόσωπο.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Μαρία Τσαμουδάκη

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Κρατερός Κατσούλης, Ναταλία Δραγούμη, Ευαγγελία Μουμούρη.

Θέατρο Ζίνα



Τετάρτη 19:30

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 18:00

Κυριακή 21:00



Εισιτήρια

Προπώληση από 15€ έως 20€

Θέατρο Ζίνα:Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74,Εξάρχεια - τηλ. 210 6424414,424



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19.30, Πέμπτη 20.00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18.00 και 21.00,Κυριακή 18:00 και 21.00

«Όποιος θέλει να χωρίσει...να σηκώσει το χέρι του!» του Γιώργου Καπουτζίδη



Ο Γιώργος Καπουτζίδης γράφει και σκηνοθετεί μια γρήγορη, μοντέρνα κωμωδία, τοποθετημένη στο σήμερα, σε μία προσπάθεια να καταλάβουμε το αύριο… που μας ξημερώνει.

Ένας ανομολόγητος έρωτας που κρατάει είκοσι χρόνια. Ένας γάμος που διαλύεται από μία απιστία. Κι ένας άλλος που αναβάλλεται επ' αόριστον, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στον γαμπρό. Ένας πρώην, ένας νυν, αναρίθμητα ραντεβού μέσω ίντερνετ, κι ένα σπίτι που όσο περνά η ώρα… πλημμυρίζει. Κυριολεκτικά. Και πριν βουλιάξουν οριστικά θα πρέπει να πούνε την αλήθεια. Όλοι σε όλους.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγγάρη

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Οικονομίδη

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Γιώργος Σαββίδης, Γιάννης Κουκουράκης, Πάνος Νάτσης, Αποστόλης Ψαρρός και η Κατιάνα Μπαλανίκα.



Θέατρο Ήβη



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00

Εισιτήρια

23€ - 15€

Για ομαδικές κρατήσεις επικοινωνήστε στο 210-3639343 (εσωτ. 2)

«Η Παριζιάνα» των Γιάννη Δαλιανίδη - Μίμη Πλέσσα στο Θέατρο «Broadway»



Η σπουδαία μουσική κωμωδία, του Γιάννη Δαλιανίδη και Μίμη Πλέσσα, ακριβώς 50 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της στους κινηματογράφους, μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή με τον Αντώνη Λουδάρο, όχι μόνον να πρωταγωνιστεί αλλά να υπογράφει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της παράστασης.

Από τις 9 Οκτωβρίου, η μοναδική Πελαζί, η μοδίστρα που όλοι αγαπήσαμε , με τη θρυλική ατάκα «Σούζυ και ψεύδεσαι και τρως», έρχεται στο πρόσωπο της ξεχωριστής Μπέσυ Μάλφα να γράψει εκ νέου τη δική της σπουδαία ιστορία, σε μία παράσταση – υπερπαραγωγή, με φαντασμαγορικά σκηνικά, επίδειξη μόδας με haute couture δημιουργίες του διεθνούς φήμης σχεδιαστή Laskaris, με περισσότερα από 300 κοστούμια, πολλά εκ των οποίων θα φέρουν την υπογραφή της Όλγας Καραβερβέρη, αλλά και του οίκου «Γιαννέτος» στα ανδρικά καθώς και της εταιρείας «Dressman1974».

Στη θεατρική αναβίωση του αγαπημένου μιούζικαλ συμμετέχουν 40 ηθοποιοί και χορευτές καθώς και η «Σύγχρονη Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας» υπό τη διεύθυνση του Μαυρίκιου Μαυρικίου ο οποίος ενορχηστρώνει με μαεστρία τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα του έργου. Όλοι μαζί θα ζωντανέψουν στη σκηνή του «Broadway» τη σπαρταριστή αυτή κωμωδία.

Δίπλα στους Μπέσυ Μάλφα - Αντώνη Λουδάρο, πρωταγωνιστούν επίσης οι: Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Τόνυ Δημητρίου, Ελευθερία Ρήγου, Ευτυχία Φαναριώτη, Γιάννης Κρητικός. Στον ρόλο του Ζωρζ ο Κώστας Μαρτάκης που θα τραγουδήσει και τραγούδια της παράστασης μαζί με τη Λένα Αλκαίου.

Φιλική συμμετοχή ο Πέτρος Ξεκούκης!

Guest star η μοναδική Έρρικα Μπρόγιερ, που θα πρωταγωνιστήσει και στη θεατρική μεταφορά της «Παριζιάνας», επιστρέφοντας στη σκηνή έπειτα από πολλά χρόνια.



Δείτε περισσότερα εδώ

«Έγκλημα στο Orient Express» στο Θέατρο Δανδουλάκη



Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αλλά για πρώτη φορά στην Ελλάδα η απόδοση του πασίγνωστου μυθιστορήματος σε θεατρικό έργο που έκανε ο Κεν Λούντβιχ, συναρπάζει και συγκινεί! Εφέτος στη γνωστή all star διανομή της παράστασης, προστίθεται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου Μάρω Κοντού, ο καλός ηθοποιός Σόλων Τσούνης και η γνωστή από τη σειρά The Durrells Έρρικα Μπίγιου.

Η ανάμειξη στην ιστορία του διάσημου Ηρακλή Πουαρό, η γοητευτική πλοκή, η γεμάτη μυστήριο και ανατροπές, οι χαρακτήρες και η μεταξύ τους διασύνδεση, συναρπάζουν και γοητεύουν. Όλα είναι διαφορετικά απ’ ότι δείχνουν, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σκηνή. Και όλα καθορίζονται τελικά από το μεγάλο δίλημμα: μπροστά στην φρίκη του φόνου ενός παιδιού, ποια τιμωρία είναι δίκαιη και ηθική, ποιος μπορεί να γλιτώσει από τον θείο και τον ανθρώπινο νόμο...

Συντελεστές:



Απόδοση: Ολυμπία Σκορδίλη

Σκηνοθεσία: Αντώνης Καλογρίδης

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς, Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Video Design- Προβολές: Κάρολος Πορφύρης

Μουσική: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη, Δάνης Κατρανίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Τάσος Χαλκιάς, Ταμίλα Κουλίεβα, Τάνια Τρύπη, Τάκης Παπαματθαίου, Σόλων Τσούνης, Έρρικα Μπίγιου, Λευτέρης Ζαμπετάκης και η Μάρω Κοντού.



Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00



Εισιτήρια

Προπώληση από 16€ έως 30€

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» του Σταμάτη Φασουλή



Ένα πρωτότυπο έργο με θέμα τη ζωή του Έλληνα που σφράγισε με τη διεθνή του πορεία το 2ο μισό του 20 ού αιώνα, του Αριστοτέλη Ωνάση.

Η ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση μοιάζει με σύγχρονο παραμύθι και ως τέτοια έχει

εξιστορηθεί εκατοντάδες φορές σε δημοσιεύματα από όλο τον κόσμο, κινηματογραφικές μεταφορές ή ακόμη και βιβλία. Η ταραχώδης ζωή ενός "κοφτερού" μυαλού που "διάβασε" την εποχή του και κατάφερε να γίνει ένα από τους πιο ισχυρούς άνδρες του 20ου αιώνα. Σε μία πολυτάραχη σε όλα τα επίπεδα επαγγελματική και προσωπική πορεία, συγκρούστηκε με τα μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της εποχής, και ταυτόχρονα συνδέθηκε και σημάδεψε τις εμβληματικότερες και διασημότερες γυναίκες της εποχής, όπως την Τίνα Λιβανού, την Τζάκι Κένεντι και την Μαρία Κάλλας. Θάρρος και επιχειρηματικό ένστικτο, αυτό ήταν που τον χαρακτήριζε και που αποτέλεσε το δίπτυχο της επιτυχίας του.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη

Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Παύλος Σαχπεκίδης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καβαλλιεράκης

Πρωταγωνιστούν: Σταμάτης Φασουλής, Δήμητρα Ματσούκα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Μέμος Μπεγνής, Ευγενία Δημητροπούλου

Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος.

Παίζουν: Γιάννης Αθητάκης Μανώλης Γεραπετρίτης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος Δημήτρης Καραμπέτσης, Τατιάνα Μελίδου, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ελένη Ρουσσινού, Τζένη Σκαρλάτου, Νίκος Σταυρακούδης, Κοραλία Τσόγκα, Κώστας Φαλελάκης.



Θέατρο Παλλάς



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00

Εισιτήρια

Προπώληση από 15€ έως 100€

Για ομαδικές κρατήσεις επικοινωνήστε στο 210-3639343

«Τζάσμιν» του Γούντυ Άλλεν στο Θέατρο Διάνα



Έπειτα από μια θριαμβευτική σεζόν η μεγάλη θεατρική επιτυχία «Τζάσμιν» της Ελένης Ράντου

βασισμένη στο σενάριο του Γούντυ Άλλεν ,Βlue Jasmine επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Διάνα σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου έως Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

Η υπόθεση αφορά σε μια πλούσια χρεοκοπημένη Νεοϋορκέζα, τη Τζάσμιν (Ελένη Ράντου), η οποία μετά τη διάλυση του γάμου της και την οικονομική καταστροφή του άντρα της Αλ (Μάξιμος Μουμούρης) προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Αναγκάζεται, άφραγκη πλέον, να μετακομίσει στην αδερφή της Τζιντζερ (Καλλιρρόη Μυριαγκού) σε μια λαϊκή συνοικία του Σαν Φρανσίσκο, τη στιγμή που η αδερφή της ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Τσίλυ (Παντελή Δεντάκη). Η απέχθεια της Τζάσμιν προς τον Τσίλυ είναι κεραυνοβόλα και οι συγκρούσεις ανάμεσά τους πυροδοτούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Στην προσπάθεια της Τζάσμιν να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον, το παρελθόν στοιχειώνει το παρόν με απρόβλεπτες συνέπειες.

Συντελεστές:



Σενάριο: Γούντυ Αλλεν

Θεατρική απόδοση: Ελένη Ράντου, Βαγγέλης Χατζηνικολάου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Μαγιού Τρικεριώτη

Βοηθός σκηνογράφου Δήμητρα Χίου

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Βοηθός ενδυματολόγου: Κρυσταλία Λιονάκη

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καβαλλιεράκης

Παίζουν:



Ελένη Ράντου, Μάξιμος Μουμούρης, Παντελής Δεντάκης, Καλλιρόη Μυριαγκού, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ορέστης Καρύδας και Δημήτρης Καπετανάκος.



Θέατρο Διάνα



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:30



Εισιτήρια

Προπώληση από 15€

«Πριν την αποχώρηση» του Τόμας Μπέρνχαρντ στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας



Για δεύτερη φορά στη μακρά διαδρομή τους, το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας και η Μπέττυ Αρβανίτη, παρουσιάζουν από τις 30 Οκτωβρίου 2019 το έργο του Thomas Bernhard «Πριν την αποχώρηση», του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα που με το συνολικό του έργο σφράγισε τη γερμανόφωνη λογοτεχνία το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Στο «Πριν την αποχώρηση» ο Benrhard δίνει πολιτικές διαστάσεις σ' ένα ψυχολογικό οικογενειακό δράμα. Το έργο είναι μία πολιτική σάτιρα που αποκαλύπτει την «αρρώστια» του δυτικού πολιτισμού με γκροτέσκα διάθεση, είναι μία κωμωδία της γερμανικής ψυχής.

Ο δικαστής Χέλλερ, ένας πρώην ναζί που κατάφερε να διαφύγει τη σύλληψη και να αναλάβει ανώτατο κρατικό αξίωμα στη Γερμανία μετά τον πόλεμο, ζει με τις δύο αδελφές του προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ανάμνηση του ζοφερού παρελθόντος.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Βασίλης Πουλαντζάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης

Σκηνικά: Ελένη Μανωλοπούλου

Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Παίζουν:



Μπέττυ Αρβανίτη στον ρόλο της Βέρα



Περικλής Μουστάκης στον ρόλο του Ρούντολφ Χέλλερ



Σμαράγδα Σμυρναίου στον ρόλο της Κλάρα



Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:00

«Η γυναίκα της Πάτρας» του Γιώργου Χρονά στο Θέατρο Πόλη



Η παράσταση που τάραξε τα νερά του θεατρικού κόσμου, προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού από τους θεατές και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, επιστρέφει δέκα χρόνια μετά στο Θέατρο "Πόλη", σε σκηνοθετική επιμέλεια της Λένας Κιτσοπούλου.

Η Ελένη Κοκκίδου σ' ένα ρεσιτάλ ερμηνείας «μετουσιώνεται» σε Πανωραία, ερμηνεύοντας τον σπαρακτικό μονόλογο της «Γυναίκας της Πάτρας» του Γιώργου Χρονά, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις και εσωτερικές δονήσεις. Για τον ρόλο αυτό η Ελένη Κοκκίδου τιμήθηκε με το βραβείο ερμηνείας «Κάρολος Κουν».

Πρόκειται για ιδιαίτερη θεατρική απόδοση των αφηγήσεων της ζωής της πόρνης Πανωραίας από τον ποιητή Γιώργο Χρονά, ο οποίος τις κατέγραψε με σειρά συνεντεύξεων τη δεκαετία του '80. Ο παραληρηματικός μονόλογος μιας παθιασμένης, πονεμένης γυναίκας, που εξομολογείται τη ζωή της και μιλά ανοιχτά χωρίς φόβο για τον πόνο, τη βία, την ηδονή, την αγάπη, τον έρωτα. Ένα πλάσμα πληθωρικό που τραγουδάει, χορεύει, κλαίει, γελάει, θυμώνει, προκαλεί.

Συντελεστές:



Σκηνοθετική επιμέλεια: Λένα Κιτσοπούλου



Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Ερμηνεία: Ελένη Κοκκίδου



Πόλη Θέατρο



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 20:00

Κυριακή 19:00



Εισιτήρια



Προπώληση από 13€ έως 18€

«Άμλετ» στο Αμφι-Θέατρο του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου



Η Κατερίνα Ευαγγελάτου ανεβάζει τον «Άμλετ», το εμβληματικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε μια φιλόδοξη παραγωγή της Λυκόφως, που θα ανοίξει στις αρχές Δεκεμβρίου το κλειστό εδώ και οκτώ χρόνια «Αμφι-Θέατρο» του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου.

Στον «Άμλετ» συναντά κανείς όλα τα θεμελιώδη ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μια ιστορία εκδίκησης αποτελεί τη βάση για να αναπτυχθεί ένα πολυσύνθετο έργο, που άλλαξε την πορεία της ανθρώπινης σκέψης και επηρέασε όσο σχεδόν κανένα άλλο, ένα ευρύτατο φάσμα στοχαστών, επιστημόνων και δημιουργών από την εποχή που γράφτηκε μέχρι σήμερα. Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στο "είναι" και το "φαίνεσθαι"; Πώς εκφράζεται η λειτουργία του πένθους; Υπάρχει ταμπού στην επιθυμία; Γιατί δρω ή δεν δρω; Η τέχνη του Θεάτρου πώς αποκαλύπτει την πυρηνική μας αλήθεια; Ποιος φόβος κινεί την ύπαρξή μας;

Συντελεστές:



Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικό: Θάλεια Μέλισσα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πατρίσια Απέργη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Φωτισμοί-Βίντεο- Φωτογραφίες: Σίμος Σαρκετζής

Διεύθυνση Παραγωγής: Όλγα Μαυροειδή

Στον ομώνυμο ρόλο ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Ψαρράς (Κλαύδιος), Άννα Μάσχα (Γερτρούδη), Δημήτρης Παπανικολάου (Πολώνιος), Αμαλία Νίνου (Οφηλία), Μιχάλης Μιχαλακίδης (Οράτιος), Γιώργος Ζυγούρης (Λαέρτης), Γιάννης Κότσιφας (Ηθοποιός, Νεκροθάφτης), Κλέαρχος Παπαγεωργίου (Ρόζενκραντζ), Βασίλης Μπούτσικος (Γκίλντενστερν).

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου.



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 17:30

Σάββατο 21:30

Κυριακή 20:00



Εισιτήρια



Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο (17:45):

Διακεκριμένη: 17€

Α Ζώνη: 15€ - μειωμένο 12€ (*)

Β Ζώνη: 12€

Σάββατο (21:30) & Κυριακή:

Διακεκριμένη: 20€

Α Ζώνη: 17€, μειωμένο 15€ (*)

Β Ζώνη: 15€

(*) Μειωμένο: Φοιτητικό, Ανέργων