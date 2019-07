Πρωτότυπα έργα και reworks του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου από την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων

H Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων παρουσιάζει πρωτότυπα έργα και reworks του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.



Με την ΕΛΣΟΝ συμμετέχουν οι:



Αλέξανδρος Λιβιτσάνος πιάνο, πλήκτρα



Δημήτρης Στασινός ηλεκτρική κιθάρα



Γιώργος Μπουλντής ηλεκτρικό μπάσο, synth bass



Μανώλης Γιαννίκιος ντραμς, spd-sx



Κατερίνα Ντούσκα φωνή



Διεύθυνση Ορχήστρας Φαίδρα Γιαννέλου



Πρόγραμμα έργων:



Reworks



Bach/Mozart - Τoccata, Fantasia and others in D minor

Beethoven - Moonlight Sonata



Livitsanos - "A Pictureless Soundtrack"



1. Disconsolation

2. Sequence

3. Letters

4. Unrequited

5. No More Argument

6. Sim Harif

7. On a Bus



Embodiment Revisits



Mozart / Αττίκ / Livitsanos • Από μέσα πεθαμένος (Piano Concerto No 23 in A major KV 488)

Katerine Duska - Somebody



Ημερομηνία



Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019



Συναυλιακός χώρος



Αίθουσα ''Σταύρος Νιάρχος'' της Εθνικής Λυρικής Σκηνής



Πληροφορίες εισιτηρίων



Ώρα έναρξης 20:00 Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας.