Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ και Baby Yoda σε βίντεο

Ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ κοινοποίησε στο Twitter ένα βίντεο, στο οποίο παίζει κιθάρα για το Παιδί - Γκρόγκου - γνωστό στις λεγεώνες θαυμαστών ως Baby Yoda – στα γυρίσματα της σειράς του Disney + «The Mandalorian».

«Εδώ είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους εκείνους που με ρώτησαν πώς είναι να κάνω παρέα με το Baby Yoda στα γυρίσματα του #TheMandalorian #TheTragedy. Ρίξτε μια ματιά στη #DisneyGallery για περισσότερα στιγμιότυπα από τα παρασκήνια!» έγραψε ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο ανήμερα των Χριστουγέννων.

Δείτε το βίντεο:

Στο βίντεο ο Αμερικανός σκηνοθέτης παίζει κιθάρα και ο αξιολάτρευτος χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς φαντασίας του σύμπαντος του Star Wars χαμογελάει, κουνάει τα αυτιά του και γέρνει το κεφάλι υπό τους ήχους της μουσικής.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς The Mandalorian με πρωταγωνιστή τον Πέντρο Πασκάλ ολοκληρώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ σκηνοθέτησε το έκτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς και ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός.

Ο Ροντρίγκεζ είναι γνωστός για τις ταινίες του Sin City, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, Desperado, Dusk Till Dawn and Alita: Battle Angel.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ