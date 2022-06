Sonic Stories: Ένας ηχητικός κήπος για τις ανθρώπινες σχέσεις

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας καλεί από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου να διερευνήσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τον ήχο με το «Sonic Stories».

Πώς μπορούν οι οικείες αφηγήσεις ανθρώπων που δεν ακούγονται συχνά να γίνουν οχήματα για μια ηχητική ενσυναίσθηση που αμφισβητεί τον αποκλεισμό;

Το «Sonic Stories» συγκεντρώνει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στον ήχο ως τρόπο ανανέωσης της ευαισθησίας μας απέναντι στον κόσμο.

Σε συνέχεια των μουσικών έργων που παρουσίασε η Στέγη στο πρόσφατο παρελθόν, “Tuned City” και τα “Soundscapes / Landscapes”, το “Sonic Stories” εστιάζει στο πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη σχέση μας με τον κόσμο γύρω μας, μέσω του ήχου.

Πώς ο ήχος δημιουργεί τη δυνατότητα να κατανοήσουμε με νέους τρόπους; Πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα στοιχεία ενός κοινού γίγνεσθαι τριών εμβληματικών μεσογειακών πόλεων; Πώς μπορεί ο ήχος να εμπλουτίσει και να εντείνει τη σχέση μας με το περιβάλλον και τις απειλές που αντιμετωπίζει; Πώς μπορούν οι οικείες αφηγήσεις ανθρώπων που δεν ακούγονται συχνά να γίνουν οχήματα για μια ηχητική ενσυναίσθηση που αμφισβητεί τον αποκλεισμό;

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από οπτικές πληροφορίες, ο ήχος έχει μια αμεσότητα που διαπερνά τους κώδικες και τις συμβάσεις, προκειμένου να προκαλέσει μια ενστικτώδη αντίδραση. Αλλά η ακρόαση μπορεί επίσης να μας αποκαλύψει νέα στοιχεία, οδηγώντας μας σε ιστορίες που δεν έχουν ακόμη ακουστεί, σε σχέσεις που δεν έχουμε αντιληφθεί και σε φωνές που παραμένουν σιωπηλές για πολύ καιρό.

Το “Sonic Stories” στον Εκθεσιακό Χώρο της Στέγης και τον κήπο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών συγκεντρώνει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στον ήχο ως τρόπο ανανέωσης της ευαισθησίας μας απέναντι στον κόσμο.

Αναλυτικά οι δράσεις

Sonic Garden

Πέντε ηχητικά έργα τέχνης και live performances στη Γαλλική Σχολή Αθηνών

15 - 26 Ιουνίου, Γαλλική Σχολή Αθηνών

Ένας ηχητικός κήπος ξεπροβάλει στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Πέντε ηχητικά έργα τέχνης και live performances δημιουργούν ένα φανταστικό ηχοτοπίο που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε για τη σχέση μεταξύ φυσικού και ανθρώπινου κόσμου. Η ακουστική ζωή του κήπου, εμπλουτίζεται με νέες ηχητικές εκπλήξεις.

Φανταστείτε έναν κήπο γεμάτο ήχους που θα σας κάνουν να στρέψετε την προσοχή σας στον περιβάλλοντα χώρο, ένα φανταστικό ηχοτοπίο που στόχο έχει να διεγείρει την ακοή σας και να σας κάνει να σκεφτείτε τη σχέση μεταξύ φυσικού και ανθρώπινου κόσμου. Ο Κήπος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών θα καταληφθεί από ηχητικά έργα τέχνης που σχεδιάστηκαν ειδικά για τον συγκεκριμένο χώρο, εμπλουτίζοντας την ακουστική ζωή του με ηχητικές εκπλήξεις.

Αποτελώντας μια γιορτή για τον κόσμο του ήχου, αυτή η έκθεση είναι η τέταρτη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Sounds Now, συγκεντρώνοντας ακροατήρια σε διαφορετικούς δημόσιους χώρους σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις και δημιουργώντας μια ακουστική εμπειρία που επιχειρεί να προκαλέσει την εμπλοκή με το περιβάλλον, μεταξύ των ανθρώπων και με άλλα είδη, με τα κοινά σημεία και τους κοινούς ρυθμούς τους.

Οι ηχητικές εγκαταστάσεις είναι το βασικό στοιχείο του προγράμματος, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε νέες αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα προωθούν την ανάγκη για αλλαγή σε κοινωνικό επίπεδο.

Την έκθεση επιμελήθηκε η Raquel Castro.

Επιμέλεια: Raquel Castro

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες & Συμμετέχουσες Καλλιτέχνιδες: Thessia Machado, Martyna Poznanska, Rie Nakajima, Henrique Fernandes (Sonoscopia), Vincent Martial, Μιχαήλ Καρίκης, Pierre Berthet.

Listen to My World



Μια ηχητική εγκατάσταση στον Εκθεσιακό Χώρο της Στέγης από τη Claudia Molitor



17 – 26 Ιουνίου, Εκθεσιακός Χώρος -1, Στέγη

Σημαντικές είναι όσες ιστορίες δεν λέγονται συχνά. Τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ότι ένας τόπος ή χώρος μας συμπεριλαμβάνει ή μας αποκλείει; Η Claudia Molitor στήνει μια ηχητική εγκατάσταση στον Εκθεσιακό Χώρο της Στέγης, προσκαλώντας το κοινό να ακούσει τις εμπειρίες ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο και να αναζητήσει τρόπους για να παραμείνουμε ενωμένοι.

Το έργο “Listen to My World” γεννήθηκε από το ενδιαφέρον για την ακρόαση ιστοριών που δεν λέγονται συχνά και από την πεποίθηση ότι αυτές οι ιστορίες έχουν σημασία. Εξετάζει τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ότι ένας τόπος ή χώρος μας συμπεριλαμβάνει ή μας αποκλείει, και προτείνει ότι το να ακούμε τις εμπειρίες των άλλων σχετικά με αυτούς τους χώρους και τόπους θα μπορούσε να μας προσφέρει τρόπους να είμαστε πιο συναισθητικοί και γενναιόδωροι ο ένας προς την άλλη. Σε αυτούς τους διχαστικούς καιρούς που χωρίζουν αντί να ενώνουν, όπου η διαφορετικότητα παρερμηνεύεται εσκεμμένα ως ασυμβίβαστη διαφορά και το να ακούς τους άλλους έχει αντικατασταθεί από το να μονολογείς μπροστά τους, είναι απαραίτητο να συναντήσουμε ο ένας την άλλη εκ νέου.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του “Listen to My World” η Claudia Molitor συναντήθηκε με μια σειρά ανθρώπων σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις και χωριά. Έχοντας περιέργεια να ακούσει τις ιστορίες τους, έμαθε περισσότερα για το πώς βιώνουν, βλέπουν, ακούν και κατανοούν τους χώρους στα μέρη που αποκαλούν σπίτι τους. Ενώ υλοποιούσε το έργο, η Molitor αναλογιζόταν τους υπέροχους ανθρώπους που συνάντησε, τις ιστορίες που της είπαν, τις εμπειρίες που ήταν αρκετά γενναιόδωροι για να μοιραστούν μαζί της, τους χώρους που της σύστησαν και της έμαθαν να βλέπει διαφορετικά, και πώς αυτές οι συναντήσεις την επηρέασαν. Όλες αυτές οι σκέψεις και οι προβληματισμοί έχουν υφανθεί στην οπτική και ηχητική υλικότητα της εγκατάστασης, ώστε να αντανακλώνται αυτές οι συναρπαστικές συναντήσεις.

Το έργο είναι εμπνευσμένο από τις ιστορίες που μοιράστηκαν με τη Molitor οι Adele Jones, Marisa De Picker, Pauliina Näsänen, Razane H. και Salam Susu. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις ιστορίες τους επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://listentomyworld.co.uk.

Συντελεστές

Ιδέα, Μουσική και Σχεδιασμός Ήχου: Claudia Molitor

Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκατάστασης: Claudia Molitor and James Johnson

Έχει εκτεθεί στο Transit (Βέλγιο), στο Spor (Δανία), στο hcmf// (Ηνωμένο Βασίλειο), στο Wilde Western (Βέλγιο), στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα) και στο Time of Music (Φινλανδία) στο πλαίσιο του προγράμματος Sounds Now που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

School for Sonic Memory



Παρτιτούρες, εικόνες, κείμενα, μυρωδιές, χορογραφίες, μουσική και ηχογραφημένοι ήχοι στον Εκθεσιακό Χώρο της Στέγης.



17 – 26 Ιουνίου, Εκθεσιακός Χώρος -1, Στέγη

Έξι «νομάδες» και εννιά τοπικοί φιλοξενούμενοι εξερευνούν τους τρόπους με τους οποίους η Μασσαλία, η Αθήνα και η Αλεξάνδρεια αντηχούν η μία μέσα στην άλλη. Η κυκλοφορία της γνώσης, η μετανάστευση, το νερό, η πολιτιστική κληρονομιά, η μυθολογία, η μνήμη και η έννοια της πολιτειότητας μέσα από παρτιτούρες, εικόνες, κείμενα, μυρωδιές, χορογραφίες, μουσική και ηχογραφημένους ήχους.

Η δημόσια συνάθροιση του School for Sonic Memory ενσωματώνει το ταξίδι δεκαπέντε διεθνών καλλιτεχνών, πολεοδόμων και επαγγελματιών σε τρεις πόλεις της Μεσογείου: Αθήνα, Αλεξάνδρεια και Μασσαλία.





School for Sonic Memory Asmaa Jama, Everything turns to water



Σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Theatrum Mundi, έξι «νομάδες» και εννιά τοπικοί φιλοξενούμενοι του προγράμματος εξερευνούν τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι πόλεις, που εκτείνονται σε όλο το εύρος της Μεσογείου, αντηχούν η μία μέσα στην άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, η «αντήχηση» γίνεται νοητή τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, με την αναγνώριση διαμεσογειακών ηχητικών πρακτικών που αποκαλύπτουν τον ρόλο τον οποίο παίζουν οι ήχοι της καθεμίας πόλης στα όνειρα, τις νοσταλγίες και τις ελπίδες των άλλων. Φέρνει επίσης στο προσκήνιο στοιχεία ενός συνδεδεμένου και συγκρουσιακού παρελθόντος, που μπορεί κανείς να τα ακούσει μέσα τους.

Διατρέχοντας ένα ευρύ φάσμα μέσων και γνωστικών κλάδων, τα παραχθέντα έργα διαποτίζονται από τις ατομικές εμπειρίες και τις συλλογικές ανταλλαγές που έλαβαν χώρα στη διάρκεια των εβδομαδιαίων επισκέψεων στην Αθήνα, την Αλεξάνδρεια και τη Μασσαλία.

Μέσα από μια πολυαισθητηριακή εξερεύνηση που περιλαμβάνει παρτιτούρες, εικόνες, κείμενα, μυρωδιές, χορογραφία, μουσική και ηχογραφημένους ήχους, οι δημιουργοί αποκρίνονται στα ευρύτερα θέματα που αναδύονται από το πρόγραμμα: την κυκλοφορία της γνώσης, τη μετανάστευση, το νερό, την πολιτιστική κληρονομιά, τη μυθολογία, τη μνήμη και την έννοια της πολιτειότητας.

Συντελεστές

Επιμέλεια: John Bingham-Hall & Andrea Cetrulo (Theatrum Mundi)

Συνεπιμέλεια: Χρήστος Ι. Καρράς

Σχεδιασμός, Σκηνογραφία: Μαρίζα Σουλιώτη

Νομάδες Συμμετέχοντες & Συμμετέχουσες: Asmaa Jama, Onyeka Igwe, Hatem Hegab, Monai De Paula Antunes, Youmna Saba, Μαρία Σιδέρη

Τοπικοί Συμμετέχοντες & Συμμετέχουσες στην Αθήνα: Ντάνα Παπαχρήστου, Γιώργος Σαμαντάς, Νατάσσα Δουρίδα, Μαρία Ίλια Καστρούνη

Τοπικοί Συμμετέχοντες & Συμμετέχουσες στην Αλεξάνδρεια: Yasmine Hussein, Ahmed Saleh, Mohamed Adel Dessouki

Τοπικοί Συμμετέχοντες & Συμμετέχουσες στη Μασσαλία: Zoe Le Voyer, Elena Biserna, Sam Karpienia

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Γαλλικό Ινστιτούτο Αλεξάνδρειας, CLUSTER

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους: Emiel Nguyen & Guillaume Bureste, Mucem, Sarah Bahgat & B’Sarya, Cecily Chua

Το πρότζεκτ «Αλεξάνδρεια: (επαν)ενεργοποιώντας τα κοινά αστικά φαντασιακά» (ALEX) επιδιώκει να ρίξει μια φρέσκια ματιά στο πλήθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τομείς των τεχνών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από το συμβολικό και ιστορικό πρίσμα της πόλης της Αλεξάνδρειας και των επιρροών της στην πολεοδομική ανάπτυξη στη Μεσόγειο – και πέρα από αυτήν. Το πρότζεκτ υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Info

SONIC GARDEN

Γαλλική Σχολή Αθηνών (Διδότου 6, Αθήνα)

Τετάρτη 15 Ιουνίου - Κυριακή 26 Ιουνίου | 17:00 – 21:00 | Είσοδος Ελεύθερη

LISTEN TO MY WORLD

Εκθεσιακός Χώρος -1, Στέγη | Παρασκευή 17 Ιουνίου - Κυριακή 26 Ιουνίου | 16:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

SCHOOL FOR SONIC MEMORY

Εκθεσιακός Χώρος -1, Στέγη | Παρασκευή 17 Ιουνίου - Κυριακή 26 Ιουνίου | 16:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου.