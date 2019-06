Tamuz Nissim & Giorgos Nazos Band στο café του Νομισματικού Μουσείου

Η τζαζ τραγουδίστρια Tamuz Nissim και ο κιθαρίστας Γιώργος Νάζος ακολουθούν ένα κοινό μουσικό μονοπάτι, συνθέτοντας και παρουσιάζοντας τη δουλειά τους από το 2009, κερδίζοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον όσων αγαπούν τη μουσική και ειδικότερα όσων λατρεύουν τη τζαζ. Στις 27 Ιουνίου θα τους ακούσουμε στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου να παρουσιάζουν κομμάτια από την πρόσφατη δισκογραφία τους αλλά και jazz standards.



Tamuz Nissim & Γιώργος Νάζος



Ζουν στη Νέα Υόρκη τα τελευταία τέσσερα χρόνια όπου συνεργάζονται με μερικούς από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς της αμερικανικής μητρόπολης σε μουσικές σκηνές και κλαμπ όπως τα Appel Room-Lincoln Center, Blue Note, The Bar 55, Deer Head Inn, Cornelia Street Cafe, Jazz Forum, κ.ά.

Στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί στο τζαζ φεστιβάλ στην Τεχνόπολη Αθηνών, στο τζαζ φεστιβάλ της Τήνου, στο ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», στο Floral και σε πολλά ακόμη.



Το τελευταίο άλμπουμ της Tamuz Nissim, Echo of a Heartbeat (2018) απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από το μουσικό Τύπο (NYC Jazz Record, UK Vibe, JazzPRESS Poland, All About Jazz, Midwest Record, Jazz DaGama, Jazz Avenues, WTJU, Jazz Journal, κ.ά.) Το CD βρέθηκε στα τσαρτς του JazzWeek ενώ μεταδίδεται σε περισσότερους από 100 ραδιοφωνικούς σταθμούς στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, την Ιαπωνία, την Ευρώπη, την Αυστραλία και το Ισραήλ.



Παίζουν:



Tamuz Nissim | φωνή



Γιώργος Νάζος | κιθάρα



Info:



Café Νομισματικού Μουσείου | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα



Η κράτηση είναι απαραίτητη - τηλέφωνο: 210 3610067