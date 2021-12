The Swingin' Cats - Jingle Bells: Ένα βίντεο που θα σας κάνει να χαμογελάσετε!

Ξεκινήστε μαζί μας την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα με νέες κυκλοφορίες αγαπημένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

Φορέστε τα ζεστά σας, προμηθευτείτε πολλά... μελομακάρονα, τραγουδήστε και χορέψτε στους εορταστικούς ρυθμούς των Swingin' Cats!

Jingle Bells, Jingle, Jingle, Jingle all the way!

Δείτε το βίντεο:



Οι Swingin' Cats μετρούν εκατομμύρια προβολές στο YouTube και χιλιάδες followers στα social media.

Οι Swingin’ Cats είναι οι:



Γιώργος Ζερβός (George Zervos): φωνή, ηλεκτρική κιθάρα

Ορέστης Πετράκης: πλήκτρα

Στάθης Παρασκευόπουλος: κοντραμπάσο

Δημήτρης Καλονάρος: τύμπανα

Δημήτρης Καραγιάννης: τενόρο σαξόφωνο, κλαρινέτο

Βαγγέλης Κατσαρέλης: τρομπέτα