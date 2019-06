To Release Athens υποδέχεται τους μεγάλους New Order και τον σπουδαίο Johnny Marr! Δύο τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής σε κομμάτια από ολόκληρη την πορεία τους (από την εποχή των μοναδικών Joy Division και The Smiths, αντίστοιχα, μέχρι σήμερα) σε μία βραδιά που θα γράψει ιστορία!

Μαζί τους, οι υπέροχοι Morcheeba, οι συναρπαστικοί Fontaines D.C. και οι Ta Toy Boy.

Κυριακή 16 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Πάρε το εισιτήριό σου τώρα!

Διάθεση / πληροφορίες: www.viva.gr - www.releaseathens.gr

Να είσαι εκεί!