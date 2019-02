Το συγκρότημα «Κούπες» στο zougla.gr

Συνέντευξη στην Αναΐς Βάθη

Οι «Κούπες» είναι ελληνόφωνο ροκ συγκρότημα με καταγωγή από την πόλη της Καστοριάς. Ξεκίνησαν την πορεία τους το 2017 μέσω μιας σύμπραξης ιδεών και καινοτομιών 5 μουσικών με πλούσιο μουσικό βιογραφικό. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας μπάντας που συνδυάζει σύγχρονα ακούσματα αλλά και με παραδοσιακές πινελιές και πειραματισμούς. Όλα αυτά, κάτω από ένα ροκ πρίσμα που δίνει μια μοναδικότητα στον ήχο.

Στα φωνητικά βρίσκουμε την Αθηνά Δέλλιου, με πολλά Jazz και Blues ακούσματα, οδηγεί την μπάντα εξαιρετικά, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Στην κιθάρα και στα δεύτερα φωνητικά βρίσκουμε τους Μπάμπη Στεφανίδη και Αχιλλέα Παρζίγκα, με πολλά μουσικά χιλίομετρα στις πλάτες τους με καταξιωμένα μουσικά σχήματα όπως οι Μειδίαμα, οι Scars of Tears, οι Snow Crow, οι Kiss of Judas, οι Mary Jane’s last dance και πολλά ακόμα, οι οποιοί δένουν αρμονικά μέσω των riffs δημιουργώντας έναν συμπαγή ροκ ήχο. Στο μπάσο βρίσκεται ο Σάκης Σαράφας, όπου σαν μπασίστας των Slavedom, Darkness veil, Censored, Clonocide, Tales of rock κ.α, δίνει στην μπάντα αυτό που ακριβώς χρειάζεται στο μπάσο. Στα τύμπανα είναι ο Χρήστος Πολύζος, με ενέργεια και τρομερά επαγγελματικό στύλ, όντας ντράμερ για χρόνια στους Scars of tears, Μειδίαμα, Snow crow, Slavedome, Clonocide, συμπληρώνει το project που λέγεται «Κούπες».

Πότε δημιουργήθηκε το συγκρότημα Κούπες και ποια είναι τα ακούσματά σας;

Οι Κούπες δημιουργήθηκαν το 2017 όταν η Αθηνά (η τραγουδίστρια του γκρουπ) μου πρότεινε να σκεφτώ κάτι διαφορετικό που να είναι παράλληλα ένας ωραίος μουσικός συνδυασμός. Έτσι πολύ γρήγορα ξεκίνησε το πρότζεκ της μπάντας αυτής καθώς και η εύρεση τον μελών της. Οι επιρροές μας είναι ποικίλες ,όλοι μας ακούμε σχεδόν τα πάντα και αυτό σε κάποια τραγούδια μας φαίνεται. Θα βρεις από ανατολίτικα περάσματα μέχρι metal γέφυρες.

Ποιες είναι οι επόμενες εμφανίσεις σας;

Οι εμφανίσεις μας γενικότερα είναι περιορισμένες και κατ’ επιλογήν αλλά και γιατί υπάρχουν κάποιες δύσκολες συνθήκες, κάποιοι βρισκόμαστε σε απόσταση, οπότε τα επιλεγμένα live μας, αναρτώνται στη σελίδα μας στο Facebook και σ’ όλα τα διαδικτυακά μέσα. Προς το παρόν ξέρουμε ότι 8 Μαρτίου εμφανιζόμαστε στο Κιλκίς στο Take Five Stage.

Σε ποιο είδος μουσικής θα κατατάσσατε το ύφος σας;

Όπως προείπαμε η μουσική μας δε χαρακτηρίζεται με μία λέξη. Είναι μία μείξη πολλών ηχητικών καταβολών. Σε γενικές γραμμές οι Κούπες παίζουν ροκ με ανατολίτικα στοιχεία και αρκετούς πειραματισμούς. Όπως και να ‘χει η πρώτη μας δουλειά είναι έτοιμη και διαθέσιμη να την ακούσετε ώστε να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη για το ‘ύφος μας. Μπείτε στη σελίδα μας και στείλτε μας μήνυμα για να αποκτήσετε το album.



Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε στον κόσμο που σας ακολουθεί;

Το μήνυμά μας είναι ένα, αγάπη! Γι’αυτό και στο όνομα Κούπες τη θέση του όμικρον έχει πάρει μία καρδιά. Αγαπήστε για ν’ αγαπηθείτε. Αγαπήστε κι ας μην αγαπηθείτε... Να ‘στε όλοι καλά.

Facebook: https://www.facebook.com/koupestheband/.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCW-U_JLhPOUbE82T_Y0EE2Q

Η μπάντα εκπροσωπείται από την Bands Squad Management, γραφείο καλλιτεχνών από την Θεσσαλονίκη.