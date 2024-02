Η Σελίν Ντιόν(Celine Dion) αιφνιδίασε τους πάντες πραγματοποιώντας μια απρόσμενη εμφάνιση στο τέλος της τελετής των βραβείων Grammy για να παρουσιάσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Σημειώνεται ότι η διάσημη τραγουδίστρια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού τον Δεκέμβριο του 2022 αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο Stiff-Person, μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Φορώντας μία ροζ Valentino Haute Couture δημιουργία και ένα καφέ παλτό η Ντιόν εμφανώς συγκινημένη, έλαβε το πιο θερμό χειροκρότημα από ένα όρθιο κοινό που τραγουδούσε το «The Power of Love».

BREAKING: Surprise appearance by Celine Dion (!!!!!) presents TAYLOR SWIFT with the #GRAMMY for Album of the Year. #GRAMMYs #CelineDion #TaylorSwift #TaylorSwiftgrammys #GRAMMYAWARDS #Grammy pic.twitter.com/lsWVJ61C63

— South One (@SouthOneNews) February 5, 2024

