Στο ομοφοβικό σχόλιο ενός θεατή απάντησε η Adele κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης συναυλίας της στο Caesars Palace, του Λας Βέγκας.

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιος από το κοινό φώναξε «το Pride είναι χάλια». Τότε, η τραγουδίστρια, γνωστή «σύμμαχος» της LGBTQ+ κοινότητας, διέκοψε τη συναυλία και απευθύνθηκε στον εν λόγω άνδρα: «Ήρθες στο δικό μου γαμ…νο σόου για να πεις “το Pride είναι χάλια”; Είσαι ηλίθιος; Μην είσαι τόσο γαμ…να γελοίος. Αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, σκάσε, εντάξει;».

Το κοινό χειροκρότησε την 36χρονη ερμηνεύτρια, η οποία συνέχισε την εμφάνισή της χωρίς άλλα απρόοπτα.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024