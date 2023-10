H μαγική φωνή της Ιmany που μας χάρισε επιτυχίες όπως το Don’t Be So Shy και το You Will Never Know, έρχεται στις 25 Οκτωβρίου στο Christmas Theater με την εντυπωσιακή παράσταση «Voodoo Cello», βασισμένη στην τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τον ίδιο τίτλο.

Μια παράσταση όπου οι μόνοι πρωταγωνιστές είναι η μαγική, γήινη φωνή της και 8 τσέλο που την συνοδεύουν σε ένα μοναδικό κοντσέρτο για φωνή και έγχορδα. Όπως λέει η ίδια το τσέλο όχι μόνο είναι κοντά στην ανθρώπινη φωνή αλλά έχει και γυναικείες καμπύλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Mέσα από μια άψογα σκηνοθετημένη, εντυπωσιακή performance, η Ιmany ερμηνεύει μια σειρά από σπουδαία τραγούδια της pop μουσικής από ένα αχανές εύρος επιλογών, που κυμαίνονται από NinaSimone, σε Radiohead, CatStevens, DonnaSummer, Madonna, EdSheeran, BobMarley, καταργώντας σύνορα και αντιλήψεις.

Μέσα από την δυναμική της ερμηνεία και την μαγεία των εγχόρδων που ενίοτε ροκάρουν σκληρά, εστιάζει θεματικά ως σύγχρονη μάγισσα στη γυναικεία δύναμη και ενέργεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα με τη μουσική και μέσα από τη δύναμη που της δίνει, η Imany βρίσκει χρόνο για μια σειρά από πράξεις ευθύνης και ακτιβισμού που είναι σύμφυτες με την ύπαρξη της. Είναι πρέσβειρα της οργάνωσης EndoMind Association που πολεμά την ασθένεια της ενδομητρίωσης, υπέρμαχος των ίσων δικαιωμάτων των ανθρώπων, απόρροια της καταγωγής της από τις Κομόρες αλλά και ενεργό μέλος σε εκδηλώσεις κατά της κλιματολογικής αλλαγής.

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 | ώρα 21:00

Προπώληση Εδώ