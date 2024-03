H σούπερ σταρ Μαντόνα, το βράδυ της Πέμπτης (7/3) υποδέχτηκε στη σκηνή του Κia Forum, στο Λος Άντζελες τη βραβευμένη Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) στο πλαίσιο της περιοδείας της «Celebration Tour».

Τραγούδησαν μαζί το θρυλικό τραγούδι «I Will Survive» της Γκλόρια Γκέινορ (Gloria Gaynor) με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», καθώς και τη μεγάλη επιτυχία της Κάιλι που κυκλοφόρησε το 2001 «Can’t Get You Out of My Head».

Αμέσως μετά, χιλιάδες θεατές που βρισκόταν εκεί, μοιράστηκαν στιγμιότυπα και βίντεο στα social media.

Από την πλευρά της, η Αυστραλή τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με μαύρο μπλουζάκι με το όνομα της Μαντόνα και χορεύει κάτω από την σκηνή το «Ray of Light», το ομώνυμο κομμάτι από το LP της βασίλισσας της ποπ σε παραγωγή William Orbit του 1998.

«MADONNA. Ήταν κάτι που περίμενα πολύ καιρό!!! Ήθελα να είμαι μαζί σου!!!! Στο «Celebration Tour» και τώρα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας….Σε ευχαριστώ και σε Αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ», έγραψε στην λεζάντα η Μινόγκ, η οποία πριν από λίγες ημέρες τιμήθηκε με το «Icon Award» στην εκδήλωση του Billboard «Women in Music».

Η Μαντόνα βρίσκεται από την Δευτέρα 4 Μαρτίου και για πέντε συναυλίες στο Ίνγκλγουντ του Λος ‘Αντζελες στο πλαίσιο της περιοδείας της για την 40η επέτειο της καριέρας της, αναφέρει το Billboard.