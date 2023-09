Με δύο ξεχωριστές εμφανίσεις, για ιδιαίτερους σκοπούς –στις 12 και στις 18 Σεπτεμβρίου–, η διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου θα βρεθεί και πάλι μπροστά στο φιλόμουσο κοινό.

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, η κορυφαία λυρική μας τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στο Μουσείο Μπενάκη, για τον εορτασμό της 90ής επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Λουξεμβούργου και Ελλάδας και της 30ής επετείου από τα εγκαίνια της Πρεσβείας του Λουξεμβούργου στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πριν από χρόνια η Σόνια Θεοδωρίδου είχε τραγουδήσει στο Grand Théâtre του Λουξεμβούργου και για μικρό διάστημα έζησε εκεί. Το 2019, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου, διοργάνωσε ένα τριήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Βέροια, για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Στο κοντσέρτο της 12ης Σεπτεμβρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, θα συμπράξει με δύο πολύ διάσημους μουσικούς από το Λουξεμβούργο: τον σολίστα του πιάνου Jean Muller και τον φλαουτίστα και μαέστρο Carlo Jans. Θα τη συνοδεύσει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη.

Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, η κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος θα έχει τιμητική συμμετοχή στη μεγάλη συναυλία για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Πρόκειται για μια πολυπληθή παραγωγή με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών, συμφωνικής ορχήστρας και 400 χορωδών, που θα ενώσουν τη φωνή τους σε μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Αργυρού, της υψίφωνου Βανέσας Καλκάνη και του Γρηγόρη Βαλτινού στην αφήγηση.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο πρωτότυπο έργο «Μητέρα Γη Συγνώμη» του αναγνωρισμένου συνθέτη Πασχάλη Τόνιου, όπου η ποίηση μεγάλων ποιητών μεταφέρει τον προβληματισμό για τη φύση και τη σχέση της με τον άνθρωπο.

Τους συνοδεύει η Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα υπό τη Διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη.

Την παρουσίαση της παράστασης θα κάνει ο Αλέξης Κωστάλας, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σοφία Σπυράτου.

Λίγα λόγια για τη Σόνια Θεοδωρίδου

Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου γεννήθηκε στη Βέροια.

Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο «Μανώλης Καλομοίρης», στην τάξη της Καίτης Παπαλεξοπούλου, απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση καθώς επίσης και με βραβείο «Άριστης και Διακεκριμένης Εκτέλεσης».

Της χορηγήθηκε η υποτροφία «Μαρία Κάλλας», η οποία της έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει περαιτέρω σπουδές στη Μουσική Ακαδημία της Κολωνίας και αργότερα στο Λονδίνο, με τη Vera Rosza. Μεταξύ άλλων, έχει ειδικευθεί στο ρεπερτόριο των γερμανικών τραγουδιών (Lieder) με τις Elisabeth Schwarzkopf και Christaludwig.

Η Σόνια Θεοδωρίδου έχει εμφανισθεί στα πιο σημαντικά λυρικά θέατρα της Ευρώπης, όπως η Όπερα της Φρανκφούρτης, η Κρατική Όπερα του Βερολίνου, η Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, η Κρατική Όπερα του Αμβούργου, το Εθνικό Θέατρο του Μονάχου και της Στουτγάρδης, τα Théâtre Royal de la Monnaie (Βρυξέλλες), Théâtre Chatelet του Παρισιού, Teatro Communale της Φιρέντζα, Teatro La Fenice της Βενετίας, Theatre της Βασιλείας, η Όπερα της Λυόν και του Montpellier, το Φεστιβάλ Schwetzingen, Maifestspiele του Βισμπάντεν, η Opera House της Budapest, Βασιλείας, Suisse romande orchestra, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Αρχαίο Θέατρο Δελφών, στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ, στο Βερολίνο, στην Κολωνία, στη Νέα Υόρκη, στο Salt Lake City, στο Ζάλτσμπουργκ, στη Βιέννη κ.ά.

Ως σολίστ έχει δώσει πολυάριθμες συναυλίες και ρεσιτάλ τραγουδιού στην Κολωνία (Φιλαρμονική Κολωνίας), στη Βουδαπέστη (Ακαδημία FranzLiszt), στην Ιταλία (Reggio Emilia), στο Ισραήλ (Φιλαρμονική TelAviv), στη Λισαβόνα (Colosseum), στο Τόκιο, στη Φρανκφούρτη (Alte Oper), στο Μόναχο (Gasteig) Concertgebow και έχει συνεργαστεί με διάσημους μαέστρους και ορχήστρες όπως οι Wolfgang Sawallisch, Zubin Mehta, Sir Neville Mariner, Antonio Pappano, Rene Jacobs, Christoph von Dohnanyi, Gerd Albrecht, Garry Bertini, Ivan Fischer0, Marcello Viotti, Helmut Rilling, Andras Schiff, Frans Bruggen με την Orchestra of the Age of the Enlightenment, Concerto Köln, τη Φιλαρμονική της Βιέννης Suisse romande orchestra και άλλες.

Το κλασικό της ρεπερτόριο περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο σημαντικούς ρόλους όπερας, όπως οι Fiordiligi (Έτσι κάνουν όλες), Elvira (Don Giovanni), Pamina (Ο Μαγικός Αυλός), Alcina (Alcina), Violetta (Η Τραβιάτα), Gilda (Ριγκολέττο), Angelica (SuorAngelica), Mimi (Οι Μποέμ), Euridice (Ορφέας και Ευρυδίκη του Gluck), Salud (Η σύντομη ζωή), Fiorilla (Il Turco in Italia), Corinna (Il viaggio a Reims), Giulietta (I Capuletti e i Montecchi), MariaStuarda (MariaStuarda), Cleopatra (Ιούλιος Καίσαρας), Jenny (Mahagonny), Santuzza (Cavalleria Rusticana) κ.ά.

Έχει κυκλοφορήσει δύο CD με όπερες, την «La Calisto» του Cavalli (HarmoniaMundi) και την «Conrois and hiscopies» του Περικλή Κούκου. Επίσης, τα CD «Η Σόνια Θεοδωρίδου συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι» (Σείριος, «Ρεσιτάλ») (Σείριος – Οδός Πανός), Γιάννης Μαρκόπουλος «Αναγέννηση» (Κίνησις), Θάνος Μικρούτσικος «Warna» (Arcardia), Χάρης Περσίδης«Storiae d’ Amor» (Eros), «ArieAntiche» (Legend Classics), «Sonia Thedoridou sings Jacques Brel» (Et’cetera), Θανάσης Μωραϊτης«Pictures for the sadness of the blondegirls and of Eleni» (EMI Classics), Γιάννης Κωνσταντινίδης «30 Songs» (The Human Voice), «Songs from the BigScreen» (The Human Voice), Αθανάσιος Σίμογλου«Cavafy – Shades of Love…»(The Human Voice), Μίμης Πλέσσας«Anthology» (The Human Voice), ΑθανάσιοςΣίμογλου«Cavafy II – Return» (The Human Voice), The scent of Jasmin (The Human Voice).

Τον Ιούνιο του 2014 ανακίνησε εκ νέου το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα μπαίνοντας στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου με ομάδα καλλιτεχνών,προκειμένου να κάνουν μια σιωπηλή διαμαρτυρία, ανακινώντας εκ νέου το ζήτημα και κερδίζοντας ταυτόχρονα τη συμπαράσταση της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κοινότητας.

Η Σόνια Θεοδωρίδου ζει στην Αθήνα και συνεχίζει να έχει έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα .