Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Dr. Dre τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ «Hollywood Walk of Fame», σύμφωνα με το Ε!Νews.

Τα αποκαλυπτήρια του 2.775ου αστεριού στο πεζοδρόμιο της Hollywood Boulevard στην κατηγορία της δισκογραφίας έγιναν κατά τη διάρκεια συγκινητικής τελετής με τον Αμερικανό ράπερ και ηθοποιό Snoop Dogg, τον μεγιστάνα της μουσικής Jimmy Iovine και τον ραδιοφωνικό παραγωγό Big Boy, να μιλούν για εκείνον, ενώ το «παρών» έδωσαν και οι ράπερ Eminem και 50 Cent.

