Θαύματα της Άγριας Ζωής (Wildlife Wonders) είναι ο τίτλος έκθεσης με γιγαντιαία γλυπτά εβληματικών ειδών του πλανήτη που απειλούνται με εξαφάνιση, η οποία παρουσιάζεται στην πλατεία South Oculus, στη Νέα Υόρκη.

Το «The Arms of Friendship» (Τα Χέρια της Φιλίας), ένα τεράστιο μπρούντζινο χταπόδι που έχει μήκος 10 μέτρα και βάρος επτά τόνους, είναι δημιουργία όπως και τα άλλα γλυπτά των Gillie και Marc Schattner.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στα οκτώ πλοκάμια του χταποδιού υπάρχουν ρινόκεροι, ζέβρες, γορίλες και άλλα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Το εκπληκτικό έργο τέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες να καθίσουν στα πλοκάμια του και να αισθανθούν στενή σύνδεση με ένα από τα σπάνια πλάσματα στη Γη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στόχος των καλλιτεχνών είναι να εμπνεύσουν τους πάντες να αγαπήσουν τα ζώα, να μάθουν για τα δεινά τους και να παρακινηθούν να βοηθήσουν στην προστασία του πλανήτη μας.

Το έργο «The Wild Table of Love» (Το Μεγάλο Τραπέζι της Αγάπης) είναι ένα μεγαλειώδες δείπνο που υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της άγριας ζωής και το «The Hippo Was Hungry to Try New Things with Rabbitwoman» (Ο Ιπποπόταμος Ήταν Πεινασμένος να Δοκιμάσει Νέα Πράγματα με τη Γυναίκα Κουνέλι) απεικονίζει μια συζήτηση μεταξύ ενός ιπποπόταμου και της Rabbitwoman, συμβολίζοντας την ανάγκη για συλλογικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών των υπέροχων πλασμάτων, αναφέρουν οι καλλιτέχνες στην ιστοσελίδα τους.

«Τα τελευταία 50 χρόνια, οι πληθυσμοί της άγριας ζωής έχουν μειωθεί κατακόρυφα κατά 69% παγκοσμίως. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την έκτη μαζική εξαφάνιση στον κόσμο» δήλωσε η Gillie. «Η κρίση δεν περιγράφεται, ωστόσο παραμένουμε αισιόδοξοι και δεσμευόμαστε να γίνουμε μάρτυρες αλλαγής στη διάρκεια της ζωής μας. Πιστεύουμε ότι η τέχνη μας και οι ιστορίες που λέμε μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε ζωτικές συζητήσεις και να αναλάβουν ουσιαστική δράση» πρόσθεσε.

Οι Gillie και Marc έχουν χαρακτηριστεί από τους New York Times «οι πιο επιτυχημένοι και παραγωγικοί δημιουργοί δημόσιας τέχνης στην ιστορία της Νέας Υόρκης».