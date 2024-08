Πέντε νέες ταινίες, αλλά και μία επανέκδοση έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 29 Αυγούστου.

Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Alien: Romulus»

H ταινία «Alien: Romulus» είναι μία πραγματικά τρομαχτική κινηματογραφική εμπειρία από τον σκηνοθέτη/συν-σεναριογράφο/executive producer Fede Alvarez (Evil Dead, Μην Ανασαίνεις-Don’t Breathe) και τον παραγωγό Ridley Scott (Ναπολέων-Napoleon, Η Διάσωση-The Martian). Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας επαναφέρει το εξαιρετικά επιτυχημένο franchise της ταινίας «Alien» πίσω στις ρίζες του. Εξερευνώντας τα βάθη ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σταθμού, μια ομάδα νεαρών αποικιστών του διαστήματος έρχονται αντιμέτωποι με την πιο τρομακτική μορφή ζωής στο σύμπαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) και Aileen Wu. Ο Fede Alvarez (Evil Dead, Μην Ανασαίνεις-Don’t Breathe) σκηνοθετεί σε σενάριο που συνυπογράφει με τον Rodo Sayagues (Μην Ανασαίνεις 2-Don’t Breathe 2), βασισμένο σε χαρακτήρες των Dan O’Bannon και Ronald Shusett.

Alien: Romulus

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Φέντε Αλβάρεζ

Φωτογραφία: Γκάλο Ολιβάρες

Μοντάζ: Τζέικ Ρόμπερτς

Μουσική: Μπέντζαμιν Γουόλφις

Πρωταγωνιστούν: Κέιλι Σπένι, Ντέιβιντ Τζόνσον, Άρτσι Ρενό, Ιζαμπέλα Μερσέντ

Διάρκεια: 119 λεπτά

Χώρα παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος παραγωγής: 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δείτε το τρέιλερ:

«Στοιχειωμένη Καρδιά»: Ένα ερωτικό θρίλερ από τον Φερνάντο Τρουέμπα με τον Ματ Ντίλον

Η ταινία «Στοιχειωμένη Καρδιά» είναι ένα γοητευτικό, ερωτικό θρίλερ στα ίχνη των κλασικών φιλμ νουάρ, που γυρίστηκε σε ειδυλλιακά τοπία της Ελλάδας, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Φερνάντο Τρουέμπα (Τσίκο & Ρίτα, Belle Époque).

Το σαγηνευτικό, ερωτικό τρίγωνο στην καρδιά της ταινίας ερμηνεύουν οι Ματ Ντίλον (Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ), Αΐντα Φολκ (25 καράτια) και Χουάν Πάμπλο Ουρέγκο (Ανάμνηση).

Σύνοψη

Σε ένα όμορφο απομονωμένο νησί της Ελλάδας, η γοητευτική Άλεξ (Αΐντα Φολκ) πιάνει δουλειά ως σερβιτόρα σε ένα παραθαλάσσιο, μικρό εστιατόριο. Κερδίζει αμέσως την καρδιά του χαρισματικού Ενρίκο (Χουάν Πάμπλο Ουρέγκο), αλλά η ίδια ερωτεύεται τον αινιγματικό μάνατζερ του εστιατορίου, Μαξ (Ματ Ντίλον), έναν μοναχικό Αμερικανό που εγκαταστάθηκε στο νησί πριν από δεκαετίες. Με το πέρασμα των εποχών, η σεξουαλική ένταση κλιμακώνεται. Καθώς οι τουρίστες πάνε κι έρχονται, ο Ενρίκο ανακαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία για το σκοτεινό και μυστηριώδες παρελθόν του Μαξ. Τυφλωμένη από έρωτα, η Άλεξ επιλέγει να αγνοήσει τα σημάδια και η ιστορία αρχίζει σιγά σιγά να παρεκτρέπεται σε μία τρομαχτική μάχη για επιβίωση.

Haunted heart

Σενάριο: Ράιλεντ Γκραντ, Φερνάντο Τρουέμπα

Σκηνοθεσία: Φερνάντο Τρουέμπα

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντίλον, Αΐντα Φολκ, Χουάν Πάμπλο Ουρέγκο.

Διάρκεια: 2 ώρες και 8 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Τελειώνει με Εμάς»: Το μυθιστόρημα της Colleen Hoover έγινε ταινία με την Μπλέικ Λάιβλι

Η ταινία «Τελειώνει με Εμάς», το πρώτο μυθιστόρημα της Colleen Hoover που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της Lily Bloom (Blake Lively), μιας γυναίκας που ξεπερνά μια τραυματική παιδική ηλικία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Βοστόνη και να κυνηγήσει το όνειρο της ζωής της να ανοίξει τη δική της επιχείρηση. Μια τυχαία συνάντηση με τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni) πυροδοτεί μια έντονη σχέση, αλλά καθώς οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά, η Lily αρχίζει να βλέπει πλευρές του Ryle που της θυμίζουν τη σχέση των γονιών της. Όταν ο πρώτος έρωτας της Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), ξαφνικά μπαίνει ξανά στη ζωή της, η σχέση της με τον Ryle ανατρέπεται και η Lily συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μάθει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να κάνει μια αδύνατη επιλογή για το μέλλον της.

Το βιβλίο «Τελειώνει Με Εμάς» κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

It Ends with Us

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Μπαλντόνι

Φωτογραφία: Μπάρι Πέτερσον

Μοντάζ: Ούνα Φλάχερτι, Ρομπ Σάλιβαν

Μουσική: Ρομπ Σίμονσεν, Ντάνκαν Μπλίνκενσταφ

Πρωταγωνιστούν: Μπλέικ Λάιβλι, Τζάστιν Μπαλντόνι, Τζένι Σλέιτ.

Διάρκεια: 130 λεπτά

Χώρα παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος παραγωγής: 2024

Δείτε το τρέιλερ:

«Cold»: Ένα σκανδιναβικό θρίλερ από τον Έρλινγκουρ Θόροντσεν

Το θρίλερ Cold, σε σκηνοθεσία του Έρλινγκουρ Θόροντσεν είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα της Ίρσα Σιγκουρδαρντότιρ.

Ο ήρωας ερευνά τον φόνο δύο έφηβων σε μία δομή παραβατικών ανηλίκων δεκαετίες πριν, αλλά ανακαλύπτει πως τα γεγονότα πιθανόν να συνδέονται με τον μυστηριώδη χαμό της γυναίκας του.

Φτιαγμένη για τους λάτρεις του είδους, η ταινία Cold σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Ισλανδία, παραμένοντας επί 4 εβδομάδες στο νο1 του ισλανδικού box office και υπόσχεται να μας …παγώσει το αίμα εν μέσω καλοκαιριού!

Το Cold προβλήθηκε σε πολυάριθμα φεστιβάλ του κόσμου, ανάμεσά τους και στο φεστιβάλ του Γκέτεμποργκ (Σουηδία).

Υπόθεση

Ο Οντίν, ζει μόνος του με την κόρη του Ρουν, μετά τον θάνατο της πρώην γυναίκας του. Καθώς ερευνά κάποιους παλιούς φόνους ανηλίκων που έχουν διαπραχθεί δεκαετίες πριν σε ένα ίδρυμα παραβατικών εφήβων, αρχίζει να υποπτεύεται πως κάποια παράξενα μυστικά που αποκαλύπτει σχετίζονται με τη μυστηριώδη αυτοκτονία της συζύγου του, αλλά και με την παράξενη συμπεριφορά της έφηβης κόρης του.

Κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Ίρσα Σιγκουρδαρντότιρ -από τα μεγαλύτερα ονόµατα του σκανδιναβικού αστυνομικού θρίλερ. Τα μυθιστορήματά της γνωρίζουν τεράστια επιτυχία διεθνώς και στην Ελλάδα εκδίδονται από το Μεταίχμιο.

Γυρισμένο με αριστοτεχνική προσήλωση στην ψυχρότητα του ισλανδικού τοπίου αλλά και την εσωτερική ψυχρότητα των ηρώων του, το Cold, χτίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο το σασπένς, με σκηνές που παραπέμπουν σε μία μεταφυσική διάσταση. Ή μήπως όχι; Ο θεατής θα πρέπει να περιμένει με κομμένη την ανάσα το ξετύλιγμα του μύθου για να αντιληφθεί την ζοφερή πραγματικότητα, όπου όλα ανατρέπονται πέρα από κάθε πρόβλεψη, σε μία αστυνομική πλοκή για δυνατούς λύτες με απρόβλεπτο τέλος.

Δίνοντας έμφαση στην ψυχοπαθολογία των ηρώων, ο Έρλινγκουρ Θόροντσεν μιλά για την άβυσσο της ψυχής, ανδρικής και γυναικείας, και για μια «σκιά» που μας απειλεί όλους. Είναι ένα φάντασμα; Ή κάτι άλλο;

«Αυτό που με συνεπήρε», εξηγεί ο σκηνοθέτης, «είναι πως κάθε φορά που νομίζεις πως ξέρεις πού το πάει η ιστορία, κάτι συμβαίνει και όλα ανατρέπονται. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό που με έκανε να θέλω να την κάνω ταινία, είναι ακριβώς η ιδέα αυτής της διάψευσης των προσδοκιών». Κάνοντας έναν παραλληλισμό με το σινεμά του Μπράιαν ντε Πάλμα, «θα έλεγα πως παίρνει ένα κινηματογραφικό είδος και την ίδια στιγμή το υπονομεύει θέλοντας να ξεγελάσει το κοινό. Κι αυτό ένοιωσα πως το κάνει και η Ίρσα».

Η Ισλανδή Yrsa Sigurdardóttir (Ίρσα Σιγκουρδαρντότιρ, 1963) είναι από τα μεγαλύτερα ονόµατα του σκανδιναβικού αστυνομικού θρίλερ. Τα μυθιστορήματά της γνωρίζουν τεράστια επιτυχία διεθνώς, μεταφράζονται σε περισσότερες από 30 γλώσσες, ενώ αρκετά από αυτά έχουν μεταφερθεί στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Το θρίλερ της «Η εκδίκηση» (Μεταίχμιο, 2014) τιμήθηκε με το βραβείο Icelandic Crime Fiction και ήταν υποψήφιο για το Glass key, την υψηλότερη διάκριση για βιβλίο σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Για το «DNA» (Μεταίχμιο, 2017), το πρώτο βιβλίο της σειράς με ήρωες την ψυχολόγο Φρέιγια και τον ντετέκτιβ Χούλνταρ, τιμήθηκε με το Βραβείο της Δανέζικης Ακαδημίας Αστυνομικής Λογοτεχνίας και με τα Βραβεία Blood Drop και Petrona.

Σύμφωνα με τον Έρλινγκουρ Θόροντσεν, που είναι μεγάλος φαν των ταινιών τρόμου ήδη από παιδί, «η Αμερική είναι ανοιχτή σε πολύ συγκεκριμένα είδη ταινιών, όμως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ως προς το είδος της ταινίας τρόμου στην παγωμένη, σκοτεινή Ισλανδία. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκα με την ταινία μου Rift κι ακόμα περισσότερο τώρα με το Cold», ενώ, όπως είπε, στο μέλλον τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί και με το queer horror.

Κuldi

Iσλανδία, 2023, 98’

Σκηνοθεσία: Έρλινγκουρ Θόροντσεν

Σενάριο: Ίρσα Σιγκουρδαρντότιρ – Έρλινγκουρ Θόροντσεν

Ηθοποιοί: Γιόχανες Χάουκουρ Γιόχανεσον, Μίκαλ Κααμπερ, Χαλντόρα Γκέιρχαρσντότιρ

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Δάσκαλος που Υποσχέθηκε τη Θάλασσα»: Μια ταινία για τον ισπανικό εμφύλιο, σε σκηνοθεσία Πατρίσια Φοντ

Η Αριάδνα (Laia Costa) ανακαλύπτει ότι ο παππούς της, που εδώ και καιρό παραμένει συνεχώς σιωπηλός, ψάχνει τα ίχνη του πατέρα του, που είχε εξαφανιστεί κατά τον ισπανικό εμφύλιο. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει στο ορεινό χωριό της βόρειας Ισπανίας, τόπο γέννησης του παππού, για να ξετυλίξει το κουβάρι των δραματικών γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ψάχνοντας όσους ντόπιους παρέμεναν στη ζωή, όλες τους οι διηγήσεις συγκλίνουν σε ένα εμβληματικό όσο και χαρισματικό πρόσωπο : τον δάσκαλο του χωριού Άντονι Μπενάγιες (Enric Auquer), που αποπειράθηκε να εφαρμόσει στο απομονωμένο ορεινό χωριό μία πρωτοποριακή και ελευθεριακή μέθοδο διδασκαλίας, τη μέθοδο του Γάλλου εκπαιδευτικού Φρενέ (Freinet). Ο Άντονι Μπενάγιες κατάφερε να εμπνεύσει τα παιδιά να διαλέξουν τις κλίσεις τους και τους υποσχέθηκε να τους δείξει τη θάλασσα που μέχρι τότε δεν είχαν ποτέ τους δει… Η ταινία είναι βασισμένη στην απίστευτη, μα πραγματική ιστορία του Άντονι Μπενάγιες, μίας εμβληματικής φιγούρας του αντιφασισμού στην Ισπανία την περίοδο που ξέσπασε ο ισπανικός εμφύλιος.

The Teacher Who Promised the Sea / El maestro que prometió el mar

Σκηνοθεσία: Πατρίσια Φοντ

Πρωταγωνιστούν: Ενρίκ Αουκέρ, Λάια Κόστα.

Διάρκεια: 105 λεπτά

Έγχρωμο

Χώρα παραγωγής: Ισπανία

Έτος παραγωγής: 2023

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Θρύλος του Κάστρου Σουράμι του Σεργκέι Παρατζάνοφ σε επανέκδοση

Το ζωγραφικό κινηματογραφικό ποίημα του Σεργκέι Παρατζάνοφ σε DIGITAL 4K RESTORATION.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προβολών «ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ» & «στις ΣΚΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ» έρχεται στη μεγάλη οθόνη «Ο Θρύλος του Κάστρου Σουράμι» του δεξιοτέχνη ποιητή της εικόνας Σεργκέι Παρατζάνοφ. Μία ταινία αφιερωμένη στη μνήμη των Γεωργιανών πολεμιστών όλων των εποχών. Μία ταινία για τη συνείδηση του λαού, μέσα από τις παραδόσεις, την τέχνη, τα ήθη και τα έθιμα, για τις απαραίτητες θυσίες προκειμένου να κινηθούν οι τροχοί της Ιστορίας.

«Στην πραγματικότητα (…) είναι ένας πληθωρικός πριμιτίφ, που εντυπωσιάζεται απ’ το ετερόκλητο φολκλόρ και προσπαθεί όπως όπως να βάλει τάξη στην εγγενή του ακαταστασία και πολυσημία». –Βασίλης Ραφαηλίδης

Ο Παρατζάνοφ καταργεί κάθε είδους χρονικότητα. Δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον και όλα μοιάζουν να κινούνται εκτός χρόνου.

Η ποίηση του Παρατζάνοφ στηρίζεται στην απόλυτη δύναμη της εικόνας.

Σύνοψη Ταινίας

Ένας Γεωργιανός θρύλος σχετικά με την αδυναμία ενός ηγεμόνα να χτίσει το κάστρο των ονείρων του. Κάθε φορά που το ξεκινούσαν, αυτό κατέρρεε. Μέχρι που μία μάντισσα του είπε πως για να στεριώσει το κάστρο πρέπει να χτίσουν μέσα του έναν έφηβο.

Η ταινία

Ο Ντουρμίς Χαν είναι ένας χωρικός σκλάβος που απελευθερώνεται από τον αφέντη του. Τώρα αποζητά τρόπο να εξαγοράσει την ελευθερία της αγαπημένη του, Βαρντό.

Αφήνει τον τόπο του και συναντά έναν έμπορο, τον Οσμάν Αγά που του αφηγείται την ιστορία του, αφού κι αυτός κάποτε ήταν σκλάβος.

Ο Ντουρμίς εργάζεται πλέον για τον έμπορο και παντρεύεται μια άλλη γυναίκα που του κάνει ένα παιδί, τον Ζουράμπ. Ο μικρός μεγαλώνει κι εργάζεται δίπλα στον πατέρα του, ο οποίος, αντίθετα με τον γιο του, έχει ασπαστεί τον μουσουλμανισμό. Όμως, οι Μουσουλμάνοι γίνονται απειλή για τη Γεωργία και ο βασιλιάς διατάζει να υποστυλωθούν όλα τα κάστρα. Ένα από αυτά, το Σουράμ, δεν φαίνεται να παίρνει επιδιόρθωση και είναι έτοιμο να πέσει. Ο βασιλιάς ανατρέχει στην Βαρντό, που είναι πλέον μάντισσα, κι αυτή του υποδεικνύει τον Ζουράμπ, πως πρέπει να τον χτίσουν στα τείχη για να μείνει για πάντα όρθιο το κάστρο.

Ambavi Suramis tsikhitsa / The Legend of Suram Fortress

Σκηνοθεσία: Σεργκέι Παρατζάνοφ

Σενάριο: Daniel Chonqadze, Vaja Gigashvili

Μουσική: Jansug Kakhidze

Φωτογραφία: Yuriy Klimenko

Μοντάζ: Marfa Ponomarenko

Σκηνικά: Aleksandr Dzhanshiyev

Κοστούμια: Irina Mikatadze

Ηθοποιοί: Veriko Anjaparidze, Tamari Tsitsishvili,Dudukhana Tserodze

Έτος Παραγωγής: 1985

Διάρκεια: 88΄

Δείτε το τρέιλερ: