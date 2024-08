Τέσσερις νέες ταινίες, αλλά και 3 καλοκαιρινές επανεκδόσεις έρχονται στις αίθουσες τον Δεκαπενταύγουστο.

Βρέχει Άντρες: Η νέα, πικάντικη γαλλική κωμωδία της Καρολίν Βινιάλ

Η ξεκαρδιστική Λορ Καλαμύ («Call my Agent») πρωταγωνιστεί σε μια κωμωδία για τις δεύτερες (και τρίτες και τέταρτες) ευκαιρίες που μπορούμε να έχουμε στη ζωή και θα ανακαλύψει ότι ποτέ δεν είναι αργά να βρεις τη χαρά – και τελικά τον ίδιο σου τον εαυτό!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένας υπέροχος σύζυγος, δύο τέλειες κόρες, ένα οδοντιατρείο που τα πηγαίνει περίφημα: όλα στη ζωή της Ιρίς πάνε εξαιρετικά. Αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανε σεξ με τον σύντροφό της; Ίσως ήρθε η ώρα να βρει έναν εραστή…

Η Ιρίς παίρνει τη μεγάλη απόφαση και γράφεται σε μια εφαρμογή γνωριμιών, ανοίγοντας έτσι το κουτί της Πανδώρας. Και οι άνδρες θα αρχίσουν να πέφτουν… βροχή!

Γαλλία, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σκηνοθεσία: Καρολίν Βινιάλ

Πρωταγωνιστούν: Λορ Καλαμί, Βενσάν Ελμπάζ, Σουζάν ντε Μπεκ, Σιλβέν Κατάν, Λοράν Πουατρενό, Ισμαέλ Σι Σαβανέ.

Διάρκεια: 98 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Pacifiction» του Αλμπέρ Σέρα

Βρισκόμαστε στην Ταϊτή, ένα νησί της Γαλλικής Πολυνησίας. Ο Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας και στέλεχος της γαλλικής κυβέρνησης Ντε Ρολέ (Μπενουά Μαζιμέλ), ένας ευφυής άνδρας ο οποίος κινείται στα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής, θα κληθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της εξάπλωσης μιας είδησης που φημολογείται εντόνως: Ακούγεται πως στην περιοχή εθεάθη ένα υποβρύχιο, του οποίου η απόκοσμη παρουσία θα μπορούσε να προαναγγέλλει την επιστροφή των γαλλικών πυρηνικών δοκιμών.

Τα πολλά πρόσωπα της αποικιοκρατίας στην ταινία του Αλμπέρ Σέρα με την ξεχωριστή ερμηνεία του Μπενουά Μαζιμέλ.

Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, 2023

Σκηνοθεσία: Αλμπέρ Σέρα

Πρωταγωνιστούν: Μπενουά Μαζιμέλ, Παχόα Μαχαγκαφανάου, Μαρκ Σουσίνι.

Διάρκεια: 165 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Δείτε το τρέιλερ:

«Οι Ναυαγοί» (Soudain Seuls) του Τομά Μπιντεγκέν

Ο Βενσάν (Ζιλ Λελούς) και η Λορά (Μελανί Τιερί) είναι ένα ζευγάρι που ξεκινά μια περιπέτεια ιστιοπλοΐας στη Νότιο Αμερική. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους αποφασίζουν να εξερευνήσουν ένα έρημο νησί στα ανοιχτά της Χιλής. Εν όψει μιας σφοδρής καταιγίδας, βρίσκουν καταφύγιο σε έναν εγκαταλελειμμένο φαλαινοθηρικό σταθμό για τη νύχτα, αλλά ξυπνούν το επόμενο πρωί και διαπιστώνουν ότι η βάρκα τους έχει εξαφανιστεί. Καθηλωμένοι σε ένα εχθρικό περιβάλλον με λιγοστές προμήθειες, πρέπει να συνεργαστούν για την επιβίωσή τους, δοκιμάζοντας τα συναισθήματά τους και την ίδια τη σχέση τους. Από τον Τομά Μπιντεγκέν, σεναριογράφο του Ζακ Οντιάρ και σκηνοθέτη του «Les Cowboys».

Σκηνοθεσία: Τομά Μπιντεγκέν

Πρωταγωνιστούν: Ζιλ Λελούς, Μελανί Τιερί

Διάρκεια: 1 ώρα και 53 λεπτά

Χώρες παραγωγής: Γαλλία, Βέλγιο, Ισλανδία

Έτος παραγωγής: 2023

Δείτε το τρέιλερ:

«Εγώ, ο Απαισιότατος 4» (Despicable me 4) των Κρις Ρενό & Πιερ Κοφέν

Ο Γκρου (με τη φωνή του Στιβ Καρέλ) αντιμετωπίζει έναν νέο άσπονδο εχθρό στο πρόσωπο του Μαξίμ Λε Μαλ (Γουίλ Φέρελ) και της μοιραίας φιλενάδας του Βαλεντίνας (Σοφία Βεργκάρα). Έτσι, για να προστατέψει την οικογένειά του αναγκάζεται να μετακομίσει και να αλλάξει όνομα. Στην καινούρια του γειτονιά, όμως, τον περιμένουν πολλές εκπλήξεις.

Δείτε το τρέιλερ:

Θαύμα στο Μιλάνο: Το αριστούργημα του Βιτόριο Ντε Σίκα σε επανέκδοση

Η ταινία «Θαύμα στο Μιλάνο», το ονειρικό παραμύθι του Βιτόριο Ντε Σίκα, έρχεται σε Digital 4K Restoration από τις 15 Αυγούστου στους κινηματογράφους σε διανομή New Star.

Μετά την εκπληκτική υποδοχή της υποκατεστημένης επανέκδοσης από κοινό και κριτικούς, του «Κλέφτη Ποδηλάτων» μία ακόμη μεγάλη ταινία από τον πατέρα του ιταλικού νεορεαλισμού Βιτόριο Ντε Σίκα.

Υπόθεση ταινίας

Η γριά Λολότα μεγαλώνει ένα παιδί, τον Τοτό, που το ’χε βρει νεογέννητο κάτω από ένα λάχανο. Μετά το θάνατο της, ο Τοτό οδηγείται σ’ ένα ορφανοτροφείο, απ’ όπου βγαίνει μετά από πολλά χρόνια, για να καταλήξει φιλοξενούμενος ενός περιπλανώμενου άστεγου σε μια παραγκούπολη, στην περιφέρεια του Μιλάνου. Με τη μεγάλη του καλοσύνη και αθωότητα ο Τοτό κερδίζει τη συμπάθεια των φτωχών και τους πείθει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την κατάσταση τους. Η δραστηριότητα των αθλίων, που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μετατρέπει τη μίζερη παραγκούπολη σε αξιοπρεπή κοινότητα. Μια μέρα, ενώ σκάβουν, πετάγεται απ’ τη γη ένας πίδακας πετρελαίου. Ο πλούτος και η ευμάρεια που θα μπορούσαν να προκύψουν για όλους, απειλούνται από τον πλούσιο Μόμπι, που έχει ειδοποιηθεί από τον κακό Ράπι και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους διώξει από τη γη τους. Για να βοηθήσει τον Τοτό και τους φίλους του, η Λολότα χαρίζει στον νεαρό ένα θαυματουργό περιστέρι που έκλεψε από τους αγγέλους. Η αστυνομία του Μόμπι κατατροπώνεται και ο Τοτό μπορεί πια να πραγματώσει τις επιθυμίες των φίλων του. Ο Τοτό καθοδηγεί τους φτωχούς του Μιλάνου εναντίον του πλούσιου κτηματομεσίτη και καταφέρνει να νικήσει με τη βοήθεια αγγέλων…

Miracolo a Milano / Miracle in Milan

Σκηνοθεσία: Βιτόριο Ντε Σίκα

Σενάριο: Τσέζαρε Ζαβατίνι, Βιτόριο Ντε Σίκα, Σούσο Κέκι ντ’ Αμίκο, Μάριο Κιάρι, Αντόλφο Φράνκι

Φωτογραφία: Αλντο Γκρατζιάτι

Μοντάζ: Εράλντο Ντα Ρόμα

Μουσική: Αλεσάντρο Σικονίνι

Πρωταγωνιστούν: Έμα Γκραμάτικα, Φραντσέσκο Γκολισάνο, Πάολο Στόπα, Γκουλιέλμο Μπαρνάμπο

Διάρκεια: 100 λεπτά

Ασπρόμαυρο

Χώρα παραγωγής: Ιταλία

Έτος παραγωγής: 1951

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Λεωφόρος της Δύσης» (Sunset Blvd.) του Μπίλι Γουάιλντερ σε επανέκδοση

Ο Τζον Γκίλις, αποτυχημένος σεναριογράφος των Χολιγουντιανών στούντιο, κυνηγημένος από τους πιστωτές του, καταφεύγει στην έπαυλη-μαυσωλείο μιας παρηκμασμένης, ξεχασμένης ντίβας των ημερών του βωβού κινηματογράφου, της ζάμπλουτης, μισότρελης Νόρμας Ντέσμοντ. Ο Γκίλις θα εγκλωβιστεί στο φανταστικό, εμμονικό σύμπαν της Ντέσμοντ, που είναι πεπεισμένη ότι παραμένει στο προσκήνιο, και η ζωή του θα αλλάξει δραματικά.

Sunset Boulevard

Σκηνοθεσία: Μπίλι Γουάιλντερ

Σενάριο: Μπίλι Γουάιλντερ, Τζαρλς Μπράκετ, Ντ. Μ. Μάρσμαντ Τζ.

Φωτογραφία: Τζον Φ. Σιτζ

Μοντάζ: Ντόουν Χάρισον, Αρθουρ Π. Σμιτ

Μουσική: Φρανζ Γουάξμαν

Πρωταγωνιστούν: Γουίλιαμ Χόλντεν, Γκλόρια Σουάνσον, Ερικ Φον Στρόχαϊμ, Τζακ Γουέμπ, Νάνσι Ολσον

Διάρκεια: 110 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Ασπρόμαυρο

Χώρα παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος παραγωγής: 1950

Βραβεία

‘Οσκαρ Σεναρίου (Μπίλι Γουάιλντερ, Τσαρλς Μπράκετ)

Όσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης/Ντεκόρ (Χανς Ντράιερ, Τζον Μίχαν, Σαμ Κάμερ, Ρέι Μόγιερ)

Όσκαρ Μουσικής (Φρανκ Γουάξμαν)

Δείτε το τρέιλερ:

Οι Υπάλληλοι: Η μοναδική κωμωδία του Κέβιν Σμιθ σε επανέκδοση

Η εμβληματική ταινία του ανεξάρτητου αμερικάνικου σινεμά «Οι Υπάλληλοι», σε σενάριο και σκηνοθεσία Κέβιν Σμιθ σε επανέκδοση.

Οι δύο «υπάλληλοι», μέχρι την ώρα που θα βάλουν λουκέτο, θα ζήσουν ό,τι πιο εξωφρενικό μπορείτε να φανταστείτε. Ο Κέβιν Σμιθ αφιερώνει την πρώτη του αυτήν ταινία στους «θεούς» του ανεξάρτητου σινεμά.

Δύο εικοσάρηδες φίλοι, ο Randal (Jeff Anderson) και o Dante (Brian O’Halloran) δουλεύουν σε ένα βίντεο κλαμπ και σένα μίνι μάρκετ, a.k.a Quick Stop, του New Jersey αντίστοιχα.

Είναι δύο τυπικοί υπάλληλοι που βασικά βαριούνται την δουλειά τους. Ή μάλλον τους πελάτες με τους οποίους αναγκάζονται να συναναστρέφονται (“This job would be great if it wasn’t for the fucking customers”).

Το φιλμ ακολουθεί τους δύο φίλους κατά τη διάρκεια μίας τυπικής μέρας, μιας μέρας όπου ο Dante που κρατάει το μίνι μάρκετ είχε κανονικά ρεπό και δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται εκεί ( “I’m not even supposed to be here today”).

Αυτό που ακολουθεί είναι ένας βομβαρδισμός casual έξυπνων και σπαρταριστών διαλόγων που παρεμβάλλονται ανάμεσα από διάφορες τραγελαφικές περιπέτειες όπως ένας αυτοσχέδιος αγώνας hockey στην ταράτσα, μία σχεδόν νεκροφιλία, μία αγρυπνία που πάει εντελώς στραβά, πολλές Star Wars αναφορές, και διάφορα άλλα συμβάντα καθημερινής τρέλας.

Το καρέ των πρωταγωνιστών συμπληρώνεται από το τρομερό καρτουνίστικο δίδυμο του Jay και του «βουβού» Silent Bob, οι οποίοι κλέβουν αδιαμφισβήτητα την παράσταση σε ολόκληρη την ταινία. Δύο μικρο-έμποροι που προμηθεύουν την γειτονιά με χόρτο και συνηθίζουν να αράζουν έξω από το μαγαζί που δουλεύουν ο Randal και ο Dante.

Clerks

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Κέβιν Σμιθ

Φωτογραφία: Ντέιβιντ Κλάιν

Μοντάζ: Σκότ Μόσιερ, Κέβιν Σμιθ

Πρωταγωνιστούν: Μπράιαν Ο’ Χάλοραν, Τζεφ Άντερσον, Μέριλιν Γκιλιότι, Τζέισον Μέγουες

Διάρκεια: 92 λεπτά

Χώρα παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος παραγωγής: 1994