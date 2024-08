Είκοσι επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 31η Αυγούστου 1997, την ημέρα που η πριγκίπισσα Νταϊάνα άφηνε την τελευταία της πνοή στη γέφυρα Ντ’ Αλμά του Παρισιού, κυνηγημένη από δεκάδες παπαράτσι, σε ηλικία 36 ετών.

Τα ξημερώματα της 30ής προς 31η Αυγούστου η Νταϊάνα και ο αγαπημένος της Ντόντι Αλ Φαγιέντ διανυκτέρευσαν στο Παρίσι στο ξενοδοχείο Κάρλτον Ριτς, με σκοπό την επόμενη ημέρα να πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής για το Λονδίνο. Η βόλτα που έκαναν στο νυχτερινό Παρίσι ήταν μοιραία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πολυτελής λιμουζίνα στην οποία βρίσκονταν συγκρούστηκε στον τοίχο σήραγγας στο τούνελ στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από φωτορεπόρτερ. Ο οδηγός του οχήματος Ανρί Πολ και ο Ντόντι Αλ Φαγιέντ πέθαναν ακαριαία. Ο συνοδηγός Τρέβορ Ρις Τζόουνς, μέλος της προσωπικής ασφάλειας της οικογένειας Φαγιέντ, τραυματίστηκε ελαφρά.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα τραυματίστηκε και όταν απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τη σώσουν, αλλά πάθαινε απανωτά καρδιακά επεισόδια.

Η πριγκίπισσα έφυγε τελικά από τη ζωή στις 04.00 τα ξημερώματα. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία και παράλληλα δημιούργησε ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το τροχαίο προκλήθηκε από αχαλίνωτη καταδίωξη δημοσιογράφων και φωτογράφων την 31η Αυγούστου 1997, στους δρόμους του Παρισιού.

Τα πορίσματα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, που δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2008, επέρριψαν ευθύνες στους οδηγούς που είχαν εξαπολύσει την καταδίωξη αλλά και στον οδηγό του οχήματος της Νταϊάνα.

Ένας από τους ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν ο πυροσβέστης Xavier Gourmelon, ο οποίος δεν αναγνώρισε την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

«Θεέ μου, τι συνέβη;» φέρεται να τον ρώτησε τότε η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Δυστυχώς υπέστη καρδιακή ανακοπή στιγμές αργότερα.

«Της έκανα μαλάξεις στην καρδιά και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άρχισε να αναπνέει ξανά. Ήταν φυσικά ανακούφιση γιατί ως ο πρώτος που ανταποκρίθηκε στο μοιραίο τροχαίο θέλεις να σώσεις ζωές.

Και νόμιζα ότι αυτό είχα κάνει. Για να είμαι ειλικρινής πίστευα ότι θα ζούσε. Από όσο ήξερα, ήταν ζωντανή όταν μπήκε στο ασθενοφόρο και περίμενα να ζήσει. Αλλά αργότερα έμαθα ότι είχε πεθάνει στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ ενοχλητικό» είχε δηλώσει στη Sun.

«Ξέρω ότι υπήρξαν σοβαροί εσωτερικοί τραυματισμοί, αλλά όλο το επεισόδιο είναι ακόμα στο μυαλό μου. Και η ανάμνηση εκείνης της νύχτας θα μείνει για πάντα. Δεν είχα ιδέα τότε ότι ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Μόνο όταν την έβαλαν στο ασθενοφόρο μου είπε ένας από τους διασώστες ότι ήταν αυτή» θυμάται χαρακτηριστικά.

Το πρωί της 31ης Αυγούστου του 1997, το πρόγραμμα σε όλα τα κανάλια του πλανήτη δεν ακολουθούσε την κανονική του ροή, παντού έπαιζε ο άδικος χαμός της γυναίκας που είχε καταφέρει να γίνει βασίλισσα στις καρδιές των ανθρώπων.

Το παλάτι ενημερώθηκε για το τραγικό δυστύχημα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, ωστόσο, η στάση δεν ήταν η αναμενόμενη.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, μαζί με τους δύο γιους της Νταϊάνα, Γουίλιαμ και Χάρι, εκείνες της μέρες βρισκόταν στο κάστρο του Μπαλμόραλ, ιδιωτική κατοικία της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία. Μαθαίνοντας τα τραγικά νέα, η Ελισάβετ δεν έσπευσε να επιστρέψει στο Λονδίνο, παρά προτίμησε να μείνει στη Σκωτία τις επόμενες μέρες.

Σε μία προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των δύο παιδιών της Νταϊάνα, Γουίλιαμ και Χάρι, το Μπάκινγχαμ αποφάσισε να μην προβεί σε καμία επίσημη δήλωση.

Η κηδεία της έγινε στο Λονδίνο, πέντε ημέρες μετά το θάνατό της. Την κηδεία της παρακολούθησαν τηλεοπτικά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας αλλά και ερωτήματα που αφορούν στον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και που πιθανότατα δεν θα απαντηθούν ποτέ! Το ποιος θα μπορούσε να είχε σχεδιάσει και υλοποιήσει μια τέτοια επιχείρηση είναι επίσης άγνωστο. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν μόνο μερικές χιλιάδες εκδοχές και παραλλαγές τους. Τέσσερις όμως, που στηρίζονται σε προφανή κίνητρα, είναι οι πιο δημοφιλείς:

Μυστικές υπηρεσίες – SIS: οι μυστικές υπηρεσίες οργάνωσαν την εξόντωση της πριγκίπισσας, όταν έκριναν ότι πλέον αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης στη Βρετανία και ειδικότερα για τον θρόνο. Κατά καιρούς έχουν γίνει ισχυρισμοί, χωρίς βάσιμες όμως ενδείξεις, ότι το ζεύγος σκόπευε να παντρευτεί και ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος και με ένα τέτοιο ενδεχόμενο το παλάτι δεν θα μπορούσε παρά να είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένο.

Ο Ντόντι ήταν ο πραγματικός στόχος: διάφορα σενάρια επεκτείνονται και στους επιχειρηματικούς αντιπάλους του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ και μιλούν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με την Νταϊάνα να αποτελεί την ιδανική συγκάλυψη. Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ ξεκίνησε από το μηδέν και στην πορεία του για την κορυφή θα πρέπει να δημιούργησε αρκετούς αντιπάλους στο εμπορικό κατεστημένο του Λονδίνου. Στην ύπαρξη αντιπάλων συνηγορεί και το γεγονός ότι το βρετανικό κράτος τού είχε αρνηθεί τη βρετανική υπηκοότητα, έπειτα από ερωτήματα που αφορούσαν στις επιχειρηματικές του πρακτικές.

Οι εταιρείες πολεμικών εφοδίων: κατά τη διάρκεια της ακτιβιστικής της δράσης, η Νταϊάνα είχε δημιουργήσει αρκετούς εχθρούς και ειδικότερα τις εταιρείες που κατασκευάζουν νάρκες. Μάλιστα, μέσω των προσωπικών της γνωριμιών, είχε πείσει διάφορους ηγέτες να υπογράψουν τη συμφωνία κατάργησης της χρήσης ναρκών κατά προσωπικού. Ένας από τους ηγέτες ήταν και ο Μπιλ Κλίντον, κάτι που σίγουρα είχε δυσαρεστήσει το πανίσχυρο λόμπι της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας.

Το δυστύχημα δεν υπήρξε ποτέ: η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκηνοθέτησε τον θάνατό της για να απαλλαχτεί οριστικά από τους παπαράτσι και να αρχίσει μια καινούργια ζωή. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι δεν έγινε αυτοψία πριν από την ταφή της, παρά μόνο εκ των υστέρων και για να διαπιστωθεί αν ήταν έγκυος. Η αυτοψία είναι υποχρεωτική από τον νόμο στην Αγγλία για θύματα τροχαίων αλλά δεν είναι σίγουρο ότι το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία.

Και τώρα, 27 χρόνια μετά τον θάνατο της αγαπημένης πριγκίπισσας, έρχεται ένα νέο ντοκιμαντέρ που θέλει να ρίξει φως στην υπόθεση. Ο τίτλος του «Who Killed Diana?», ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Έμα Κούπερ – η ίδια που είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή των ντοκιμαντέρ «Depp vs. Heard» και «The Mystery of Marilyn Monroe».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σειρά των τριών επεισοδίων θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ενώ περιλαμβάνει σπάνιες συνεντεύξεις με αρκετές βασικές πηγές που συνδέονται με το δυστύχημα.

EXCLUSIVE: Ahead of the anniversary of the tragedy in Paris, a new docuseries about Princess Diana is in the works https://t.co/fW1eez7hiQ

— Deadline (@DEADLINE) August 27, 2024