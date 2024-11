Ο Βρετανός ηθοποιός Μπιλ Νάι είπε ότι έκλεψε τα Άπαντα του Σαίξπηρ από μια βιβλιοθήκη για να προετοιμαστεί για την ακρόασή του στη δραματική σχολή.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι έκανε αίτηση για τη σχολή υποκριτικής του Γκίλφορντ για να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι, αλλά έπρεπε να ετοιμάσει δύο έργα για την ακρόαση – το ένα από έναν σύγχρονο θεατρικό συγγραφέα και το άλλο από τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

«Μαζί με έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο μου κλέψαμε τα Άπαντα του Σαίξπηρ και τα Άπαντα του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο που πιστεύαμε ότι ήταν κάπως μοντέρνα» είπε ο Νάι στην εκπομπή του BBC Radio 4 «This Cultural Life». «Θα μπορούσαμε να τα δανειστούμε όπως όλοι οι άλλοι, αλλά για κάποιο λόγο, αναπτύξαμε μια εγκληματικά ένστικτα» είπε ο ηθοποιός.

