Από την Μπριζίτ Μπαρντό μέχρι την Κλαούντια Καρντινάλε και τον Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ο κόσμος της τέχνης αποχαιρέτισε με συγκίνηση τον Αλέν Ντελόν, έναν θρύλο του γαλλικού κινηματογράφου που πέθανε χθες σε ηλικία 88 ετών.

Ο χαμός του Ντελόν «αφήνει ένα αβυσσαλέο κενό που τίποτα και κανένας δεν θα μπορέσει να καλύψει», ανέφερε η Μπριζίτ Μπαρντό σε ένα χειρόγραφο μήνυμά της.

«Με τον θάνατό του ο Αλέν βάζει τέλος στο μαγευτικό κεφάλαιο μιας περασμένη εποχής, της οποίας υπήρξε το κυρίαρχο μνημείο. Εκπροσώπησε το καλύτερο του “κινηματογραφικού θαύματος” της Γαλλίας. Ένας πρεσβευτής της κομψότητας, του ταλέντου, της ομορφιάς. Χάνω έναν φίλο, ένα άλτερ έγκο, έναν συνεργό. Συμμεριζόμασταν τις ίδιες αξίες, τις ίδιες απογοητεύσεις, την ίδια αγάπη για τα ζώα» πρόσθεσε στο μήνυμά της.

«Ο χορός τελείωσε. Ο Τανκρέντι πήγε να χορέψει στ’ αστέρια…» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η συμπρωταγωνίστριά του στον «Γατόπαρδο», Κλαούντια Καρντινάλε. «Μου ζητούν να το πω με λόγια (…) αλλά η θλίψη είναι πολύ μεγάλη. Per sempre tua. (σ.σ. Για πάντα δική σου), Αντζέλικα», ανέφερε στο μήνυμά της, υπογράφοντας με το όνομα της ηρωίδας του «Γατόπαρδου».

Στο Instagram, ο γιος του Ζαν-Πολ Μπελμοντό ανήρτησε μια φωτογραφία του πατέρα του μαζί με τον Ντελόν, συνοδεύοντάς την με ένα σύντομο μήνυμα: «Αλέν, κάποτε μου είπατε ότι ο πατέρας μου σας έλειπε, σήμερα εσείς θα μας λείψετε τρομερά».

«Αντίο, Αλέν Ντελόν. Δεν θα ξεχάσουμε όλο αυτό το ταλέντο, τη χάρη και την ομορφιά που έφερες στον κόσμο. Δεν θα ξεχάσουμε το χάρισμα, αυτή τη φωνή, αυτή τη σιλουέτα, το πρόσωπο και τη μελαγχολία, αυτή τη βαθιά και παράξενη θλίψη που αναδυόταν από σένα (…) Είναι σπάνιο να συναντάς τόση χάρη και τόση θλίψη μαζί στον ίδιο άνθρωπο» έγραψε στο Instagram η τραγουδίστρια Κάρλα Μπρούνι.

