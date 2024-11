Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης μέσα από το ξενοδοχείο στην Αργεντινή όπου πέθανε ο τραγουδιστής των One Direction, Λίαμ Πέιν, εγείρει ερωτήματα για το αν θα μπορούσε τελικά να έχει σωθεί.

Η συντάκτρια που ανάρτησε τις φωτογραφίες με τον Λίαμ Πέιν στο Χ ( πρώην Twitter) αναρωτιέται μήπως έκανε λάθος το προσωπικό του ξενοδοχείου, γιατί ενώ τον βρήκαν σε αυτή την κατάσταση αντί να καλέσουν ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο δωμάτιο του.

Ο Λίαμ Πέιν, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, συνοδεύεται στο λόμπι του ξενοδοχείου CasaSur Palermo λίγα λεπτά πριν από τον τραγικό θάνατό του.

Θα μπορούσε να είχε σωθεί; Γιατί το προσωπικό του ξενοδοχείου τον έφερε πίσω στο δωμάτιό του αντί να καλέσει αμέσως ιατρική βοήθεια;

Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος δείχνουν αντικρουόμενες ώρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάτι δεν κολλάει στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων.

Τι πιστεύετε; Θα έπρεπε το ξενοδοχείο να είχε ενεργήσει διαφορετικά; Θα μπορούσε η παρέμβαση να αλλάξει το αποτέλεσμα;

