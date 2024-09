Έπειτα από sold-out παραστάσεις στο Παρίσι, το Σίδνεϊ, το Ντουμπάι και μια σεζόν στο Μπρόντγουεϊ, «Ο Μικρός Πρίγκιπας» έρχεται στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 10 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024, με μια νέα σκηνική παραγωγή γεμάτη με θεατρικό θέαμα, που ζωντανεύουν την κλασική ιστορία περιπέτειας που αγαπήθηκε από όλες τις γενιές.

Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι παραγωγή της Broadway Entertainment Group. Τη βραβευμένη δημιουργική ομάδα του Μικρού Πρίγκιπα διευθύνει η σκηνοθέτιδα και χορογράφος Anne Tournié. Η προσαρμογή λιμπρέτου και συν-σκηνοθεσία είναι από την Chris Mouron και πρωτότυπη μουσική από τον Terry Truck.

Ο σχεδιασμός των βίντεο της Marie Jumelin, τα κοστούμια από την Peggy Housset, ο σχεδιασμός φωτισμού από τον Stéphane Fritsch. Σχεδιασμός ήχου από τον Tristan Viscogliosi. Προβολή βίντεο από τον Etienne Beaussart. Μαλλιά και μακιγιάζ από την Carmen Arbues Miro και στηρίγματα από την Aurélie Gandilhon.

Η πλούσια παραγωγή που αποτελείται από μια συγκλονιστική ομάδα συντελεστών «Πρώτης Γραμμής» στα παγκόσμια δρώμενα, φέρνει στα μάτια μας τον όμορφο, ευαίσθητο, αμείλικτο, διάφανο, περίεργο και απρόβλεπτο Μικρό Πρίγκιπα. Η μοναδική αυτή παραγωγή είναι βέβαιο πως θα μας ταξιδέψει σε έναν αστερισμό συναρπαστικών χαρακτήρων με πολύχρωμα κοστούμια, χοροθέατρο, εναέρια ακροβατικά και Hi Tech Videos.

Πάρτε μέρος σε ένα ζωντανό σύμπαν χορού, μουσικής, προβολών και ακροβατικών.

Βυθιστείτε σε μια μοναδική καινοτόμο διεθνή σκηνική παραγωγή που θα αιχμαλωτίσει την καρδιά σας και θα προκαλέσει τη φαντασία μικρών και ΜΕΓΑΛΩΝ!!!

Πληροφορίες

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Από 10 έως 15 Δεκεμβρίου 2024

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

10/12 – 20:00

11/12 – 20:00

12/12 – 20:00

13/12 – 20:00

14/12 – 15:00 & 20:00

15/12 – 15:00 & 20:00

Εισιτήρια κανονικά από 25€

Μείον 20% σε παιδικά εισιτήρια στις ζώνες VIP, Α΄ Ζώνη & Β΄ Ζώνη

• Η έκπτωση στα παιδικά εισιτήρια ισχύει για παιδιά έως 12 ετών

• Οι τιμές εισιτηρίων διαφέρουν ανά ημέρα

Προπώληση εισιτηρίων www.more.com

Περισσότερες πληροφορίες: www.broadwayentertainmentgroup.com

Βιογραφίες

Ο σύγχρονος χορός της ANNE TOURNIÉ (Χορογραφία και Σκηνοθεσία) βασίζεται στην ενέργεια και το συναίσθημα. Αναζητώντας πάντα να ανακαλύψει νέους ορίζοντες, άρχισε να συνεργάζεται με εναέριους ακροβάτες για να εξερευνήσει νέες διαστάσεις στον σύγχρονο χορό. Αυτό την οδήγησε να δουλέψει μαζί με τον Franco Dragone: Le Rêve στο Λας Βέγκας, The House of Dancing Water στο Μακάο, Story of a Fort, Legacy of a Nation στο Άμπου Ντάμπι και The Han Show στην Κίνα. Έχει δημιουργήσει σύγχρονες παραστάσεις με τον τραγουδιστή και συγγραφέα Chris Mouron: Doubles d’Ames στη Γαλλία, Les chansons du Paradis στη Γερμανία, Mélodies d’Exil στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και Le Cabaret des Années Folles στο Χονγκ Κονγκ. Το 2016, διοργάνωσε το πρώτο ακροβατικό σόου Dabangg του Bollywood στο Dubai Park Resort. Το 2017, σκηνοθέτησε και χορογράφησε το Magic Romance στην Κίνα.

Η CHRIS MOURON (Διασκευή και συν-σκηνοθεσία λιμπρέτου, The Narrator) άρχισε να γράφει τραγούδια σε ηλικία 12 ετών και ξεκίνησε την καριέρα της με τον Michel Fugain και τον Le Big Bazar όταν ήταν μόλις 17 ετών. Η σόλο καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 με τις πρώτες της 33 στροφές ανά λεπτό που της απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο της Ακαδημίας Charles Cros. Έκτοτε έχει ηχογραφήσει επτά άλμπουμ. Περιοδεύει τον κόσμο εδώ και 20 χρόνια, κυρίως στην Ασία. Εκτός από τις συναυλίες της για πιάνο, η Mouron έχει επίσης δημιουργήσει και σκηνοθετήσει πολλά σύγχρονα μουσικά και ακροβατικά σόου με την Anne Tournié: Doubles d’Ames στη Γαλλία, Les chansons du Paradis στη Γερμανία, Mélodies d’Exil (Φεστιβάλ Αβινιόν) και Le Cabaret des Années Folles στο Χονγκ Κονγκ. Το 2016, δούλεψε με τον Tournié στο πρώτο ακροβατικό show Dabangg του Bollywood στο Dubai Park. Το 2017, δούλεψε ξανά με τον Tournié στη σκηνοθεσία και τη χορογραφία της παράστασης Magic Romance για τη Sokol Entertainment, και βοήθησε επίσης τον Tournié στη Leila, τη Χώρα της Φαντασίας για Balich Worldwide Shows στο Ριάντ (Σαουδική Αραβία).

Ο TERRY TRUCK (Original Music) γεννήθηκε στην Αγγλία. Άρχισε να σπουδάζει πιάνο σε ηλικία επτά ετών, συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χαλ. Μετά τη γνωριμία με την Georgette Dee στο Λονδίνο, ξεκινούν μια καριέρα μαζί που κράτησε πάνω από τριάντα χρόνια. Έγιναν ένα από τα πιο διάσημα ντουέτα καμπαρέ στη Γερμανία και δημιούργησαν την ετικέτα CD Viellieb Rekords, αφιερωμένη στην προώθηση των τραγουδιών Chanson και Cabaret. Μέχρι σήμερα, η Viellieb Rekords έχει παράγει περισσότερα από 33 CD. Γνώρισε τον Chris Mouron στο Παρίσι πριν από είκοσι χρόνια και ξεκίνησε μια συνεργασία μαζί της που είχε ως αποτέλεσμα δύο στούντιο CD, τέσσερα live CD και πολλές παραστάσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρξε μουσικός διευθυντής σύγχρονων μουσικών και ακροβατικών παραστάσεων που δημιουργήθηκαν από την Anne Tournié και τον Chris Mouron: Doubles d’Ames στη Γαλλία, Les chansons du Paradis στη Γερμανία, Mélodies d’Exil (Φεστιβάλ Αβινιόν), Le Cabaret des Années Folles στο Χονγκ Κονγκ. Ως σολίστ, έχει ηχογραφήσει και παράγει δύο CD: Nocturnes ως σόλο πιανίστας και Alone not Alone, μια ηχογράφηση πρωτότυπων τραγουδιών.

MARIE JUMELIN (Σχεδιασμός βίντεο). Απόφοιτος της l’Ecole supérieure d’art που εφαρμόζεται στη Λυών, η Marie Jumelin είναι πλέον δημιουργός βίντεο και σχεδιάστρια για ζωντανές εμφανίσεις. Η ποικιλία των έργων στα οποία εργάζεται (όπερες, θεατρικά έργα, χορός, μιούζικαλ, συναυλίες και καμπαρέ) της επέτρεψαν να αναπτύξει ένα πλούσιο και ποικίλο οπτικό σύμπαν. Στη Γαλλία και στο εξωτερικό, έχει δημιουργήσει βίντεο που προβάλλονται στη σκηνή για πολλές καλλιτεχνικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων: η μουσική κωμωδία Romeo e Guilletta στη Ρώμη, Les Victoires de la Musique στο Zénith στο Παρίσι, το μπαλέτο Ο Καρυοθραύστης στη Ρώμη και πιο πρόσφατα το Βίντεο συλλογής Karl Lagerfeld για την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Η ενδυματολογική δημιουργία της PEGGY HOUSSET (Σχεδίαση κοστουμιών) συμβαίνει στη συγκυρία δύο μεγάλων παθών: του χορού και του σχεδιασμού. Μετά από σπουδές στο l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans, στο ESDI στη Βαρκελώνη, στο Arts Décoratifs de Paris και ένα μεταπτυχιακό στο London College of Fashion, εντάχθηκε στο γραφείο σχεδιασμού Alberta Ferretti ως στυλίστρια. Ενδιαφερόμενη για τις νέες τεχνολογίες κλωστοϋφαντουργίας, έχει αναπτύξει πειραματικά και καινοτόμα έργα σε συνεργασία με την Futuro Textile και την Shanghai World Expo. Παράλληλα με τη δουλειά της στον χώρο της μόδας, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας της δικής της σειράς Peggy H το 2009, και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης των επιδείξεων μόδας, Le Printemps Lille, Salon du Chocolat Lille Grand Palais, έχει συνεργαστεί με την εταιρεία του Philippe Decouflé. DCA για περισσότερα από 10 χρόνια στη σχεδίαση κοστουμιών για χορό και θέατρο: Nouvelles pièces courtes, Iris, Panorama, Sombrero, Désirs at Crazy Horse, Octopus, Panorama, αλλά και για 5 Ryoanji της Olivia Granville, Promesse του Guy Freixe και πιο πρόσφατα The Han Show από τον Franco Dragone μαζί με τον Tim Yip και τον La Perle στο Ντουμπάι.

ETIENNE BEAUSSART (Βιντεοπροβολή). Μηχανικός συστημάτων ήχου-βίντεο, ειδικός προβολών βίντεο μεγάλου μεγέθους και διακομιστών πολυμέσων, ο Etienne ξεκίνησε την καριέρα του ως διευθυντής εκπαίδευσης σε ένα ερευνητικό κέντρο όπου εργάστηκε σε έργα εκπομπών για: Jean Michel Jarre, Mylène Farmer, Johnny Halliday και για επαγγελματικές εκθέσεις για Renault, Citroën, Pfizer, Natixis, SNCF. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής.

BROADWAY ENTERTAINMENT GROUP: Αυτήν την περίοδο η BEG είναι η εταιρεία παραγωγής των The Little Prince, The Phantom of the Opera, Disney Princess – The Concert, Slava’s Snowshow και SHREK της DreamWorks. Παλαιότερες μουσικές παραγωγές περιλαμβάνουν τα The Wizard of Oz, Disney’s Beauty and the Beast, Sister Act, Andrew Lloyd Webber’s CATS and Evita, Broken Wings, Thriller! Ζήσε Πιάφ! Le Spectacle and Formidable! Aznavour, Spamalot, Ghost the Musical, Kinky Boots, The Illusionists και The Kite Runner.

Η Διευθύνων Σύμβουλος, Liz Koops, βρίσκεται στο χώρο των διεθνών παραγωγών 25 χρόνια και έχει περιοδεύσει παραγωγές σε 40 χώρες. Στο βιογραφικό της συγκαταλέγονται μερικές από τις πιο διάσημες παραγωγές του παγκόσμιων πολιτιστικών δρώμενων. Ενδεικτικά: Priscilla Queen of the Desert, Matthew Bourne’s Swan Lake, Slava’s Snowshow, Catapult, Fosse, Bounce, Circus Oz, Shaolin Kung Furi, Dein Perry’s Tap Dogs, Gumboots, Lady Salsa, Fosse and Mum’s the Word, Miss Saigon, Starlight Express, Chicago, Jerry Seinfeld, Eddie Izzard, Ningali, Lift Off Live, Lano and Woodley, Paul Capsis, Lady Chatterely’s Lover, Lady Salsa, Ο Wadaicho Ichiro, η Annie Sprinkle, ο Rudy Coby και την παραγωγή του Βασιλικού Εθνικού Θεάτρου An Inspector Calls.

Ο Όμιλος Broadway Entertainment δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι, την Αυστραλία, την Ασία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.broadwayentertainmentgroup.com