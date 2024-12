Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, οι Fundracar επιστρέφουν στην Αθήνα, στον ιστορικό χώρο του Gagarin, για να μας ταξιδέψουν, με ρυθμούς που μελώνουν στον χρόνο και με στίχους που κάνουν την πραγματικότητα να μοιάζει λιγότερο σουρεαλιστική, και να γκρεμίσουν τα όρια που μέχρι στιγμής γνωρίζαμε.

Reggae grooves, psychedelic soundscapes, punk fury, rock heaviness. Μία ανάσα πριν την Αποκάλυψη, η ψυχεδελική λιτανεία των Fundracar βγαίνει και πάλι στο δρόμο, καθορίζοντας το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Ετοιμαστείτε για στιγμές που θα σας κάνουν να αναρωτηθείτε τι είναι αληθινό και τι όχι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεν ερχόμαστε μόνο για τη μουσική.

We come in peace – We leave in pieces

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αναλυτικά οι σταθμοί της περιοδείας

8/11 Λάρισα – Skyland Live Music Venue

9/11 Έδεσσα – The Jam – Εναλλακτικό Καφενείο

13/12 Αθήνα – Gagarin 205 Live Music Space

FUNDRACAR

TOUR 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Gagarin 205 Live Music Space

Εισιτήρια:

12€ (περιορισμένη προπώληση)

15€ (προπώληση και ταμείο)

Εισιτήρια & Πληροφορίες: www.dynasty.gr

Πόρτες: 20:00