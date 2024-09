Οι Il Volo επιστρέφουν στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου για μια μοναδική συναυλία στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do. Έπειτα από τις δύο sold out εμφανίσεις τους την περσινή χρονιά, οι τρεις τενόροι, Piero, Ignazio και Ginoble, υπόσχονται να προσφέρουν στο Αθηναϊκό κοινό μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μαγικές ερμηνείες.

Οι λάτρεις της κλασικής και μοντέρνας μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τραγούδια που γνωρίζουν και αγαπούν με τη μοναδική φωνητική δεξιοτεχνία και το χιούμορ των Il Volo, σε μια συναυλία που θα συνδυάζει την ποιότητα της κλασικής μουσικής με τη φρεσκάδα της σύγχρονης ερμηνείας.

Ποιοι είναι οι Il Volo

Οι Il Volo είναι ένα ιταλικό τρίο τραγουδιστών, γνωστό για την εκπληκτική τους φωνητική τεχνική και τη μοναδική τους ερμηνευτική ικανότητα στην κλασική, ποπ και σύγχρονη μουσική. Οι τρεις τενόροι, Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble, σχηματίστηκαν το 2009 και από τότε έχουν κατακτήσει το κοινό παγκοσμίως με τις εντυπωσιακές τους ερμηνείες.

Ο Piero είναι γνωστός για την ιδιαίτερη έκταση και δύναμη της φωνής του, ο Ignazio για την ευελιξία και το συναισθηματικό χαρακτήρα στις ερμηνείες του, ενώ ο Gianluca φημίζεται για τον βαθύ και ζεστό τόνο της φωνής του.

Μαζί, δημιουργούν έναν συναρπαστικό συνδυασμό που έχει απογειώσει κλασικά κομμάτια όπως το «Nessun Dorma» και «Granada», καθώς και ποπ επιτυχίες όπως το «Grande Amore».

Πουλώντας πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα για την «Special Christmas Edition», αλλά και ο συνδυασμός της παγκόσμιας περιοδείας με τη μετάδοση του πρώτου τηλεοπτικού από τα αφιερώματά τους, τα οποία έχουν επαναληφθεί πάνω από χίλιες φορές, τους μετέτρεψαν σε παγκόσμιους σούπερ σταρ!

Επίσης, το 2010, ήταν οι μόνοι Ιταλοί καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν από τον Quincy Jones στο «We Are The World for Haiti», μαζί με 80 διεθνείς αστέρες όπως οι Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias, Usher, Natalie Cole και Will.i.am από τους Black Eyed Peas.

Δημιουργώντας στα επόμενα χρόνια ένα απίστευτο βιογραφικό με συμπράξεις καλλιτεχνών σε συναυλίες όπως η Barbra Streisand ή δισκογραφικές συνεργασίες όπως με τους Placido Domingo και Eros Ramazzotti, οι Il VOLO με απίστευτα νούμερα πωλήσεων στη δισκογραφία, κατόρθωσαν να γεμίζουν θέατρα, αρένες και στάδια παγκοσμίως. Πρώτη και δεύτερη θέση στο Billboard Classical Crossover chart, βραβείο Latin Pop Albums Artist of the Year, Duoor Group στα Latin Billboard Awards στο Μαϊάμι, κέρδισαν το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 2015, Χρυσό Βραβείο Δημιουργού που παρουσιάζει το YouTube και πολλές άλλες διακρίσεις.

Πληροφορίες

Αρένα TaekWonDO

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024

Ώρα έναρξης 20:00

Προπώληση εισιτηρίων www.viva.gr και στο 11876

Εισιτήρια προπωλούνται από 30€

Προπώληση: more.com