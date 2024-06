Ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο Κλάιβ Όουεν και ο Ντάνιελ Μπρουλ θα τιμηθούν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, το κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η αυλαία του οποίου θα ανοίξει με την ταινία «The Dead Don’t Hurt».

Οι διοργανωτές του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι αποκάλυψαν επίσης ότι ο σκηνοθέτης-παραγωγός Στίβεν Σόντερμπεργκ και η σεναριογράφος-σκηνοθέτης Νικόλ Χόλοφσνερ θα παραστούν στην εκδήλωση.

Οι Μόρτενσεν, Όουεν και Μπρουλ θα λάβουν το βραβείο του Προέδρου του Φεστιβάλ.

Η δραματική ταινία του Μάικ Νίκολς του 2004 «Closer», για την οποία ο Όουεν ήταν υποψήφιος για Όσκαρ θα προβληθεί στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.

Ο Ντάνιελ Μπρουλ θα παρουσιάσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το φιλμ «Next Door», το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2021 στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Ο Σόντερμπεργκ θα παρουσιάσει δύο από τις ταινίες του, «Kafka» (1991) και «Mr. Kneff» (2021) που προβάλλονται στο πλαίσιο αφιερώματος του Φεστιβάλ για ταινίες εμπνευσμένες από τα έργα του Κάφκα, με τίτλο «The Wish to Be a Red Indian: Kafka and Cinema».

Στο Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τις 28 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου θα τιμηθεί η Νικόλ Χόλοφσνερ με την προβολή τριών ταινιών της «Please Give» (2010), «Enough Said» (2013) και «You Hurt My Feelings» (2023).