Οι εκδόσεις Διόπτρα ανακοίνωσαν το εκδοτικό τους πλάνο, το οποίο θα περιλαμβάνει βιβλία για ενήλικες που θα κυκλοφορήσουν μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2025.

Πρόκειται για βιβλία ελληνικής και μεταφρασμένης πεζογραφίας αγαπημένων αλλά και νέων συγγραφέων, ψυχολογίας και προσωπικής ανάπτυξης, εκλαϊκευμένης επιστήμης αλλά και graphic novels, νεανικά romance και fantasy βιβλία, ενώ έρχεται και μια βιογραφία-έκπληξη που θα ανακοινωθεί προσεχώς!

Με μεγάλη υπερηφάνεια και ενθουσιασμό υποδεχόμαστε τις νέες εκδόσεις των βιβλίων του Herman Hesse, με νέο, minimal σχεδιασμό, νέες μεταφράσεις και κατατοπιστικά κείμενα από τον επιμελητή και μελετητή του, Φόλκερ Μίχελς. Η έκδοση του έργου του J.M. Coetzee συνεχίζεται με ένα από τα σημαντικότερα έργα του, το Βίος και πολιτεία του Μάικλ Κ. H best seller σειρά της Rebecca Yarros αποκτά μετά την Τέταρτη Πτέρυγα και την Σιδερένια Φλόγα το τρίτο της βιβλίο, την πολυαναμενόμενη Θύελλα Όνυξ. Νέο βιβλίο θα έχουμε και από τον Sebastian Fitzek αλλά και τη Freida McFadden.

Συνεχίζουμε την έκδοση του έργου του Ν. Καζαντζάκη με τη σειρά των ταξιδιωτικών του βιβλίων, ενώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας με αγαπημένους συγγραφείς όπως ο Γιάννης Ξανθούλης, η Ρέα Βιτάλη, ο Κώστας Κρομμύδας και η Πασχαλία Τραυλού.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις επερχόμενες εκδόσεις, που ελπίζουμε ότι θα σας ταξιδέψουν και θα σας συναρπάσουν!

Χέρμαν Έσσε ( HERMAN HESSE)

Η επανέκδοση των βιβλίων του Έσσε σε νέες μεταφράσεις και μια συνολικά φροντισμένη έκδοση, με σύγχρονα minimal εξώφυλλα και συνοδευτικό υλικό, όπως σχεδιάσματα, ανέκδοτα αποσπάσματα και κατατοπιστικά κείμενα από τον Φόλκερ Μίχελς, τον Γερμανό μελετητή και επιμελητή της έκδοσης των Απάντων του, φιλοδοξεί να ανοίξει ξανά τη συζήτηση γ’ αυτόν τον συγγραφέα που το έργο του, όπως όλα τα κλασικά έργα, έχει ακόμη πολλά να μας πει για τα αιώνια ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι θεματικές τους αγγίζουν τα θέματα της αναζήτησης ταυτότητας, αμφισβήτησης κοινωνικών συμβάσεων και τη σχέση ανθρώπου – φύσης, καθιστώντας τα επίκαιρα και διαχρονικά.

Γερτρούδη Ιανουάριος 2025 (μτφ. Ειρήνη Γεούργα)

Στα απομνημονεύματά του ο διάσημος συνθέτης Κουν αφηγείται τον άτυχο έρωτά του για την όμορφη Γερτρούδη. Την ερωτεύεται με την πρώτη ματιά, αλλά εκείνη θα αγαπήσει τον φίλο του Χάινριχ, έναν γοητευτικό, παρορμητικό τραγουδιστή της όπερας… Ο νομπελίστας Χέρμαν Έσσε μιλά για τον έρωτα, τη φιλία, την έμπνευση και τη νιτσεϊκή θεωρία για τη γένεση της τέχνης σε ένα μυθιστόρημα πλημμυρισμένο μουσική.

Σιντάρτα Ιανουάριος 2025 (μτφ. Μαρία Αγγελίδου)

Ο Σιντάρτα, ο νεαρός γιος ενός πλούσιου βραχμάνου, εγκαταλείπει το πατρικό του για να αναζητήσει με κάθε τρόπο τη φώτιση… Το αθάνατο μυθιστόρημα του νομπελίστα Χέρμαν Έσσε που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο, ενέπνευσε γενιές αναγνωστών, συγγραφέων και στοχαστών, και παραμένει ένα από τα ωραιότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ για την πορεία του ανθρώπου προς την πνευματική ολοκλήρωση.

Νάρκισσος και Χρυσόστομος Μάιος 2025 (μτφ. Μαρία Αγγελίδου)

Σ’ ένα μεσαιωνικό μοναστήρι, δυο νεαροί, ολότελα διαφορετικοί άνδρες συνδέονται με φιλία: Ο Νάρκισσος, ο αποτραβηγμένος μοναχός, και ο μαθητής του ο Χρυσόστομος, ο καλλιτέχνης, που τον τραβά ο κόσμος… Ο νομπελίστας Έσσε μιλάει για την αξεδιάλυτη σχέση του απολλώνιου και του διονυσιακού, αλλά και για την ακατανίκητη δύναμη της φιλίας, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα τη μεσαιωνική ζωή και τις παραδόσεις της Γερμανίας σ’ ένα από τα πιο συναρπαστικά μυθιστορήματα που έγραψε ποτέ.

Πέτερ Κάμεντσιντ Μάιος 2025 (μτφ. Ειρήνη Γεούργα)

Ο Πέτερ Κάμεντσιντ φεύγει από το χωριό του στο βουνό για ν’ αναζητήσει νέες εμπειρίες… Το πρώτο μυθιστόρημα του νομπελίστα Χέρμαν Έσσε, στο οποίο εισάγει πολλά από τα θέματα που θα τον απασχολήσουν σε όλο το έργο του, όπως την αναζήτηση ταυτότητας, την καλλιτεχνική δημιουργία και την αγάπη για τη φύση, γνώρισε αναπάντεχη επιτυχία, καθιερώνοντας τον νεαρό δημιουργό και δίνοντάς του τη δυνατότητα να αφοσιωθεί οριστικά στη συγγραφή.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Φωτιά στα έγκατα του William Golding (Γουίλιαμ Γκόλντινγκ) Φεβρουάριος 2025 (μτφ Μιχάλης Μακρόπουλος)

Το τρίτο βιβλίο με το οποίο ολοκληρώνεται η Τριλογία ΩΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ένα μακρύ ταξίδι από την Αγγλία στην Αυστραλία μ’ ένα ιστιοφόρο του 19ου αιώνα, περιπέτεια και μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Συγγραφέας βραβευμένος με Nobel, συγγραφέας του O άρχοντας των μυγών. Το πρώτο βιβλίο της τριλογίας, Μύησις Ταξιδευτού, έχει βραβευτεί με Booker.

Βίος και πολιτεία του Μάικλ Κ. του J.M. Coetzee (Τζ. Μ. Κουτσί) Μάρτιος 2025 (μτφ. Χριστίνα Σωτηροπούλου)

Ένα από τα γνωστότερα έργα του νομπελίστα συγγραφέα σε νέα έκδοση με νέα μετάφραση. Η ιστορία ενός μοναχικού, απλοϊκού ανθρώπου που αρνείται να διαλέξει πλευρά σε μια Νότια Αφρική σπαρασσόμενη από τον Εμφύλιο. Ο συγγραφέας έχει τιμηθεί με Νόμπελ και δύο Booker και πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς εν ζωή. Με αυτό το βιβλίο του, ένα από τα γνωστότερα και δημοφιλέστερα έργα του, απέσπασε το πρώτο του Booker (1983). Μια εξαιρετική απεικόνιση της Νότιας Αφρικής τα χρόνια του απαρτχάιντ. Μια «ιστορία ανώνυμου ηρωισμού», όπως έγραψαν οι New York Times.

Η χρονιά που μιλήσαμε με τη θάλασσα του Andrés Montero Μάιος 2025 (μτφ. Μαρία Παλαιολόγου)

Το νέο μυθιστόρημα του πολυβραβευμένου συγγραφέα του Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή. Σ’ ένα μικρό νησί που δεν υπάρχει καν στους χάρτες, δυο δίδυμοι αδερφοί ξανασμίγουν μετά από χρόνια.Ένα βιβλίο για τη μνήμη, τη συγγνώμη και τις ιστορίες που μας ενώνουν.

Και ο Θεός βοηθός του Jean-Michel Guenassia (Ζαν-Μισέλ Γκενασιά). Μάιος 2025 (μτφ. Χαρά Σκιαδέλλη)

Το νέο μυθιστόρημα του συγγραφέα του Η Λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων (Prix Goncourt des lycéens 2009). Μια παρέα φίλων μεγαλώνει στη Γαλλία, στον μεσοπόλεμο. Ανάμεσά τους η Αρλέν, που θέλει να γίνει πυρηνική μηχανικός. Ένα επικό μυθιστόρημα για τον ίδιο τον 20ό αιώνα και μια γενιά που έζησε και ονειρεύτηκε ανάμεσα σε πολέμους.

Μια γυναίκα Sibilla Aleramo (Σιμπίλα Αλεράμο)Ένα κλασικό έργο σε νέα μετάφραση της Δήμητρας Δότση

Το συγκλονιστικό αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Αλεράμο για μια γυναίκα που τόλμησε να αψηφήσει την πατριαρχία και τις κοινωνικές συμβάσεις και να ζήσει ως ελεύθερη γυναίκα στην Ιταλία των αρχών του 20ού αιώνα. Το πρώτο φεμινιστικό μυθιστόρημα της Ιταλίας. Ένα κλασικό έργο της φεμινιστικής λογοτεχνίας και μια εξαιρετική απεικόνιση της Ιταλίας στην αυγή του 20ού αιώνα. Μια πάρα πολύ δυνατή και συγκινητική ιστορία «που σχεδόν απαιτεί να διαβαστεί δυνατά», όπως έγραψε ο Guardian.

Η λάθος πλευρά – La parte sbagliata – Davide Coppo Μάιος 2025 (μτφ. Μαρία Οικονομίδου)

Με κρυστάλλινη διαύγεια και ανατριχιαστική τρυφερότητα, αφηγείται την ιστορία της εμπλοκής ενός αγοριού με μια φασιστική οργάνωση όχι από μίσος ή εξέγερση, αλλά ως το τραγικό αποτέλεσμα μιας αβέβαιης αναζήτησης νοήματος. Ένα οδυνηρά επίκαιρο βιβλίο για την επικίνδυνη άνοδο του νεοφασισμού στους νέους, ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο που συνεχίζει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις.

Το κρυμμένο κορίτσι – Lucinda Riley Historical fiction Μάιος 2025 (μτφ. Σοφία Τάπα)

Από την Ευρώπη του Β΄ Π.Π. στην Αμερική του σήμερα, Το Κρυμμένο κορίτσι ακολουθεί τη ζωή της Λία από τις ταπεινές γειτονιές του Γιορκσάιρ στη δύναμη και τον πλούτο. Η μοιραία σχέση της με την οικογένεια Ντιλάνσι καθορίζει τη ζωή της. Τα μυστικά που κρύβουν πρόκειται να εξελιχθούν σε διαστροφικούς εφιάλτες φιλοδοξίας, απαγορευμένες αγάπες, εκδίκηση και φόνο, εκπληρώνοντας μια θανάσιμη, ξεχασμένη προφητεία του παρελθόντος. Το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει παλιότερα με τον τίτλο Κρυμμένη ομορφιά από τη συγγραφέα με το ψευδώνυμο Lucinda Edmonds. Ξαναγράφτηκε και εμπλουτίστηκε από τον γιο της, Harry Whittaker, και κυκλοφορεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Οι φόνοι της Κίσσας – Anthony Horowitz Φεβρουάριος 2025 (μτφ. Χριστιάννα Σακελαροπούλου)

Το μεγαλοφυές αστυνομικό μυθιστόρημα του Anthony Horowitz τώρα και σε Συλλεκτική Έκδοση με σκληρόδετο εξώφυλλο, βαμμένο σόκορο και πρόσθετο υλικό που περιλαμβάνει συνέντευξη του συγγραφέα και βιβλιοκριτικές. Ποιος σκότωσε τον σερ Μάγκνους Πάι; Όταν εκείνο το αυγουστιάτικο βράδυ η υπεύθυνη έκδοσης Σούζαν Ράιλαντ άρχισε να διαβάζει το χειρόγραφο ενός αστυνομικού μυθιστορήματος, με πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ Άττικους Πυντ, δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι θα έπρεπε η ίδια να γράψει το τέλος.

Η πρόσκληση – Sebastian Fitzek Μάρτιος 2025 (μτφ. Ειρήνη Γεούργα)

Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του πιο επιτυχημένου συγγραφέα της Γερμανίας!

Η πρόσκληση για μια συνάντηση με τους παλιούς συμμαθητές της σ’ ένα απομονωμένο σαλέ στις Άλπεις εξελίσσεται σε εφιάλτη για τη Μάρλα, που βρίσκεται ξαφνικά στο έλεος ενός δολοφόνου στην ερημιά.

Sebastian Fitzek, ο συγγραφέας-φαινόμενο:

-19 εκατομμύρια αντίτυπα

-37 χώρες

-Σταθερά Νο 1 στις λίστες best seller της Γερμανίας

Με ξέχασες; – M.J. Arlidge Απρίλιος 2025 (μτφ. Σοφία Τάπα)

Το Σαουθάμπτον μαστίζεται από την εγκληματικότητα, τη φτώχεια και τον φόβο. Η Έλεν Γκρέις βλέπει απελπισμένη την πόλη της να οδεύει ολοταχώς στον γκρεμό. Και μέσα σε όλα αυτά, αψηφώντας διαταγές ανωτέρου της, αποφασίζει να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα της ομάδας της την υπόθεση εξαφάνισης ενός δεκαπεντάχρονου κοριτσιού. Και ανακαλύπτει ότι έχει πέσει πάνω σ’ ένα κύκλωμα διαδικτυακής παιδεραστίας. Κόντρα στις αντιξοότητες, δίνοντας μάχη ενάντια στον χρόνο, αγωνίζεται να βρει ποιος κρύβεται από πίσω προκειμένου να σώσει τα δεκαπεντάχρονα θύματα. Θα προλάβει;

Το Πυροφάνι της Cristina Cassar Scalia (Κριστίνα Κασάρ Σκάλια) Απρίλιος 2025 (μτφ. Βιολέττα Ζεύκη)

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς με ηρωίδα τη Βαννίνα Γκουαράζι που χαρακτηρίστηκε εκδοτικό φαινόμενο στην Ιταλία διαθέτει μια ευφυή ιστορία μυστηρίου σε συνδυασμό με αυθεντικό άρωμα Σικελίας και μια εξαιρετικά ανθρώπινη ηρωίδα.

Ένας ύποπτος άντρας που πετά μια βαριά βαλίτσα στα βράχια μέσα στη νύχτα… Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που καταγγέλλει τη δολοφονία μιας γυναίκας… Ένα πυκνό μυστήριο στη σκιά της Αίτνας. Από τη συγγραφέα του Μαύρη Άμμος με την ίδια ηρωίδα. Η σειρά έχει πουλήσει συνολικά πάνω από 600.000 αντίτυπα στην Ιταλία, κάθε καινούριο βιβλίο μπαίνει στα best seller και πρόσφατα μεταφέρθηκε στην τηλεόραση. Η Cristina Cassar Scalia επαινείται από ομότεχνούς της όπως ο Carlo Lucarelli.

Το σπίτι της καμαριέρας – Freida McFadden Μάιος 2025 (μτφ. Κίκα Κραμβουσάνου)

Το νέο βιβλίο της best seller τριλογίας με τη δυναμική Μίλι

«Πρέπει να είστε οι καινούριοι μας γείτονες!» φωνάζει η κυρία Λόουελ, χαμογελώντας από την άλλη μεριά του φράχτη. Της ανταποδίδω το χαμόγελο, αλλά όταν βλέπει τον σύζυγό μου, μια περίεργη έκφραση απλώνεται στο πρόσωπό της. Εκείνη τη στιγμή δίνω μια υπόσχεση. Επιτέλους έχουμε ένα δικό μας σπίτι, είμαστε ευτυχισμένοι. Το παρελθόν μου, λοιπόν, πρέπει να μείνει μακριά μας.

Οι τελευταίες μέρες – Nicci French Μάιος 2025 (μτφ. Κίκα Κραμβουσάνου)

Από τους αγαπημένους μετρ του σασπένς Nicci French ένα νέο ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ για μια γυναίκα αποφασισμένη να δικαιωθεί για έναν φόνο που κανείς άλλος δεν πιστεύει ότι συνέβη.

Η Νάνσυ Νορθ είναι έτοιμη να ξαναχτίσει τη ζωή της. Αφού υπέστη έναν νευρικό κλονισμό που κατέστρεψε φιλίες, έβαλε φρένο στο νεοσύστατο εστιατόριό της και την ανάγκασε να φύγει από το άνετο διαμέρισμά της, θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στην κανονικότητα. Αυτή και ο σύντροφός της Φίλιξ —ο οποίος στάθηκε δίπλα της όλο αυτό τον καιρό— μετακομίζουν σε ένα νέο διαμέρισμα για μια νέα αρχή.

ROMANCE – Y/A ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θύελλα Όνυξ – Rebecca Yarros Ιανουάριος 2025 (μτφ. Νοέλα Ελιασά)

Η συγκλονιστική συνέχεια των best sellers Τέταρτη Πτέρυγα και Σιδερένια Φλόγα, σε συλλεκτική σκληρόδετη έκδοση.

Μετά από δεκαοχτώ περίπου μήνες στη στρατιωτική σχολή Μπασγκάιαθ, η Βάιολετ Σόρενγκεϊλ συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος των μαθημάτων τελείωσε. Ο χρόνος της αμφιβολίας τελείωσε. Γιατί ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, οι εχθροί πλησιάζουν επικίνδυνα έξω από τα τείχη παρεισφρέοντας ανάμεσα στις τάξεις τους, και η Βάιολετ δεν γνωρίζει ποιον μπορεί να εμπιστευτεί.

O Θρόνος του Αιχμαλώτου – Holly Black Φεβρουάριος 2025 (μτφ. Νοέλα Ελιασά)

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της best seller διλογίας της Holly Black

Ένας φυλακισμένος πρίγκιπας.

Μια εκδικητική βασίλισσα.

Και μια μάχη που θα καθορίσει

το μέλλον του Έλφχεϊμ.

Εδώ και Μόνο Εδώ – Cristelle Dabos Μάρτιος 2025 (μτφ. Τατιάνα Γαλάτουλα)

Η προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώσουν και να ενηλικιωθούν μέσα στο ζοφερό και δυστοπικό περιβάλλον του Γυμνασίου τους. Μέσα από πρωτοπρόσωπη αφήγηση τεσσάρων μαθητών και μιας καθηγήτριας, μπαίνουμε στα άδυτα ενός σχολείου όπου κυριαρχεί ο εκφοβισμός, η βία, οι διακρίσεις, οι Αποπάνω και οι Αποκάτω.

Η Επανεμφάνιση της Ρέιτσελ Πράις – Holly Jackson Απρίλιος 2025 (μτφ. Χριστίνα Σωτηροπούλου)

Το νέο βιβλίο της best seller συγγραφέα του crime fiction Holly Jackson περιγράφει την υπόθεση εξαφάνισης της Ρέιτσελ Πράις, μιας γυναίκας που ήταν αγνοούμενη για δεκαέξι χρόνια. Το χρονικό της εξαφάνισής της πρόκειται να γυριστεί σε ντοκιμαντέρ. Όταν εκείνη επανεμφανίζεται ξαφνικά, η κόρη της, Μπελ, αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης κι επανεμφάνισης, αντιμετωπίζει βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και συνειδητοποιεί πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ρίτα – Marie Pavlenko Απρίλιος 2025 (μτφ. Μυρσίνη Γκανά)

Ένα συγκλονιστικό νεανικό μυθιστόρημα το οποίο καταγγέλλει έντονα την υποκρισία της γαλλικής κοινωνίας, που ισχυρίζεται ότι πιστεύει σε ένα κράτος ισχυρής κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ στην πραγματικότητα περιφρονεί τους μη έχοντες και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, αφήνοντάς τους αβοήθητους να παλέψουν για την επιβίωσή τους. Μέσα από την αφήγηση συμμαθητών και καθηγητών της τελευταίας σχολικής χρονιάς της Ρίτας, γνωρίζουμε την ιστορία της και τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ντροπή σου, Ολίβια – Γιώργος Λάγιος Ιανουάριος 2025

Το νέο βιβλίο του ψυχοθεραπευτή Γιώργου Λάγιου που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία δύναμης και αλλαγής. Ένα έργο που βασίζεται στην πραγματική ιστορία μιας γυναίκας που κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης της και τελικά τη ζωή της.

Μπουάνα – Βαλερί Αγγέλου Μάρτιος 2025

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία από τη συγγραφέα Βαλερί Αγγέλου, μια νέα φωνή στο Ιστορικό Μυθιστόρημα. Στα Σουαχίλι, μπουάνα σημαίνει αφεντικό. Έτσι φώναζαν οι μαύροι του βελγικού Κονγκό κάθε λευκό άντρα που είχε έρθει να διαφεντέψει τη χώρα τους και τις ζωές τους. Μπουάνα όμως φώναζαν και ένα κορίτσι που επιβίωσε, ερωτεύτηκε, κι όταν ήρθε η ανάγκη, ξενιτεύτηκε και δεν κουράστηκε να χτίζει τη ζωή της μέσα από τα χαλάσματα, ξανά και ξανά. Μια γυναίκα φτιαγμένη από τη στόφα των ανθρώπων που επιβιώνουν και γράφουν Ιστορία.

Η σπηλιά του Νοτιά – Ελένη Γαληνού Μάρτιος 2025

Το νέο μυθιστόρημα της Ελένης Γαληνού, βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Πόσο επηρεάζουν τη ζωή μας οι λάθος αποφάσεις που μπορεί να πάρουμε όταν είμαστε νέοι; Και πόσο σημαντικό είναι να μην επαναλαμβάνουμε το ίδιο λάθος; Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα που αναδεικνύει, μέσα από τραγικές ειρωνείες, πώς οι επιπολαιότητες, τα μυστικά και τα ψέματα επιστρέφουν και μας εκδικούνται.

Ο τρόπος που λες τ’ ‘ονομά μου – Κώστας Κρομμύδας Μάιος 2025

Όλα άλλαξαν τη μέρα που κατάλαβα πόσο εύκολο ήταν να χάσω ό,τι αγαπούσα πιο πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Θέλει γενναιότητα και δύναμη για να αποφασίσεις να αλλάξεις τη ζωή σου. Να πάρεις αυτή την απόφαση που θα σε ωθήσει να προχωρήσεις παρακάτω. Να θυμάσαι το πριν και να έχεις ξεχάσει πως η κάθε μέρα πίσω δεν γυρίζει. Να έχεις ξεχάσει πως το μετά το φτιάχνουμε πάντα με το τώρα. Ο Κώστας Κρομμύδας αγγίζει μεγάλα ζητήματα και ηθικά διλήμματα που συνταράσσουν στο νέο του μυθιστόρημα.

Η φόνισσα των μυργμηγκιών – Πασχαλία Τραυλού Μάιος 2025

Η Διώνη, υπάλληλος και συγγραφέας, αποπειράται να αυτοκτονήσει. Σώζεται την τελευταία στιγμή χάρη στον σκύλο της και στην έγνοια της συγκατοίκου της. Όσο βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου, η συγκάτοικος μαθαίνει ότι η Διώνη είναι ύποπτη για φόνο και προσπαθεί, διαβάζοντας τα κείμενά της, να αποδείξει την αθωότητά της. Όσα ανακαλύπτει σχηματίζουν το πορτρέτο ενός ανθρώπου που προσπαθεί να ισορροπήσει σε δυο κόντρα κόσμους και παλεύει με την αδικία και την κακία.

Το πιο προσωπικό και συγκινητικό μυθιστόρημα της Πασχαλίας Τραυλού.

Έστησ’ ο έρωτας χορό – Γιώτα Γουβέλη Μάιος 2025

Η δεκαπεντάχρονη Λενιώ σπουδάζει στο παρθεναγωγείο της Αθήνας για να γίνει δασκάλα, ενώ ο νεαρός εύελπις Αρχοντής Βούρος ετοιμάζεται για το Μακεδονικό Μέτωπο. Οι δυο τους γνωρίζονται την ημέρα που διοργανώνεται η πορεία για το ανάθεμα στον Βενιζέλο και ο έρωτας ανθίζει στις καρδιές. Από τη Γιώτα Γουβέλη, ένα ακόμη δυνατό ιστορικό μυθιστόρημα.

Mind the gap – Λάζαρος Αλεξάκης (Φεβρουάριος 2025)

Ένα χαρτάκι με το νούμερο 32 πέφτει στην άκρη κάποιου πεζοδρομίου. Κάποιος περπατάει δεκαπέντε χιλιόμετρα για να καταθέσει ένα δελτίο στο Στοίχημα, μια κίτρινη μπλούζα περιμένει υπομονετικά στη βιτρίνα κάποιου κλειστού καταστήματος και ένας έφηβος ερωτεύεται παράφορα έξι κρυστάλλινα ποτηράκια του λικέρ. Οι ιστορίες των ηρώων αυτού του βιβλίου είναι κάθε άλλο παρά μεγαλειώδεις ή αξιοπρόσεκτες. Εκρηκτικά κωμικές ή βαθιά δραματικές, είναι τα τραγούδια εξουθενωμένων ψυχών, η εύθραυστη ισορροπία τους στο κάγκελο ενός μπαλκονιού και η χαμηλή τους πτήση πάνω από τα συντρίμμια.

Με το Ομπλίκ απέδειξε ότι έχει χιούμορ, με τις Σκιές του Νότου ότι ξέρει το νουάρ και με τη συλλογή αυτή ο Λάζαρος Αλεξάκης δείχνει ότι μπορεί να συγκινήσει βαθιά.

Από το τοπικό στο παγκόσμιο – Συλλογή διηγημάτων (Φεβρουάριος 2025), Επιμέλεια έκδοσης Γιώργος Περαντωνάκης

Με αυτό το βιβλίο εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά ανθολογιών διηγημάτων, με τον γενικό τίτλο «Ιστορίες του 21ου αιώνα». Ιστορίες που θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν σημεία ερμηνειών ενός κόσμου που μεταβάλλεται ραγδαία. Διηγήματα Ελλήνων δημιουργών που μέσα από τη λογοτεχνία κοιτούν την ύπαρξη, την αναδυόμενη ελληνική και παγκόσμια ταυτότητα και τις διεθνείς προκλήσεις.

Συγγραφείς που συμμετέχουν:

Χάρης Καλαϊτζίδης, Μαίρη Καλανδαρίδου, Τατιάνα Κίρχοφ, Χρίστος Κυθρεώτης, Κατερίνα Λάκκα, Μιχάλης Μαλανδράκης, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Ηλίας Μπιστολάς, Νικήτας Παπακώστας, Άκης Παπαντώνης, Κώστας Περούλης, Ελένη Στελλάτου

Βινούσκα – Βαγγέλης Γιαννίσης Μάρτιος 2025

Το Βινούσκα είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης, πάνω στο όχημα ενός αστυνομικού. Μιλάει για τη γενιά των ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα στην οικονομική κρίση, για την παρατεταμένη ανεργία των νέων, για την κατάθλιψη, την οικογένεια, την αίσθηση ασφυξίας σε μια δουλειά που θες να αφήσεις αλλά δεν μπορείς και, φυσικά, τις αλλαγές που μπορεί να φέρει ο πραγματικός έρωτας. Μετά το Μακγκάφιν, το δεύτερο βιβλίο της άτυπης τριλογίας του Βαγγέλη Γιαννίση.

Ψυχόμετρο – Ρέα Βιτάλη Μάρτιος 2025

Η συγγραφέας μιλάει με τρεις συν-αδελφές της σπάζοντας τη σιωπή τους. Τη σιωπή ενός βαλτωμένου γάμου με ένα «καλό παιδί». Την οικογενειακή συνωμοσία σιωπής μιας σεξουαλικής κακοποίησης. Τη σιωπή μιας αμίλητης περιόδου κατάθλιψης. Μας μιλάει, εντέλει, για το πόσο συνδέεται η νόσος με την ψυχή και πώς όλα θα ήταν αλλιώς αν μετρούσαν τον πόνο της ψυχής ως επείγον περιστατικό οργάνου του σώματος. Μια λογοτεχνικά και ψυχολογικά συνταρακτική εμπειρία από τη Ρέα Βιτάλη.

Γυναίκα από βελούδο – Φρέντυ Γερμανός Απρίλιος 2025

Η ζωή της Σοφίας Τρικούπη, της «γυναίκας από βελούδο», μοιάζει με σενάριο – όπως άλλωστε συμβαίνει με τη ζωή κάθε μεγάλης ντίβας. Μεγαλωμένη στους ανθισμένους κήπους του Μπάκιγχαμ, κάτω απ’ το στοργικό βλέμμα της βασίλισσας Βικτωρίας, γνώρισε πολύ νωρίς όλα τα διάσημα ονόματα του αιώνα της, τον Βίσμαρκ, τον Ντισραέλι, τον Τένισον, τον Κάιζερ, τον τσάρο Νικόλαο που ζούσε τότε στην Αγγλία. Αργότερα, στην Αθήνα του 1880, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο αιχμηρές συμπληγάδες – την αφοσίωσή της για τον αδερφό της, τον Χαρίλαο Τρικούπη, και τον έρωτά της για τον ανελέητο αντίπαλό του, τον Θόδωρο Δεληγιάννη. Το βελούδο όμως δεν ξέφτισε. Ήταν πάντα η περήφανη ντίβα. Την πολιορκούσαν όλοι οι διάσημοι εραστές τής εποχής, από τον Γεώργιο Α’ μέχρι τον Αχιλλέα Παράσχο και τον Εμμανουήλ Ροΐδη. Όμως, έμεινε πιστή ως το τέλος της ζωής της στον μεγάλο έρωτα – «τον πικρό έρωτα» όπως συνήθιζε να λέει στα γεράματά της.

Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα – Γιάννης Ξανθούλης Απρίλιος 2025

Το νέο μυθιστόρημα του αγαπημένου συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Ταξιδεύοντας – Αγγλία Απρίλιος 2025

«Τούτες τις σκέψεις έκανα περπατώντας κάμποσους μήνες στο εγγλέζικο χώμα κι αναπνέοντας, σε μια τόσο αποκαλυπτική στιγμή, τον αγέρα της Αγγλίας. Αγάπησα τον λαό αυτό, θάμασα τις θεμελιακές για τον άνθρωπο αρετές του. Την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια, το πείσμα, την αντοχή, την πειθαρχία. Λίγα λόγια, πολλά έργα, ανθρωπιά μεγάλη. Αποφασιστικές μάχες έδωκε ο άνθρωπος και στο υγρό τούτο καταπράσινο νησί του Βορρά, μακριά από την άγια Μεσόγειο. Όπως σε όλους τους ανθρώπινους αγώνες, κι εδώ οι οχτροί ήταν οι ίδιοι: ο άνθρωπος με το μέσα του χτήνος, το φως με το μέσα του σκοτάδι. Κι όπως παντού, κι εδώ το ανθρώπινο αίμα χύθηκε ποταμός, πλερώθηκε κι εδώ βαριά κι η πιο ασήμαντη νίκη. Μα ύστερα από αιώνες, στους βράχους επάνω, στους πράσινους λόφους και στα λιμάνια της Αγγλίας, τρία μεγάλα στήθηκαν εγγλέζικα τρόπαια: Magna Charta, Τζέντλεμαν, Σαίξπηρ. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες νίκες του ανθρώπου, made in England».

Ταξιδεύοντας – Ιταλία-Αίγυπτος, Σινά-Ιερουσαλήμ, Κύπρος-ο Μοριάς Απρίλιος 2025

«Μια νύχτα είδα ένα όνειρο: Ήμουν σκυμμένος απάνω σ’ ένα σωρό χαρτιά κι έγραφα, έγραφα, έγραφα…

Αγκομαχούσα σα ν’ ανέβαινα βουνό· μαχόμουνα να σώσω, να σωθώ, πάλευα με τις λέξες, πολεμούσα να τις δαμάσω, τις ένιωθα ν’ αντιπηδούν γύρα μου άγριες, ν’ αντιστέκουνται σα φοράδες.

Ξάφνου, σκυμμένος ως ήμουν, ένιωσα, στο κλειδί του κεφαλιού μου, μια ματιά να με διαπερνάει.

Σήκωσα τρομαγμένος τα μάτια κι είδα: Μπροστά μου ένας νάνος, με μαύρα γένια ίσαμε τη γης, στεκόταν, κουνούσε αργά, με περιφρόνηση, το βαρύ κεφάλι και με κοίταζε. Τρομαγμένος έσκυψα πάλε το σβέρκο στο ζυγό και ξακολούθησα να γράφω. Μα η ματιά διατρυπούσε πάντα, ανήλεη, το κορφοκέφαλό μου.

Ξανασήκωσα τα μάτια σιγά, με τρόμο, κι είδα το νάνο να κουνάει πάντα το κεφάλι με θλίψη και περιφρόνηση.

Κι άξαφνα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αηδία ανέβηκε στο σπλάχνο μου, αγανάχτηση για τα χαρτιά τούτα, τα βιβλία και τα μελάνια όπου χάνουμουν, για τον αγώνα μου τον ανόσιο να κλείσω μέσα σε καλούπια ωραιότητας την ψυχή μου».

Ταξιδεύοντας – Ρουσία Απρίλιος 2025

«Από το 1925-1930 πήγα τρεις φορές στη Σοβιετική Ρουσία κι έμεινα συνολικά δύο χρόνια, γυρίζοντας από το Μινσκ έως το Βλαδιβοστόκ κι από το Μούρμανσκ έως την Μπουχάρα και το Εσμιατζίν. (…) Συγκεντρώνοντας σήμερα στο βιβλίο ετούτο τα όσα είδα, τα όσα στοχάστηκα κι ένιωσα στην απέραντη χώρα, δεν θέλησα να τ’ αλλάξω. Μια νέα, εκ των υστέρων, σκηνοθέτηση θα τους έδινε βέβαια μια πιο λογική συνάρτηση, κι εύκολη, από τα πράματα αληθεμένη πρόβλεψη, μα θα τους αφαιρούσε, θαρρώ, κάποιο αυθόρμητο ψυχικό συνέπαρμα που έχουν, κι όλο το χνούδι της πρώτης παρθενικής επαφής – αρετές που θεωρώ, σε τέτοιας λογής έργα, ανώτερες από τη νηφάλια λογική ανάλυση κι από τη μάταιη καλοπροαίρετη προσπάθεια να κατασκεπάσουμε τη ρούσικη φλόγα. “Αλίμονο στον άνθρωπο που, όταν ο Θεός σηκώνει τρικυμία, αυτός χύνει λάδι στη θάλασσα”».

Ταξιδεύοντας – Ισπανία Μάιος 2025

«Έκαμα μερικά ταξίδια, πνεματικές πειρατείες, ξεσπάσματα της καρδιάς που πονούσε, απληστία του ματιού που λαχτάριζε και βιάζουνταν, προτού να σβήσει, να δει όσο μπορεί περισσότερο νερό και χώμα. Θα πασκίσω, συντρίβοντας τη στερεή κρούστα του λογικού που κατασκεπάζει την ψυχή μου, να θυμηθώ. Κάθε ταξίδι μου σημάδευε, πότε αίτια, πότε αποτέλεσμα, μιαν εσωτερική μου, γιομάτη πλάνταγμα και μεσολογγίτικη έξοδο, κρίση. Και λέω, αν μπορέσω να τη στερεώσω με λόγια, θα βοηθήσω κι άλλες ψυχές που κίνησαν κατά τον ίδιο δρόμο, με αδερφικό μαζί μου ρυθμό, να συντομέψουν την αγωνία τους. Η εξομολόγηση τούτη μακάρι να έχει την αξία μιας καλής πράξης τίποτα μεγαλύτερο δεν πεθυμάει. Γιατί δεν κάνω τέχνη, αφήνω την καρδιά μου να φωνάζει».

GRAPHIC NOVEL

Η ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη γίνονται graphic novel! – Allain Glykos Φεβρουάριος 2025 (μτφ. Κατερίνα Ζωγραφιστού)

Καζαντζάκης – 1 Η Κρητική Ματιά & Καζαντζάκης – 2 Ο Πολύβουος Κόσμος

Ο πρώτος τόμος (Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ 1883-1919) καλύπτει τα παιδικά και νεανικά χρόνια, ο δεύτερος (Ο ΠΟΛΥΒΟΥΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1921-1957) τα χρόνια των ταξιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο και της οριστικής διαμόρφωσης της κοσμοθεωρίας του. Η φόρμα του graphic novel κάνει τον Καζαντζάκη προσιτό σε ευρύτερο κοινό. Ο συγγραφέας Allain Glykos (Αλέν Γλυκός), ελληνικής καταγωγής, είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Μπορντώ 1, γνωστός στους κύκλους των φίλων του Καζαντζάκη, με παρουσία και σε επιστημονικά συνέδρια για τον συγγραφέα.

Αϊβαλί – Soloúp – Απρίλιος 2025

Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό βιβλίο που περιέχει θεωρία για τα κόμικς. Περιέχει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με εφαρμογές και παραδείγματα από το Graphic Novel Αϊβαλί. Τι είναι τα κομικς, ποια η διαφορά από τα graphic novels, πώς διαβάζουμε ένα σύγχρονο εικονογραφήγημα και πώς μπορεί αυτό να έχει χρήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα case study πάνω στο Αϊβαλί, χρήσιμο βιβλίο για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουλέψουν με τα graphic novels στην τάξη αλλά και ένα σημαντικό βιβλίο για τους μελετητές και τους λάτρεις των κόμικς.

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

Τα δαρβινικά δεινά – Γιάννης Μανέτας Φεβρουάριος 2025

Από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και πολυγραφότατο συγγραφέα Γιάννη Μανέτα ένα βιβλίο που αναλύει μια σειρά καίριων ζητημάτων όπως: Τι είπε πραγματικά ο Δαρβίνος; Πώς τα ίδια τα γραπτά του Δαρβίνου έγιναν επιστημονικό άλλοθι για τους απολογητές μιας άδικης κοινωνικής δομής, η οποία εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια βλέπει την ανισότητα δύναμης και πλούτου ως τη φυσική ανθρώπινη κατάσταση; Γιατί η ίδια γραμμή σκέψης θεωρεί τον πόλεμο έμφυτο δαρβινικό χαρακτηριστικό με προσαρμοστική αξία, και συνεπώς αναπόφευκτο; Πώς μια ανθρωπότητα με τη σημερινή κοινωνική και οικονομική δομή και την εκκωφαντική ανισότητα θα διαχειριστεί την επερχόμενη κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης; και πολλά ακόμα.

Μεγάλο και μικρό: Ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο – Vaclav Smil (Βάτσλαβ Σμιλ) (μτφ. Χρήστος Μπαρουξής) Φεβρουάριος 2025

Ένα βιβλίο που, μέσα από τις αντιλήψεις για το μέγεθος ως τρόπο μέτρησης και αξιολόγησης, εξετάζει την ανθρώπινη ιστορία και τα ζητήματα με τα οποία είμαστε σήμερα αντιμέτωποι. Το νέο βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης από τον συγγραφέα του Πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος. Το Foreign Policy τον έχει κατατάξει στους 100 κορυφαίους διανοητές στον κόσμο. Ο Σμιλ κάνει την επιστήμη ευχάριστη, συνδυάζοντας θετικές επιστήμες με ιστορία και κοινωνιολογία και γράφοντας απλά και κατανοητά. Θίγει τα καυτά ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις κοινωνικές ανισότητες.

Αστική Ζούγκλα: Το παρελθόν και το μέλλον της φύσης στις πόλεις – Ben Wilson (μτφ. Χριστόδουλος Λιθαρής) Μάρτιος 2025

Οι εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες, οι λωρίδες γης πίσω από φράχτες, τα έρημα τοπία δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές κρύβουν συχνά θησαυρούς της φυσικής ζωής.

Αυτά τα σημεία των πόλεων, συχνά μας παρέχουν καρπούς, καύσιμα, συστατικά για φάρμακα, και χώρους για παιχνίδι και αναψυχή.

Η πόλη με τη φύση ήταν πάντα στενά συνδεδεμένες και μόνο πρόσφατα, με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, απομακρυνθήκαμε τόσο πολύ από την «παράδοση» αυτή.

«Ο Wilson δημιουργεί έναν χρήσιμο οδηγό για τη συνάντηση της φύσης με το αστικό τοπίο. Μια αιχμηρή, ήρεμη έκκληση να αναγνωρίσουμε την εξάρτησή μας από τη φύση και να μετριάσουμε τις τρομερές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

Από την παγκοσμιοποίηση στην τεχνητή νοημοσύνη – Δημήτρης Τζιόβας Μάρτιος 2025

Στόχος του βιβλίου είναι να χαρτογραφήσει τις τάσεις και τις εξελίξεις στη νεοελληνική λογοτεχνία σε σχέση με τις διεθνείς λογοτεχνικές και θεωρητικές αναζητήσεις καθώς και το νέο εκδοτικό και ψηφιακό τοπίο, με συμβολές ειδικών από διαφορετικούς χώρους (λογοτεχνία, κριτική, θεωρία, δημοσιογραφία, κοινωνική δικτύωση, ακαδημαϊκό και εκδοτικό χώρο). Τα κείμενα του τόμου κινούνται σε διάφορα επίπεδα: το βιοπολιτικό (φεμινισμός, queer, κρίση, μεταπολιτική, σύνορα και μετανάστευση), το επικοινωνιακό/διδακτικό (μαθήματα γραφής, κοινωνική δικτύωση), το θεσμικό (πολιτική βιβλίου, προβολή στο εξωτερικό) και το τεχνολογικό/φιλοσοφικό (τεχνητή νοημοσύνη), επιδιώκοντας έναν διαθεματικό και πολυσχιδή διάλογο στον οποίο διαφορετικές γενιές καταθέτουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Το βιβλίο βασίζεται στα συμπεράσματα του συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού τον Μάιο του 2024.

Κόμικς και graphic novels με οδηγό το Αϊβαλί – Soloúp – Απρίλιος 2025

Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό βιβλίο που περιέχει θεωρία για τα κόμικς. Περιέχει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με εφαρμογές και παραδείγματα από το Graphic Novel Αϊβαλί.Τι είναι τα κόμικς, ποια η διαφορά από τα graphic novels , πώς διαβάζουμε ένα σύγχρονο εικονογραφήγημα και πώς μπορεί αυτό να έχει χρήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.Ένα case study πάνω στο Αϊβαλί, χρήσιμο βιβλίο για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουλέψουν με τα graphic novels στην τάξη αλλά και ένα σημαντικό βιβλίο για τους μελετητές και τους λάτρεις των κόμικς.

Παθογένεση: Η ιστορία της ανθρωπότητας μέσα από οκτώ επιδημίες – Jonathan Kennedy (Τζόναθαν Κένεντι) (μτφ. Χριστόδουλος Λιθαρής) Απρίλιος 2025

Ένα εξαιρετικό έργο, στο οποίο εξετάζεται ο ρόλος που έπαιξαν τα μικρόβια και οι ιοί στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και τη διαμόρφωση του πολιτισμού. Ένα συναρπαστικό ταξίδι εξήντα χιλιάδων χρόνων μέσα από τα πιο πρόσφατα πορίσματα της βιολογίας, της γενετικής, της ανθρωπολογίας και της ιστορίας.

Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας Βιβλίο – Κουίζ. Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον κόσμο; – Tim Marshall (Τιμ Μάρσαλ) Μάϊος 2025 (μτφ. Σπύρος Κατσούλας)

Πόσο καλή είναι η γνώση σας για τον κόσμο γύρω σας; Διασκεδάστε, μόνοι ή με παρέα, με αυτό το διαδραστικό κουίζ και ανακαλύψτε ποιος είναι ο καλύτερος εξερευνητής του καναπέ!

Το πιο διασκεδαστικό και χρήσιμο κουίζ, βασισμένο στο διαχρονικό best seller Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας εμπλουτισμένο με θέματα από την ελληνική γεωγραφία και γεωπολιτική.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το μεταμορφωτικό ταξίδι της θεραπείας IFS – Richard Schwartz Ιανουάριος 2025 (μτφ. Χρήστος Μπαρουξής)

Το IFS αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αυτογνωσίας και θεραπείας, με τη δυνατότητα να επιφέρει βαθιές αλλαγές στον εσωτερικό μας κόσμο, οδηγώντας μας προς την ψυχική επούλωση και τη μετατραυματική άνθιση.Ο Richard Schwartz είναι συστημικός ψυχοθεραπευτής και καθηγητής του Τμήματος Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Βασιζόμενος στον συστημικό τρόπο σκέψης, ο δρ Schwartz ανέπτυξε το μοντέλο Internal Family Systems (IFS) ανταποκρινόμενος στις περιγραφές των θεραπευόμενών του για τους διάφορους ρόλους που ενσαρκώνουν στις ζωές τους.

Η επτασφράγιστη βιβλιοθήκη – Άγγελος Λεβέντης Φεβρουάριος 2025

Στο βιβλίο αυτό, ο Ψυχοθεραπευτής Άγγελος Λεβέντης συνδυάζει αλληγορική αφήγηση με ψυχοθεραπευτικά εργαλεία, προσκαλώντας τον αναγνώστη να ανακαλύψει τον εαυτό του και να ενισχύσει την πίστη στις δυνάμεις του. Καθοδηγεί στην επεξεργασία των «Γιατί» και «Πώς» που τον δυσκολεύουν και τον κρατούν πίσω, ώστε να φτάσει στην αληθινή αποδοχή του εαυτού του, στο απλώς «Είμαι». Η αφήγηση, μέσα από συμβολισμούς και παραδείγματα, λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει τον αναγνώστη με τα δικά του βιώματα και εσωτερικές αναζητήσεις. Παράλληλα, μέσα από ασκήσεις και πρακτικά εργαλεία, το βιβλίο καθοδηγεί με φροντιστικό τρόπο στην ανακάλυψη και έκφραση των προσωπικών «Θέλω», οδηγώντας σε ένα μονοπάτι ψυχικής αφθονίας και νοήματος ζωής.

Ο Δρόμος του ειρηνικού πολεμιστή: Το βιβλίο που αλλάζει ζωές – Dan Millman Μάιος 2025 (μτφ. Μιχάλης Δελέγκος)

Το εμβληματικό, διαχρονικό έργο που αγάπησαν εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Μια φιλοσοφία ζωής που μας δείχνει πώς να ζούμε με εστίαση και πρόθεση, και πώς να μετατρέπουμε τα παθητικά συναισθήματα, όπως η λύπη ή ο φόβος, σε θετική δράση. Μας δείχνει τη μεγαλύτερη αλήθεια, ότι η αληθινή μάχη δεν είναι με τον κόσμο γύρω μας, αλλά με τον εαυτό μας. Ο Dan Millman είναι πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και συγγραφέας πολλών σημαντικών best sellers που διαβάζονται από εκατομμύρια ανθρώπους σε 29 γλώσσες.

Μετά το τραύμα – Olivia Remes (Ολίβια Ρεμς) Φεβρουάριος 2025 (μτφ. Χρήστος Μπαρουξής)

Ένα βιβλίο για το πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε το τραύμα και να αναπτυχθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Από τη συγγραφέα του πολύ επιτυχημένου Αλλαγή διάθεσης στη στιγμή. Αναφέρεται στο Νο 1 θέμα ψυχικής υγείας σήμερα, το τραύμα και τη διαχείρισή του. Εστιάζει στα τραυματικά γεγονότα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι, όχι μόνο σε ακραίες καταστάσεις. Προτείνει μια απλή, κατανοητή και εφαρμόσιμη στρατηγική με 5 απλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε το τραύμα και να βγούμε δυνατότεροι από αυτό.

Η στωική φιλοσοφία στην καθημερινότητά μας – William Mulligan Φεβρουάριος 2025 (μτφ. Χριστιάννα Σακελαροπούλου)

Από τον Μάρκο Αυρήλιο έως τον Σενέκα, οι στωικοί έχουν πολλά να πουν για τη ζωή. Με αυτές τις διαχρονικές διδασκαλίες σαν βάση, ο William Mulligan δίνει πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για να καλλιεργήσεις τις δυνάμεις σου και να ξεπεράσεις τις αντιξοότητες, βρίσκοντας νόημα και ευτυχία στον σύγχρονο κόσμο. Με έναν μοναδικό και φρέσκο συνδυασμό φιλοσοφίας και αυτοβοήθειας, το βιβλίο διερευνά βασικά θέματα, όπως την αντιμετώπιση του απρόβλεπτου, ώστε όχι μόνο να παραμένεις ψύχραιμος απέναντι σε κάθε αναποδιά, αλλά και να τη μετατρέπεις σε ευκαιρία ανάπτυξης.

Επανεκκίνηση – Anna Ferguson Μάρτιος 2025 (μτφ. Χρήστος Μπαρουξής)

Απαλλαγείτε από το άγχος και το τραύμα με τη μέθοδο Vagus Nerve Reset

Όταν η συγγραφέας ήταν 10 ετών περίπου, είχε ένα σοβαρό ατύχημα που απείλησε τη ζωή της. Το ψυχολογικό και σωματικό τραύμα από την υπόθεση αυτή, την έστρεψε στην ανακάλυψη της μεθόδου που παρουσιάζεται στο βιβλίο. Πρόκειται για μέθοδο που έχει στο επίκεντρο το πνευμονογαστρικό νεύρο, το vagus nerve, που είναι το πιο περίπλοκο νεύρο του σώματος καθώς συμμετέχει στην διαδικασία της πέψης, και επιδρά στον καρδιακό ρυθμό, την αναπνοή και τη χαλάρωση. Η επιρροή του είναι μεγάλη, τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά, και τελευταία, όλο και περισσότεροι επιστήμονες υιοθετούν θεραπείες με επίκεντρο αυτό το νεύρο. Η Άννα Φέργκιουσον είναι κορυφαία ειδικός ψυχικής υγείας και θεραπεύτρια. Έχει μια αφοσιωμένη κοινότητα ακολούθων στο Instagram, μοιράζοντας πρακτικά, ολιστικά εργαλεία σωματικής και ψυχικής υγείας και καταρρίπτοντας το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία.

Για να ξαναβρείς εσένα – Νedra Glover Twabaw Μάρτιος 2025 (μτφ. Χριστιάννα Σακελαροπούλου)

Καθημερινή σοφία για να συνδεθείς με τον εαυτό που είχες ξεχάσει. Η ζωή μας φέρνει κάθε μέρα νέες προκλήσεις και χρειαζόμαστε καθοδήγηση για να τις διαχειριστούμε. Εκατομμύρια αναγνώστες έχουν αγκαλιάσει τις γνώσεις της Nedra Glover Tawwab, της δημοφιλούς θεραπεύτριας που φέρνει τόσο τεχνογνωσία όσο και νέα προοπτική στους καθημερινούς αγώνες που όλοι δίνουμε στις σχέσεις μας με τους γύρω μας και με τον εαυτό μας. Σε αυτό το εμπνευσμένο βιβλίο καθημερινών γνώσεων, η συγγραφέας προσφέρει τροφή για σκέψη, φιλικές υπενθυμίσεις και αλλαγή προοπτικής για να μας βοηθήσει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που είμαστε και σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία, βρίσκοντας ηρεμία πνεύματος και χαρά.

Καθημερινή ψυχολογία – Βέρα Αθανασίου, Μάκης Μπάστας Απρίλιος 2025

Γιατί ενώ ξέρω τι θα με ωφελήσει, οι επιλογές μου είναι τέτοιες που με οδηγούν σε «λάθη»; Γιατί επιλέγω ακατάλληλους ανθρώπους δίπλα μου; Γιατί αγχώνομαι για πράγματα που δεν αξίζουν; Ένα βιβλίο για να κατανοήσουμε τα γιατί και πώς της ανθρώπινης ύπαρξης, μια βουτιά στα μέρη του ψυχισμού μας που μας υπαγορεύουν τις πράξεις μας, με τρόπους που είναι δύσκολο να αντιληφθούμε. Από τους ψυχοθεραπευτές Βέρα Αθανασίου και Μάκη Μπάστα που καταφέρνουν να συμπυκνώσουν την υψηλή επιστημονική τους ειδίκευση και εμπειρία σε ένα απολαυστικό και εύχρηστο έργο για όλους.

Ο μελλοντικός σου εαυτός σε περιμένει – Hal Hershfield Απρίλιος 2025 (μτφ. Μαρία Τραϊκόγλου)

Ενώ θέλουμε το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό μας, συχνά αποτυγχάνουμε να πάρουμε αποφάσεις που θα έκαναν πραγματική αυτή την εκδοχή της ζωής μας:

• Γιατί επιλέγουμε ένα πλούσιο δείπνο, αγνοώντας την απειλή της υψηλής χοληστερόλης;

• Γιατί ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε εφήμερες πολυτέλειες αντί να αποταμιεύουμε για τη σύνταξη;

• Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε σταθεροί στο πρόγραμμα άσκησής μας;

Βασισμένο σε πρωτοποριακή έρευνα, το διασκεδαστικό αυτό βιβλίο μας δείχνει ότι συχνά θεωρούμε το μέλλον κάτι απίστευτα μακρινό, γεγονός που κάνει πιο πιθανό να επιλέξουμε την άμεση ικανοποίηση, αγνοώντας την υγεία και την ευημερία μας. Οι άνθρωποι που είναι σε θέση να συνδεθούν με τον μελλοντικό τους εαυτό, ωστόσο, είναι σε θέση να ισορροπήσουν καλύτερα τη ζωή στο σήμερα και τον προγραμματισμό για το αύριο.

Οι 48 νόμοι της δύναμης – Robert Greene & Joost Elffers Μάιος 2025 (μτφ. Χριστόδουλος Λιθαρής)

To διαχρονικό best seller για όσους: ΘΕΛΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΑ,ΕΠΙΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, Ή ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Από την κυκλοφορία του το 1998, το ΟΙ 48 ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ του Robert Greene είναι η βίβλος ηγετών, επιχειρηματιών και ισχυρών σε όλο τον κόσμο. Αυτό το συναρπαστικό βιβλίο έχει πυροδοτήσει συζητήσεις, έχει επηρεάσει και βοηθήσει εκατομμύρια αναγνώστες. Γιατί ακόμη κι αν δεν ανήκεις στους ισχυρούς, αμείλικτους και φιλόδοξους, πρέπει τουλάχιστον να μάθεις να φυλάγεσαι από αυτούς.

Ανάμεσα σε ψεύτες – Thomas Erikson Μάιος 2025 (μτφ. Χριστιάννα Σακελαροπούλου)

Από τον best seller συγγραφέα των Sunday Times του διεθνούς φαινομένου Ανάμεσα σε ηλίθιους.

Μελέτες δείχνουν ότι δύο άτομα που δεν έχουν γνωριστεί ποτέ στο παρελθόν θα πουν τρία ψέματα μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά της συνάντησής τους. Καταπληκτικό! Αλλά γιατί; Γιατί επιλέγουμε να λέμε ψέματα ακόμα κι όταν ξέρουμε ότι είναι λάθος; Για να προστατέψουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε; Για να αναδείξουμε την πιο κολακευτική εικόνα του εαυτού μας; Για να κερδίσουμε έναν στιγμιαίο έπαινο; Ή υπάρχουν πολύ πιο σκοτεινοί λόγοι για τους οποίους λέμε ψέματα; Στο Ανάμεσα σε ψεύτες, ο ειδικός στην ανθρώπινη συμπεριφορά Thomas Erikson αποκαλύπτει τους ψυχολογικούς λόγους για τους οποίους λέμε ψέματα και τον αντίκτυπο που έχει το ψέμα στις σχέσεις μας. Με τη βοήθεια του μοντέλου συμπεριφοράς που έγινε πασίγνωστο στο Ανάμεσα σε ηλίθιους, ανακαλύψτε πώς να εντοπίσετε τους ψεύτες στη ζωή σας και να διαλύσετε οριστικά την εξαπάτησή τους!

Η μέθοδος αφήστε τους να λένε (The let them thory) – Mel Robbins (Μελ Ρόμπινς) Μάιος 2025 (μτφ. Χριστίνα Παναγιώτου)

Μετά τα Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ & Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 5 η συγγραφέας επιστρέφει με μια μέθοδο για να εστιάζουμε σε όσα μπορούμε να ελέγξουμε και να αφήσουμε για πάντα πίσω όσα δεν περνούν από το χέρι μας.

Για να σταματήσουμε να αφήνουμε τις απόψεις, τα προβλήματα και την κρίση των άλλων να επηρεάζουν τη ζωή μας. Η Mel Robbins είναι vlogger, επιχειρηματίας, συγγραφέας μπεστ σέλερ, βραβευμένη νομική αναλύτρια του CNN και συντάκτρια του περιοδικού Success. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για τον Κανόνα των 5 δευτερολέπτων και για ένα από τα πιο δημοφιλή TEDx Talks.

The inner game of Tennis – W. Timothy Gallwey Ιούνιος 2025 (μτφ. Παρασκευή Παπαδοπούλου)

Ένα κλασικό έργο για την ψυχολογική πλευρά της κορυφαίας απόδοσης. Mε εισαγωγή από τον Bill Gates και πρόλογο από τον Pete Carroll, ένα κλασικό πλέον έργο, κλειδί για κορυφαία απόδοση στο τένις και μυστικό της επιτυχίας στη ζωή! Με κεφάλαια αφιερωμένα στην εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στην αλλαγή των συνηθειών μας, η μέθοδος του Gallwey έχει επίδραση πέρα από τα όρια του τένις. Είτε θέλουμε να γράψουμε μουσική ή ένα μυθιστόρημα, να επιτύχουμε στην καριέρα μας ή απλά να χαλαρώσουμε μετά από μια αγχωτική μέρα, ο συγγραφέας μας δείχνει πώς να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας.

ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

Είναι καλά το παιδί μου; Melissa Goldberg Mintz, PsyD Ιανουάριος 2025, (μτφ. Μαρία Σπάθη)

Η ψυχολόγος Melissa Goldberg Mintz γνωρίζει τι χρειάζεται για να υποστηριχτεί ένα τραυματισμένο παιδί – και ξέρει ότι οι στοργικοί γονείς παίζουν σημαντικότερο ρόλο. Σε αυτόν τον σοφό και έγκυρο οδηγό θα βρείτε εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς μοιάζει το τραύμα σε διαφορετικές ηλικίες, γιατί παιδιά που εκτίθενται στο ίδιο γεγονός αντιδρούν πολύ διαφορετικά, πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να ξεπεράσει τα ερεθίσματα που πυροδοτούν το τραύμα, πότε να αναζητήσετε βοήθεια από ειδικό και πολλά άλλα. Παρέχει εργαλεία ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας δεν θα αισθάνεται εγκλωβισμένο από τον φόβο και ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις με ελπίδα και ανθεκτικότητα.

*Δεύτερο βραβείο για το βιβλίο της χρονιάς Foreword INDIES στην κατηγορία Οικογένεια & Σχέσεις το 2022.

Μεγαλώντας αγόρια που αγαπούν τον εαυτό τους σ’ έναν κόσμο που προσπαθεί να τους επιβάλει στερεότυπα

Kasey Edwards Απρίλιος 2025 (μτφ. Χριστίνα Παναγιώτου)

Ένα βιβλίο-οδηγός για όλους τους γονείς αγοριών. Από τους συγγραφείς του εξαιρετικά επιτυχημένου Μεγαλώνοντας κορίτσια που αγαπούν τον εαυτό τους. Επτά πυλώνες για συναισθηματικά υγιή, ευτυχισμένα αγόρια, μακριά από καταπιεστικά και τοξικά πρότυπα. Εφαρμόσιμες συμβουλές, απλό και φιλικό ύφος. Αντιμετώπιση όλων των σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι γονείς ενός αγοριού σήμερα, από τα όρια στη χρήση της οθόνης μέχρι την τοξική αρρενωπότητα.