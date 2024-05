Ξέσπασε σε ζωντανή σύνδεση ο παρουσιαστής που είχε αναλάβει τον σχολιασμό για λογαριασμό της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό της χώρας του από τον τελικό του διαγωνισμού της Eurovision.

Ο Cornald Maas, ο σχολιαστής της Ολλανδίας κατά την διάρκεια της Eurovision επιτέθηκε στην EBU για την απόφασή της να αποκλείσει την χώρα από τον τελικό του μουσικού φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο σε ενδιάμεση συνέντευξη Τύπου με την ολλανδική αντιπροσωπεία είπε: «Σχεδόν θα έλεγα… Γ@…στε την EBU».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σύμφωνα με ανακοίνωση της EBU σήμερα, η Ολλανδία αποκλείστηκε από τον μεγάλο τελικό, μετά από ένα περιστατικό βίας που σημειώθηκε μετά τον Β’ Ημιτελικό την Πέμπτη.

🇳🇱 Dutch Eurovision commentator Cornald Maas at an interim press conference with the Dutch delegation: “I would almost say… Fuck the EBU”pic.twitter.com/ayca4QVLRv

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 11, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ