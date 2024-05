Σε λιγότερο από μια ώρα ξεκινάει ο διαγωνισμός της Eurovision, ο τελικός της οποίας θα διεξαχθεί στο Mάλμε της Σουηδίας σε μια διοργάνωση που διεξάγεται στη «σκιά» του πολέμου στη Γάζα και τις χώρες να αντιδρούν η μία μετά την άλλη μετά την πρόκριση του Ισραήλ και τη συμμετοχή του στον φεστιβάλ τραγουδιού.

Η φετινή διοργάνωση στιγματίστηκε από τον αποκλεισμό της Ολλανδικής αποστολής από τον τελικό του θεσμού, λίγες ώρες πριν την έναρξή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού καναλιού της χώρας ο λόγος που οδήγησε στον αποκλεισμό του εκπροσώπου της ήταν το περιστατικό που συνέβη στα παρασκήνια, ανάμεσα στον τραγουδιστή Joost Klein και μιας φωτορεπόρτερ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο τραγουδιστής «κινηματογραφήθηκε όταν μόλις είχε κατέβει από τη σκηνή και ενώ κατευθυνόταν προς το GreenRoom. Ο Joost δήλωσε επανειλημμένα πως δεν επιθυμούσε να καταγραφεί η στιγμή και αυτό δεν έγινε σεβαστό. Αυτό οδήγησε τον Joost να κάνει μια απειλητική κίνηση προς την κάμερα».

Χθες και σήμερα συζητήσαμε εκτενώς με την EBU και προτάθηκαν διάφορες λύσεις. Ωστόσο η EBU έχει αποφασίσει να αποκλείσει τον Joost Klein. Βρίσκουμε την ποινή δυσανάλογη και βαριά. Υποστηρίζουμε τους καλούς τρόπους – ας μην υπάρξει παρεξήγηση σε αυτό – αλλά κατά την άποψή μας η ποινή δεν είναι ανάλογη με το περιστατικό.

Είμαστε απογοητευμένοι και αναστατωμένοι για τα εκατομμύρια θεατών που θα ήταν τόσο ενθουσιασμένοι απόψε. Αυτό που έφερε ο Joost στην Ολλανδία και την Ευρώπη δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι.

Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν το μόνο που «αμαύρωσε» τον φετινό διαγωνισμό. Νωρίτερα, κατά την διάρκεια της παρέλασης των σημαιών των χωρών πριν την τελική πρόβα, σε αυτή δεν συμμετείχαν τρεις χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όλοι τα έχασαν, ψάχνοντας να βρουν τι συμβαίνει όταν δεν είδαν την ελληνική σημαία, τη σημαία της Ιρλανδίας της Ελβετίας και της Κύπρου να παρελαύνουν μαζί με τις σημαίες των υπόλοιπων αποστολών.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την αποστολή της Ιρλανδίας, ο εκπρόσωπος της οποίας είναι o Bambie Thug, o οποίος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε το κοινό σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απουσίασε από την τελική πρόβα του τελικού.

Σε αυτή σημειώνει: «Υπήρξε ένα συμβάν όση ώρα περιμέναμε να βγούμε στη σκηνή για την πρόβα της παρέλασης των σημαιών, στο οποία ένιωσα ότι θα έπρεπε να παρέμβει η ΕBU. Η EBU το έλαβε υπόψιν της και υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι έχασα την πρόβα. Λυπάμαι πραγματικά που οι φανς περίμεναν να με δουν. Ελπίζω να σας δω από τη σκηνή απόψε.»

Όμως αυτοί που βρίσκονταν στο χώρο κατάλαβαν τι συνέβαινε και η αιτία δεν ήταν άλλη από τους Ισραηλινούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμπεριφορά των μελών της αποστολής του Τελ Αβίβ προκαλούν με τη στάση τους, όπως συνέβη και εναντίον του Ιρλανδού εκπρόσωπου.

Η αντίδραση της Ισραηλινής αποστολής ήταν ξεκάθαρη από την στιγμή που όπως καταγγέλθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άτομα που αποτελούν μέλη της αποστολής του Ισραήλ κατέγραφαν σε βίντεο και φωτογραφίες μέλη αποστολών άλλων χωρών και στην συνέχεια τους «πόσταραν» προσθέτοντας λεζάντα με υβριστικό περιεχόμενο.

