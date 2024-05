Απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις με τον διάσημο διαγωνισμό της Eurovision, ο τελικός του οποίου διεξάγεται σήμερα το βράδυ στο Μάλμε της Σουηδίας αφού ο πόλεμος στη Γάζα που διεξάγει το Ισραήλ αλλά και οι «περίεργες» ή προβοκατόρικες αντιδράσεις της Ισραηλινής αποστολής απειλούν να τινάξουν στον αέρα το μεγαλύτερο μουσικό σόου της Ευρώπης.

Η EBU πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση και προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα. Τελευταίο επεισόδιο στο θρίλερ, η μη παρέλαση των σημαιών τριών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, στην τελική πρόβα πριν τον αποψινό τελικό του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, όλοι τα έχασαν, ψάχνοντας να βρουν τι συμβαίνει όταν δεν είδαν την ελληνική σημαία, τη σημαία της Ιρλανδίας και της Ελβετίας να παρελαύνουν μαζί με τις σημαίες των υπόλοιπων αποστολών.

Several artists not present at the flag parade of the family show just now: Ireland, Greece and Switzerland. The show also started 17 minutes late.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την αποστολή της Ιρλανδίας, ο εκπρόσωπος της οποίας είναι o Bambie Thug, o οποίος σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε το κοινό σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απουσίασε από την τελική πρόβα του τελικού.

Σε αυτή σημειώνει: «Υπήρξε ένα συμβάν όση ώρα περιμέναμε να βγούμε στη σκηνή για την πρόβα της παρέλασης των σημαιών, στο οποία ένιωσα ότι θα έπρεπε να παρέμβει η ΕBU. Η EBU το έλαβε υπόψιν της και υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι έχασα την πρόβα. Λυπάμαι πραγματικά που οι φανς περίμεναν να με δουν. Ελπίζω να σας δω από τη σκηνή απόψε.»

Όμως αυτοί που βρίσκονταν στο χώρο κατάλαβαν τι συνέβαινε και η αιτία δεν ήταν άλλη από τους Ισραηλινούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμπεριφορά των μελών της αποστολής του Τελ Αβίβ προκαλούν με τη στάση τους, όπως συνέβη και εναντίον του Ιρλανδού εκπρόσωπου.

Η αντίδραση της Ισραηλινής αποστολής ήταν ξεκάθαρη από την στιγμή που όπως καταγγέλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άτομα που αποτελούν μέλη της αποστολής του Ισραήλ κατέγραφαν σε βίντεο και φωτογραφίες μέλη αποστολών άλλων χωρών και στην συνέχεια τους «πόσταραν» προσθέτοντας λεζάντα με υβριστικό περιεχόμενο.

