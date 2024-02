Επίδειξη μόδας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα που φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο το απόγευμα του Σαββάτου (17/02), προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Πρόκειται για επίδειξη μόδας της εταιρείας ρούχων Erdem, του Erdem Moralioglu, τουρκοβρετανικής καταγωγής, στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Λονδίνου. Ερωτήματα εγείρει η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να δώσει άδεια ώστε να διεξαχθεί επίδειξη μόδας στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, την ώρα, μάλιστα που έχει ενταθεί η συζήτηση για την επιστροφή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

✨New Nic✨

Marisa Abela, Nicola Coughlan, Gala Gordon, Lily James and Kristin Scott Thomas attend the ERDEM show during London Fashion Week February 2024 at The British Museum pic.twitter.com/XDm8ZLFeNG

— Nic and Newts (@NicandNewts) February 17, 2024