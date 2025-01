Συγκλονιστικό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης στο σκάκι ανάμεσα στον Ουκρανό γκραντ μάστερ, Βασίλ Ίβαντσουκ, και τον Αμερικανό με καταγωγή από την Ουκρανία και επίσης γκραντ μάστερ, Ντάνιελ Ναροντίτσκι, με τον πρώτο να ξεσπάει σε λυγμούς όταν αντιλήφθηκε πως έχασε την παρτίδα με δικό του λάθος.

Η παρτίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του World Blitz Championship 2024, το οποίο πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες στη Νέα Υόρκη.

Όπως φαίνεται από το βίντεο, οι δύο σκακιστές έπρεπε να αποφασίσουν τις κινήσεις τους έχοντας μόνο επτά δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους.

Με λίγα πιόνια στη σκακιέρα, τόσο ο 56χρονος Ίβαντσουκ όσο και ο 30χρονος Ναροντίτσκι κάνουν νευρικές κινήσεις, με την αγωνία να είναι εμφανής στο πρόσωπό τους.

Κάποια στιγμή, όμως, ο Ίβαντσουκ κάνει μια κίνηση, για την οποία αμέσως και ο ίδιος αλλά και ο αντίπαλός του αντιλαμβάνονται ότι τον οδηγεί στην ήττα.

Τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν είναι συγκλονιστικά με τον 56χρονο σκακιστή να οδύρεται, να κλαίει και να μην μπορεί να πιστέψει το λάθος του. Την ίδια ώρα, δε, και ο αντίπαλός του φαίνεται να είναι σε κατάσταση σοκ, χωρίς να δείχνει καμία διάθεση πανηγυρισμού για ό,τι είχε μόλις συμβεί.

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed… pic.twitter.com/dch96y76QY

— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2024