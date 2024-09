Η ηθοποιός Μάγκι Σμιθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η ηθοποιός Μάγκι Σμιθ έγινε ευρέως γνωστή για την ερμηνεία της στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ, στην οποία υποδύθηκε την καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ.

Για περισσότερα από 70 χρόνια η σπουδαία ηθοποιός μεσουράνησε τόσο στον Βρετανικό όσο και στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Η βραβευμένη καλλιτέχνις πέθανε στο νοσοκομείο, ανέφεραν τα παιδιά της Κρις Λάρκιν και Τόμπι Στίβενς.

«Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει πίσω δύο γιους και πέντε αγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους» επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά της».

Μιλώντας για τη λαμπερή καριέρα της στο παρελθόν, η Μάγκι Σμιθ είπε: «Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα από πού προήλθε η παρόρμηση να γίνω ηθοποιός. Ήταν δύσκολα χρόνια και δεν είχαμε επαφή με το θέατρο».

Ποια ήταν η Μάγκι Σμιθ

Η Μάγκι Σμιθ ήταν Αγγλίδα ηθοποιός, γεννημένη στις 28 Δεκεμβρίου του 1934.

Είχε βραβευθεί με δύο Όσκαρ, πέντε βραβείων BAFTA, τέσσερα βραβεία Emmy, τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Tony. Ήταν από τις λίγες ηθοποιούς που κέρδισε το Triple Crown of Acting.

Οι σημαντικότερες ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι οι: Οθέλλος (Othello, 1965), Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι (The Prime of Miss Jean Brodie, 1969), Ταξίδια με τη Θεία μου (Travels With My Aunt, 1972), Καλιφόρνια Οτέλ (California Suite, 1978), Η Σύγκρουση των Τιτάνων (Clash of the Titans, 1981), Δωμάτιο με θέα (Room with a View, 1985) κι Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ (Gosford Park, 2001), οι οποίες έχουν μείνει κλασικές και έχουν λάβει ευνοϊκές κριτικές.

Τα τελευταία χρόνια είχε συμμετάσχει και σε εμπορικότερες ταινίες όπως οι: Κάπτεν Χουκ (Hook, 1991), Τρελές Αδελφές (Sister Act, 1992) και στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ, στην οποία υποδύθηκε την καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ. Εμφανίστηκε στη δραματική σειρά εποχής Downton Abbey στο ρόλο της Βασιλομήτορος Κοντέσας του Γκράντθαμ, Βάιολετ Κρόλεϊ για τον οποίο τιμήθηκε με Βραβείο Έμμυ. Η ηθοποιός έχει επίσης τιμηθεί από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με τον ανώτερο τίτλο τιμής της Βρετανίας, Ντέιμ.

Η Σμιθ υπήρξε παντρεμένη δυο φορές. Απέκτησε δύο γιους από τον πρώτο της γάμο με τον ηθοποιό Ρόμπερτ Στίβενς. Οι δυο τους χώρισαν το 1974 ενώ ο γάμος τους κράτησε 7 χρόνια. Το 1975 παντρεύτηκε τον δραματουργό Μπέβερλι Κρος, ο οποίος απεβίωσε το 1998.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει για τις μάχες που έδινε για την υγεία της, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για τη νόσο του Graves το 1988.

Το 2007, αποκαλύφθηκε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, αλλά ανάρρωσε πλήρως.