Σε ηλικία 36 ετών πέθανε ο ηθοποιός Darren Kent, γνωστός για τη συμμετοχή του στη σειρά «Game of Thrones».

Ο Ντάρεν Κεντ έπαιξε τον πρώτο του ρόλο στην ταινία Mirrors το 2008, με πρωταγωνιστή τον Μπεν Κάρσον, και αργότερα κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στην τελετή απονομής των βραβείων Van D’or του 2012 για τον χαρακτήρα του Ντάνι στην ταινία Sunnyboy.

