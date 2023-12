Σε ηλικία 99 ετών «έφυγε» από την ζωή, ο γνωστός ηθοποιός Μάικ Νάσμπαουμ (Mike Nussbaum).

Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε πολλές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, όπως το «Men In Black», το «Field of Dreams» και το «Fatal Attraction».

Twitter, Facebook και Instagram γέμισαν με φωτογραφίες του σπουδαίου ηθοποιού από καλλιτέχνες και fans του, που ήθελαν να τον αποχαιρετήσουν.

«Πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός στη σκηνή και την οθόνη- με τη σκηνή να είναι η μεγαλύτερη αγάπη του. Τον έβλεπα στη σκηνή όλη μου τη ζωή, πάντα τέλειος σε ό,τι έκανε και πραγματικός τζέντλεμαν. Έμβλημα του Σικάγο», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Τζον Κιούζακ.

RIP Mike Nussbaum – a truly great actor of stage and screen – with stage his greatest love – I’ve seen him on stage all my life –

always pitch perfect in anything he ever did – and a true gentleman – Chicago Icon. pic.twitter.com/3oRlw8SUFP

— John Cusack (@johncusack) December 24, 2023