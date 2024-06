Ο ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ απεβίωσε, σε ηλικία 88 ετών, την Πέμπτη στο Μαϊάμι μετά από μακρά ασθένεια που αντιμετώπιζε.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού επιβεβαίωσε στο AFP ο γιος του, ο Κίφερ Σάδερλαντ.

«Με βαριά καρδιά, σας ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου, Donald Sutherland, απεβίωσε. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποτέ δεν πτοήθηκε από έναν ρόλο, καλό, κακό ή άσχημο. Αγαπούσε αυτό που έκανε και έκανε αυτό που αγαπούσε, και κανείς δεν μπορεί να ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό. Μια ζωή που έζησε καλά»., έγραψε ο Κίφερ Σάδερλαντ.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024