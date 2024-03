Τον θάνατο του τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Cockney Rebel, Στιβ Χάρλεϊ, σε ηλικία 73 ετών ανακοίνωσε την Κυριακή (17 Μαρτίου) η οικογένειά του.

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός έδινε μάχη το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.

«Συγκλονισμένοι σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος σύζυγος και πατέρας μας πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του με την οικογένειά του στο πλευρό του» ανακοίνωσε η οικογένειά του σε ανάρτηση στη σελίδα του Χάρλεϊ στο Facebook.

«Το σπίτι ήταν γεμάτο από τους ήχους των τεσσάρων εγγονών του. Στίβεν, Στιβ, πατέρας, παππούς, Στιβ Χάρλεϊ. Θα λείψει σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι Cockney Rebel έγιναν γνωστοί για τραγούδια όπως το Make Me Smile που έγινε νο1 στα UK charts το 1975 αλλά και για το Here Comes The Sun.

Ακούστε το τραγούδι: «Here Comes The Sun»