Ο ηθοποιός Τσαντ ΜακΚουίν, γνωστός για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Karate Kid» και γιος του αείμνηστου ηθοποιού και οδηγού αγώνων Στιβ ΜακΚουίν, πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Chad McQueen, 'The Karate Kid' Star and Steve McQueen's Son, Dies at 63

Ο δικηγόρος και φίλος του ΜακΚουίν, Άρθουρ Χ. Μπάρενς, επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη. Η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή.

Η σύζυγός του Τζίνι και τα παιδιά του Τσέις και Μάντισον μοιράστηκαν μια δήλωση στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης από τον λογαριασμό του ΜακΚουίν στο Instagram, ανακοινώνοντας την είδηση του θανάτου του με «βαριά καρδιά».

«Η αξιοσημείωτη διαδρομή του ως στοργικός πατέρας για εμάς, μαζί με την ακλόνητη αφοσίωσή του στη μητέρα μας, αποτέλεσε πραγματικά παράδειγμα μιας ζωής γεμάτης αγάπη και αφοσίωση. Το πάθος του για τους αγώνες όχι μόνο ανέδειξε το εξαιρετικό ταλέντο του, αλλά χρησίμευσε και ως ένας τρόπος να τιμήσει την κληρονομιά του πατέρα του, μια απόδειξη των αξιών που του μετέδωσε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Μας κληροδότησε το πάθος, τις γνώσεις και την αφοσίωσή του και θα συνεχίσουμε όχι μόνο την κληρονομιά του αλλά και την κληρονομιά των παππούδων μας», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η οικογένεια ζήτησε την προστασία της ιδιωτικής της ζωής, ενώ «θυμάται και γιορτάζει την εξαίσια ζωή του».

Ο McQueen ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, ακολουθώντας τόσο την υποκριτική όσο και την οδήγηση αγωνιστικών αυτοκινήτων. Έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως Dutch, τον ανταγωνιστή στην ταινία «The Karate Kid» του 1984 και τη συνέχειά της δύο χρόνια αργότερα.

Karate Kid star Chad McQueen dies at 63 from organ failure https://t.co/AZp8QdWOhP via @DailyMailCeleb — Natalie (@NatalieFl23) September 13, 2024

Karate Kid star Chad McQueen is dead at 63: Son of legendary actor Steve McQueen passes away from organ failure after injury years earlier

🎥🙏🏻 https://t.co/lBpMo7tEhf — CVS Frog 🐸🎥🍿 (@CVSfrog) September 13, 2024

Αν και πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες μετά την επιτυχημένη σειρά δράσης, όπως οι «New York Cop», «Squanderers» και «Red Line», τελικά ασχολήθηκε περισσότερο με τους αγώνες παρά με την υποκριτική και τελικά ίδρυσε την McQueen Racing , μια εταιρεία που δημιουργεί αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και αξεσουάρ κατά παραγγελία. Ο γιος του Τσέις, ο οποίος επίσης αγωνίζεται, και η κόρη του Μάντισον διευθύνουν τώρα την εταιρεία.

«Δεν έβρισκα πια την υποκριτική διασκεδαστική», δήλωσε ο McQueen στο Associated Press σε συνέντευξή του το 2005. «Έτσι, αποφάσισα να αφιερωθώ ολοκληρωτικά στους αγώνες».

Chad McQueen, the actor best known for his role as Dutch in the “Karate Kid” movies in the 1980s has died.

Read More>>https://t.co/BJ1uBkEEQj pic.twitter.com/rxxIiBB1GA — KTIV News Four (@ktivnews) September 13, 2024

Όταν το Netflix δημιούργησε το Cobra Kai, τη σειρά που συνέχισε τις ταινίες Karate Kid, φέρεται να ρώτησε τον Τσαντ αν θα ήθελε να συμμετάσχει στη σειρά. Εκείνος αρνήθηκε, λέγοντας ότι ήταν αφοσιωμένος στην εταιρεία του, McQueen Racing.

Ο Τσαντ ΜακΚουίν αγωνιζόταν επαγγελματικά για χρόνια, συμμετέχοντας στους φημισμένους αγώνες 24 ωρών του Λε Μαν και 24 Ώρες της Daytona, προτού υποστεί μια σειρά από τραυματισμούς πίσω από το τιμόνι.

Το έργο του με τους αγώνες McQueen είχε σκοπό να διατηρήσει και να συνεχίσει την κληρονομιά του πατέρα του. Ο McQueen παρήγαγε επίσης δύο ντοκιμαντέρ για τον πατέρα του: «I Am Steve McQueen» και “Steve McQueen: The Man & Le Mans”.

Ο Τσαντ ΜακΚουίν ήταν ο μοναδικός γιος του πατέρα του και της μητέρας του, Neile Toffel.

RiP Chad McQueen… You’re with your dad in heaven…💜❤️ pic.twitter.com/ZHJVFZJrvR — Gregory Lichtenson (@GLichtenso96391) September 13, 2024

Είχε μία αδελφή, την Terry, η οποία πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια σε ηλικία 38 ετών το 1998. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του Jeanie και τρία παιδιά, τον Chase, τη Madison και τον Steven, ο οποίος είναι ηθοποιός, γνωστός από το «The Vampire Diaries».