Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επανενώθηκε στη σκηνή με τον πρώην συνεργάτη του από τους The Beatles, Ρίνγκο Σταρ για δύο τραγούδια κατά τη διάρκεια της περίφημης περιοδείας του «Got Back».

Ο ντράμερ χειροκροτήθηκε το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου στο O2 Arena του Λονδίνου, όπου μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ ερμήνευσαν ένα encore από το τραγούδι του άλμπουμ White Album “Helter Skelter” και το”Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)”.

