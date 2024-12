Το μουσικό ντοκιμαντέρ του Νίκου Χαντζή «Return of the Creeps» έρχεται από τις 9 Ιανουαρίου κινηματογράφους, σε διανομή NewStar.

Ένα νέο μουσικό ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται στο άσπρο πανί και έρχεται να σας διηγηθεί κάτι από τα αθηναϊκά σκοτεινά μουσικά 80’s.

Ιστορίες 33 και 45 στροφών, ιστορίες με κειμήλια και εικόνες που μένουν σε kodak χαρτί.

Σύνοψη

Αθήνα 1982. Κάπου ανάμεσα στην Κυψέλη, τα Πατήσια και τα Εξάρχεια, γεννήθηκε η Creep Records.

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της, η Creep Records παρουσίασε μερικά από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του ελληνικού Νέου Κύματος, Post Punk και Dark Wave σκηνής στο ρόστερ της. Η Creep κυκλοφόρησε μια σειρά από εμβληματικούς δίσκους που είναι, μέχρι σήμερα, μουσικά έργα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας. Ένα ντοκιμαντέρ για ένα από τα πρώτα και πιο ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες με επιρροή στην Ελλάδα, η οποία έδωσε καταφύγιο σε αρκετές underground μπάντες της δεκαετίας του ’80, όπως οι Yell-o-Yell και πολλές άλλες. Εκτός από τις προσωπικές αφηγήσεις του ιδρυτή της Creep Records Μπάμπη Δαλίδη, στην ταινία συμμετέχουν επίσης μέλη των συγκροτημάτων που ηχογράφησαν με την εταιρεία, όπως οι Angelo & His Egos, Art Of Parties, Clown, Cpt Nefos, Headleaders, Metro Decay, Rehearsed Dreams, The Reporters, South Of No North, Villa 21 & The Vyllies.

Βραβεία

10th Too Drunk To Watch – PunkFilmFest Berlin

Winner – Audience Choice Award 2023

11th International Documentary Festival of Ierapetra& Awards

Sound Award

7th Bridges Nafplio International Film Festival

Best Music Score Award

RETURN OF THE CREEPS

Σκηνοθεσία: Νίκος Χαντζής

Κάμερα – Μοντάζ: Νίκος Χαντζής

Μιξάζ: Γιάννης Λαμπέλ

Υποτιτλισμός: Σταυρούλα Τσιάρα

Συμμετέχουν οι: Γιάννης-Λυσίας Αναστασόπουλος (Clown), Ηλίας Αναστασόπουλος (Clown), Φρανκ Βακούλας (Headleaders)

Δημήτρης Βασιλάκης (Art Of Parties), Παντελής Βασιλάκης (Art Of Parties)

Μπάμπης Δαλίδης (Ιδρυτής Creep Records, Villa 21), Αιμίλιος Κατσούρης (Μουσικοκριτικός, Hitch-Hyke Records), Γιώργος Κουλούρης (South Of No North)

Γιάννης Μανιάτης (Metro Decay), Χρήστος Μανωλίτσης (Ηχολήπτης)

Άκης Μπογιατζής (Cpt Nέφος), Δημήτρης Μπούρας (Inner Ear Records)

Άγγελος Νικολόπουλος (Angelo & His Egos), Πάνος Dread (Geheimnis Records)

Ανδρέας Παπαδόπουλος (Villa 21), Γιάννης Παπαϊωάννου (Rehearsed Dreams)

Ilona Prism (The Vyllies), Γιώργος Ρουμάνης (The Reporters), Λάκης Χαλκιόπουλος (Headleaders)

Παραγωγή: Press Eject and Give me the Tape

Διάρκεια: 99’

..και η μουσική των: Angelo & His Egos, Art Of Parties, Clown, Cpt Nefos

Headleaders, Metro Decay, Rehearsed Dreams, The Reporters, South Of No North

Villa 21, The Vyllies, Yell-O-Yell

Δείτε το τρέιλερ: