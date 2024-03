Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε την ταυτότητα του κινηματογραφικού παραγωγού που, σύμφωνα με την ηθοποιό, απαίτησε από την ίδια να κοιμηθεί με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Sliver» του 1993, «για να βελτιωθεί η υποκριτική του απόδοση». Ειδικότερα η 66χρονη ηθοποιός μιλώντας στο podcast του Λουί Θερού «άνοιξε» την καρδιά της και προχώρησε σε μια βαθιά εξομολόγηση. Όπως είπε η Σάρον Στόουν, ο παραγωγός ήταν ο Ρόμπερτ Έβανς και ο ηθοποιός ήταν ο αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν, ο Μπίλι, στην ταινία «Sliver» το 1993.

Ο Έβανς, ο οποίος πέθανε το 2019, ήταν επίσης παραγωγός στις ταινίες «Chinatown» και «The Cotton Club», ενώ ήταν επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount για τις ταινίες «The Godfather», «The Italian Job», «True Grit» και «The Great Gatsby».

Το «Sliver» ήταν η επόμενη ταινία της Σάρον Στόουν, μετά την τεράστια επιτυχία και τη διεθνή φήμη που είχε πετύχει με το «Βασικό Ένστικτο».

«Περίμεναν ότι θα έφερνα άλλη μια γιγαντιαία επιτυχία και με ενέκριναν στο κάστινγκ και μου έδωσαν όλες αυτές τις εγκρίσεις, αλλά όταν ήρθε η ώρα να το κάνω, μου είπαν ότι ήταν μια συμφωνία ματαιοδοξίας και δεν μπορούσα να τα έχω όλα αυτά. Στη συνέχεια άρχισαν να προσπαθούν να με κατηγορήσουν για τα λάθη τους, και έκαναν τρομερά λάθη στον τρόπο με τον οποίο προσέλαβαν σκηνοθέτες και ηθοποιούς», είπε η ηθοποιός στο podcast.

