Ελάι Ροθ: «Σε εποχές φόβου οι άνθρωποι θέλουν να τρομοκρατούνται»

«Σε περιόδους τρόμου, οι άνθρωποι θέλουν να φοβούνται» λέει ο σκηνοθέτης Ελάι Ροθ (Eli Roth), ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων τις ταινίες «Cabin Fever» και «Hostel». «Νομίζω ότι όλοι μας αντιμετωπίζουμε αυτήν την απώλεια ελέγχου και οι ταινίες τρόμου μας δίνουν πραγματικά ένα πλαίσιο για να το αντιμετωπίσουμε. Δίνουν ένα ασφαλές μέρος για διαφυγή. Εννοώ, ότι αμέσως είδα το Contagion. Νιώθεις καλά με τον φόβο και στη συνέχεια τον αφήνεις να βγει από το σύστημά σου. Στην πραγματικότητα νιώθω καλύτερα μετά την παρακολούθηση μια ταινίας τρόμου», είπε ο σκηνοθέτης θέλοντας να ξορκίσει τα όσα συμβαίνουν την τρέχουσα χρονιά.



Μιλώντας για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «History of Horror» ο σκηνοθέτης είπε: «Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο βαθιά αυτή τη σεζόν. Να έχουμε παιδιά δολοφόνους... να πάμε στις μάγισσες και να μπούμε στο σώμα του τρόμου. Έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο επεισόδιο με τέρατα. Μπαίνουμε στα σπίτια της κόλασης. Και έχουμε κι ένα που ονομάζεται "Nightmare Nine". Ήταν απλώς ταινίες που ήθελα να κάνω... Έτσι, είναι πραγματικά διασκεδαστικό».



Η λίστα των επισκεπτών της σεζόν 2 περιλαμβάνει τους σκηνοθέτες Jordan Peele (Get Out) και Ari Aster (Midsommar), καθώς και τον Quentin Tarantino.



Αναφορικά με το podcast που συνοδεύει την τηλεοπτική σειρά έχουν ληφθεί, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις από τον σκηνοθέτη Τζόελ Σουμάχερ και την ηθοποιό Μέγκαν Φοξ.



«Πήραμε συνέντευξη από τον Τζόελ για το επεισόδιο των βαμπίρ. Αγαπώ τόσο πολύ τον Τζόελ. Τον γνώρισα λίγο και τον λατρεύω, είναι τόσο γλυκός και αξιαγάπητος άνθρωπος. Μιλήσαμε δύο φορές και καταφέραμε να συνδυάσουμε και τις δύο αυτές συνεντεύξεις σε ένα podcast. Υπάρχει επίσης μία καταπληκτική συνέντευξη με την Μέγκαν Φοξ, με την οποία μιλάμε για την ταινία "Το Κορμί της Τζένιφερ". Ήταν ανοιχτό βιβλίο, τα είπε όλα, για το πώς η ταινία απορρίφθηκε στην αρχή και πώς με την πάροδο των χρόνων αγαπήθηκε από το κοινό», είπε ο σκηνοθέτης.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ