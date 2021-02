Έναρξη καταθέσεων για την Αγορά Ντοκιμαντέρ του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Νέες πρωτοβουλίες, ενισχυμένες δράσεις

Αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η Αγορά Ντοκιμαντέρ έχει καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης σκηνοθετών, παραγωγών και αγοραστών από όλο τον κόσμο, προωθώντας και στηρίζοντας την ταινία τεκμηρίωσης σε όλα τα στάδια παραγωγής της.

Με νέες πρωτοβουλίες και ενισχυμένες δράσεις, η πιο δυναμική Αγορά Ντοκιμαντέρ της περιοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021, προσκαλεί τους δημιουργούς να καταθέσουν τα σχέδια και τις ταινίες τους στα τμήματα Agora Doc Market, Docs in Progress, Thessaloniki Pitching Forum.

Οι αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς Ντοκιμαντέρ επικεντρώνονται στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου και πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe Media. Σε ένα φιλικό περιβάλλον, είτε φυσικό είτε ψηφιακό, επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ συναντούν σκηνοθέτες και παραγωγούς για να συζητήσουν τις ταινίες τους και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η Αγορά καλεί δημιουργούς, των οποίων τα ντοκιμαντέρ βρίσκονται στο τελικό στάδιο post-production και αναζητούν διανομέα, πρεμιέρα σε φεστιβάλ ή χρηματοδότηση, να καταθέσουν τα πρότζεκτ τους στο τμήμα Agora Docs in Progress (προθεσμία κατάθεσης έως τις 20 Απριλίου 2021). Ελληνικά ντοκιμαντέρ που έχουν συμμετάσχει με επιτυχία στο τμήμα είναι: Όταν ο Βάγκνερ γνώρισε τις τομάτες, Επιστροφή στην κορυφή, Επόμενος σταθμός: Ουτοπία κ.ά.

Εδώ και 10 χρόνια, το τμήμα Agora Docs in Progress έχει καθιερωθεί ως το κύριο σημείο συνάντησης για ταινίες τεκμηρίωσης που βρίσκονται στο στάδιο ακριβώς πριν την ολοκλήρωσή τους. Σκηνοθέτες και παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα ντοκιμαντέρ τους σε αγοραστές, συμπαραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων και προγραμματιστές διεθνών φεστιβάλ και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι ταινίες έχουν, επίσης, την ευκαιρία να διαγωνιστούν για σημαντικά βραβεία: βραβείο σε υπηρεσίες post-production από την εταιρία Two Thirty Five, βραβείο MuSou σε υπηρεσίες ήχου και μουσικής, βραβείο υποτιτλισμού από το Νεανικό Πλάνο.

Τα επιλεγμένα πρότζεκτ θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για την παρουσίασή τους στους επαγγελματίες (pitch presentation) διαδικτυακά πριν το Φεστιβάλ και να λάβουν συμβουλές για τα επόμενα βήματά τους από ειδικό επαγγελματία του ντοκιμαντέρ.

Για την online φόρμα συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.filmfestival.gr/el/professionals/agora-docs

Η Αγορά Ντοκιμαντέρ παρουσιάζει, επίσης, την πρωτοβουλία Agora Lab, ένα τριήμερο εργαστήρι ανάπτυξης υλικού (29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου), στο οποίο επαγγελματίες μοντέρ, αλλά και άλλοι επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέρουν καθοδήγηση σε σκηνοθέτες με ελληνικά ντοκιμαντέρ που βρίσκονται στο στάδιο του μοντάζ. Επιλέγονται έως και πέντε ταινίες. Η επιλογή των πρότζεκτ πραγματοποιείται μέσα από τις αιτήσεις για το τμήμα του Docs in Progress.

Η Αγορά του Φεστιβάλ συνεχίζει την πρωτοβουλία Thessaloniki Pitching Forum (προθεσμία κατάθεσης έως τις 20 Απριλίου 2021), επαναπροσδιορίζοντας το πρόγραμμα ανάπτυξης ταινιών τεκμηρίωσης. Το Thessaloniki Pitching Forum εξερευνά τα όρια του είδους, προσκαλώντας τηλεοπτικά και δημιουργικά ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ για παιδιά και new media projects (εικονικής ή/και ενισχυμένης πραγματικότητας, κ.ά.).

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το πρότζεκτ τους, να δεχτούν σχόλια και συμβουλές και να δουλέψουν το υλικό τους στη διάρκεια ενός διαδικτυακού διήμερου εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου και στην προετοιμασία για το pitching από ειδήμονες του ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη. Τα πρότζεκτ θα παρουσιαστούν στη διάρκεια ενός μονοήμερου pitching σε ένα διεθνές πάνελ από ειδικούς, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επαγγελματίες του χώρου.

Συνολικά θα επιλεγούν έως 15 πρότζεκτ, τα οποία θα απευθύνονται σε ένα διεθνές κοινό.

Στο Thessaloniki Pitching Forum και στο Docs in Progress μπορούν να κατατεθούν ταινίες από τις εξής χώρες: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κόσοβο, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δράση Meet the Future. Με το βλέμμα στο μέλλον, η Αγορά Ντοκιμαντέρ ανακαλύπτει και συστήνει στους επισκέπτες της νέα ταλέντα του κινηματογράφου από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου που κάνουν τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους μέσα από τη δράση Meet the Future. Φέτος, εστιάζουμε σε ανερχόμενα ταλέντα από τη Σερβία. Οι σέρβοι σκηνοθέτες του Meet the Future θα συστηθούν στους επαγγελματίες της Αγοράς και θα δείξουν υλικό από την καινούργια τους ταινία.



Παράλληλα, το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της Αγοράς Ντοκιμαντέρ, Doc Counselling. Έμπειροι επαγγελματίες παρέχουν συμβουλές στους κινηματογραφιστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και την Αγορά Φεστιβάλ, ενώ οι ντοκιμαντερίστες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ιδιωτικές συμβουλευτικές συναντήσεις για θέματα όπως: στρατηγική για φεστιβάλ, χρηματοδότηση ντοκιμαντέρ, διανομή, γραφείο υποστήριξης Media, εκπαιδευτικά προγράμματα και marketing, μεταξύ άλλων.

Το Agora Doc Market είναι πλήρως ψηφιοποιημένο και λειτουργεί μέσω της online ψηφιακής πλατφόρμας θέασης του φεστιβάλ των Καννών, Cinando. Παρουσιάζει ντοκιμαντέρ που έχουν ολοκληρώσει την παραγωγή τους τα τελευταία δύο χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία στους δημιουργούς να προβάλλουν τις ταινίες τους στους διαπιστευμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου (παραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων, διανομείς, εκπροσώπους φεστιβάλ) που επισκέπτονται την Αγορά. Κάθε χρόνο φιλοξενεί περίπου 400 ταινίες και περισσότερους από 100 αγοραστές και επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου, οι οποίοι επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη για να προωθήσουν ή να αγοράσουν ντοκιμαντέρ.

Τα ελληνικά ντοκιμαντέρ μπορούν να εκμεταλλευτούν δωρεάν τη συνεργασία της Αγοράς Ντοκιμαντέρ με το Cinando, καταθέτοντας την ταινία τους στο Agora Doc Market. Οι ενδιαφερόμενοι κινηματογραφιστές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ντενίζ Ανδρεώλα στο e-mail andreola@filmfestival.gr έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Για επιπλέον πληροφορίες για την Αγορά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.filmfestival.gr ή επικοινωνήστε στο agora@filmfestival.gr