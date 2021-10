Ένας χρόνος χωρίς τον Σον Κόνερι

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε σήμερα από τον θάνατο του Σον Κόνερι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 31 Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία 90 ετών. Ο εμβληματικός Σκωτσέζος, ηθοποιός ήταν, ο πρώτος, και κατά πολλούς ο καλύτερος «Τζέιμς Μποντ».

Ο Σερ Τόμας Σον Κόνερι (Thomas Sean Connery) είχε γεννηθεί στις 25 Αυγούστου 1930 στη Σκωτία. Ήταν πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου. Ήταν ευρύτερα γνωστός ως ο πρώτος επίσημος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ και πρωταγωνίστησε σε επτά συνολικά ταινίες Μποντ.

Κατείχε πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, ανάμεσά τους Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου στην ταινία «Οι Αδιάφθοροι» (The Untouchables) και τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα

Γεννήθηκε στο Φάουντενμπριτζ (Fountainbridge) στο Εδιμβούργο. Ήταν γιος της Euphemia "Effie" McBain (πατρ. McLean), καθαρίστριας, και του Τζόζεφ Κόνερι, εργάτη σε εργοστάσιο και οδηγού φορτηγού. Ο πατέρας του ήταν Καθολικός με ιρλανδο-σκωτική καταγωγή, ενώ η μητέρα του ήταν Σκωτσέζα Προτεστάντισσα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον αποκαλούσαν Σον, το μεσαίο του όνομα, πολύ πριν γίνει ηθοποιός.

Ο γαλατάς που κατέκτησε τον κόσμο του κινηματογράφου

Το πρώτο του επάγγελμα ήταν γαλατάς στο Εδιμβούργο. Ακολούθως κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά απολύθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και επέστρεψε στην παλιά του δουλειά κάνοντας διάφορες εργασίες όπως οδηγός λεωφορείου, εργάτης, μοντέλο για το κολλέγιο Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου, στιλβωτής φερέτρων και μπόντι μπίλντερ.

Η εντυπωσιακή άνοδος του Κόνερι έγινε με τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ. Συνολικά πήρε μέρος σε επτά ταινίες Μποντ. Οι έξι ήταν παραγωγής της EON και μία ήταν ανεπίσημη αναπαραγωγή του Thunderball από την Warner Bros.

Οι ταινίες αυτές είναι:

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο (Dr No., 1962)

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with love, 1963)

Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger, 1964)

Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965)

Ζεις μονάχα δυο φορές (You only live twice, 1967)

Τα Διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds are forever, 1971)

Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ (Never say never again, 1983)

Ο εντυπωσιακός αλλά και αεικίνητος, «αεράτος», ηθοποιός πρωτοανακαλύφθηκε από τους Χάρι Σάλτζμαν και Άλμπερτ Μπρόκολι, μετά την άρνηση άλλων υποψήφιων ηθοποιών για τον ρόλο του Μποντ, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Νίβεν (ο οποίος αργότερα έπαιξε τον Μποντ στην παρωδία του 1967 Casino Royale), ο Κάρι Γκραντ και ο Τζέιμς Μέισον. Ο χαμηλός προϋπολογισμός ανάγκασε τους παραγωγούς να προσλάβουν έναν άγνωστο ηθοποιό.

Το 1987 κέρδισε το βραβείο Bafta, ερμηνεύοντας τον Ουίλιαμ της Μπάσκερβιλ στην ταινία «Το όνομα του Ρόδου», μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ουμπέρτο Έκο. Και έναν χρόνο αργότερα, τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου παίζοντας έναν Ιρλανδό αστυνομικό (αν και με σαφέστατη σκωτσέζικη προφορά) στους «Αδιάφθορους».

Στον «Ιντιάνα Τζόουνς» έπαιζε τον πατέρα του Χάρισον Φορντ, αν και ήταν μόνο 12 χρόνια μεγαλύτερός του, ενώ κατόπιν, στο πλάι του Νίκολας Κέιτζ στον «Βράχο», επέστρεψε στον ρόλο του «Βρετανού κατασκόπου».

Ο Σον Κόνερι έχει ψηφιστεί 6 φορές από το περιοδικό People ως ο πιο sexy ηθοποιός του κόσμου.

Πρoσωπική ζωή: Οι δύο γάμοι και οι αμέτρητες ερωμένες



Αν και ο Σον Κόνερι παντρεύτηκε μόνο δύο φορές, η ερωτική του ζωή υπήρξε εξαιρετικά πλούσια. Εκτός από την ηθοποιό Νταϊάν Σιλέντο, την πρώτη του σύζυγο, και τη Μισελίν Ροκεμπρίν που τη διαδέχθηκε, ο Κόνερι είχε συνδεθεί ερωτικά με πολλές αιθέριες υπάρξεις.

Ο σπουδαίος ηθοποιός φέρεται να είχε μεταξύ άλλων σχέσεις με τις ηθοποιούς Σου Ελόιντ, Σέλεϊ Γουίντερς, Σίλβια Μάιλς, τη Μις Γαλλία Κλοντίν Οζέρ, την τραγουδίστρια Λίνσεϊ ντε Πολ, τη μακιγέρ Νίνα Κραφτ και τη σχεδιάστρια Χάιλε Μπιρν.









Δείτε το βίντεο:

Δείτε το βίντεο:

Ο Σον Κόνερι αναδείχθηκε ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών

Ο Σον Κόνερι αναδείχθηκε ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών, σε μία νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού Radio Times.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός, βρέθηκε στην πρώτη θέση αφού κέρδισε εύκολα τους άλλους πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ σε πολλούς γύρους ψηφοφορίας.

Για την πρωτιά «κονταροχτυπήθηκαν» ο Σον Κόνερι με τον Τίμοθι Ντάλτον, πρωταγωνιστή της ταινίας «The Living Daylights», ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Evening Standard».

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Τζέιμς Μποντ τις δεκαετίες του '70 και του '80, Ρότζερ Μουρ, ο οποίος μετέφερε το κινηματογραφικό franchise στο διάστημα με την ταινία «Moonraker», κατέκτησε την τρίτη θέση.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες, με την πέμπτη και τελευταία στην οποία εμφανίζεται ως Πράκτορας 007 με τίτλο «No Time to Die» να αναμένεται το επόμενο διάστημα στις κινηματογραφικές αίθουσες, είναι τέταρτος, με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο Τζορτζ Λάζενμπι, ο οποίος ενσάρκωσε τον Βρετανό κατάσκοπο σε μία μόνο ταινία με τίτλο «On Her Majesty's Secret Service» (Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Στην υπηρεσία της Α.Μ. ).