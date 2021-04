Game of Thrones: Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν ανακοίνωσε την είσοδο του Φαμπιέν Φράνκελ στο καστ του «House of the Dragon»

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν αποκάλυψε τη νέα είσοδο στο καστ του spin-off του «Game of Thrones» του HBO, «House of the Dragon».

Ο συγγραφέας σε δημοσίευση στο blog του, ανακοίνωσε την είδηση ότι ο ηθοποιός Φαμπιέν Φράνκελ θα συμμετάσχει στην επερχόμενη σειρά σε κεντρικό ρόλο.

Ο Άγγλος ηθοποιός θα υποδυθεί τον ιππότη Σερ Κρίστον Κόουλ, μέλος της βασιλικής φρουράς του βασιλιά Βισέρυς Ταργκάριεν, οι ενέργειες του οποίου βοήθησαν να ανοίξει ο δρόμος για εμφύλιο πόλεμο.

«Είναι ο γιος του επιστάτη του Άρχοντα του Μπλακχέιβιεν. Δεν έχει καμία αξίωση για γη ή τίτλους, το μόνο που έχει είναι η τιμή του και η ικανότητά του με το σπαθί και τη λόγχη»,έγραψε ο Μάρτιν για τον Σερ Κρίστον στο ιστολόγιό του.

«Οι αναγνώστες του «Fire & Blood» (Φωτιά και Αίμα) τον γνωρίζουν ως Σερ Κρίστον Κόουλ. Οι θεατές του «House of the Dragon» θα τον γνωρίσουν ως Φαμπιέν Φράνκελ» σημείωσε.

Ο Φράνκελ έχει ήδη κάποια μικρή σύνδεση με το «Game of Thrones» καθώς εμφανίστηκε με την πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, Εμίλια Κλαρκ στη ρομαντική κομεντί του 2020 «Last Christmas».

Βασισμένη στο «Fire & Blood» η σειρά «House of the Dragon» διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και αφηγείται την ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν.

«Καλώς Ήρθες στο Γουέστερος, Φαμπιέν» έγραψε ο Μάρτιν. «Και κράτα το σπαθί αιχμηρό» συμπλήρωσε.

Το σενάριο της σειράς έγραψαν ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και ο Ράιαν Κόνταλ.

Η παραγωγή αναμένεται να αρχίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό τον μήνα και η έναρξη προβολής της σειράς προγραμματίζεται για το 2022.