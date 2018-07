«Hotel Transylvania 3» και «Mamma Mia! Here We Go Again» - Mεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Hotel Transylvania 3 - A Monster Holiday» (Ξενοδοχείο για Τέρατα 3: Ώρα για Διακοπές) βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις κινηματογραφικές εισπρακτικές επιτυχίες στη Γερμανία.Περισσότεροι από 354.000 θεατές είδαν την ταινία από την περασμένη Πέμπτη έως την Κυριακή, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας μετρήσεων στον χώρο των ΜΜΕ, Media Control, αναφέρει δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung.Στο τρίτο μέρος της κωμωδίας, ο Δράκουλας πηγαίνει ταξίδι με την οικογένεια και τους φίλους του με ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για τέρατα και ερωτεύεται την καπετάνιο Έρικα. Η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.Με 342.000 θεατές, το σίκουελ της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again» την πρώτη εβδομάδα προβολής του στη Γερμανία είναι στη δεύτερη θέση. Δέκα χρόνια μετά το πρώτο μέρος, το μιούζικαλ με αστέρες όπως η Μέριλ Στριπ, ο Πιρς Μπρόσναν και ο Κόλιν Φερθ και τα τραγούδια των ABBA σημειώνει μεγάλη επιτυχία.Στην Αμερική απροσδόκητα, το θρίλερ «The Equalizer 2» με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον βρίσκεται στην κορυφή με εισπράξεις 35,8 εκατ. δολάρια (30,5 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με το «Hollywood Reporter» . Το «Mamma Mia» με εισπράξεις 34.4 εκατ. δολάρια είναι στη δεύτερη θέση.Η ταινία δράσης «Skyscraper» με τον Ντουέιν Τζόνσον με 79.000 θεατές είναι στην τρίτη θέση των πιο επιτυχημένων εισπρακτικά ταινιών στη Γερμανία και η δυστοπική ταινία δράσης "The First Purge" έπεσε από την κορυφή στην τέταρτη θέση. Την πεντάδα των ταινιών με τους περισσότερους θεατές συμπληρώνει η περιπέτεια «Jurassic World: The Fallen Kingdom».Στις ΗΠΑ, το «Ξενοδοχείο για Τέρατα 3» με εισπράξεις 23 εκατ. δολάρια είναι στην τρίτη θέση. Ακολουθούν η ταινία υπερηρώων «Ant-Man and the Wasp» με 16 εκατ. δολάρια και η ταινία κινουμένων σχεδίων «The Incredibles 2» με εισπράξεις που έφθασαν τα 11,5 εκατ. δολάρια.