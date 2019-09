Η θρυλική σχεδιάστρια κοστουμιών Άνθεα Σίλμπερτ στο Ολύμπιον

Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καλωσορίζει τη θρυλική σχεδιάστρια κοστουμιών Άνθεα Σίλμπερτ για μια ειδική προβολή της ταινίας «Το μωρό της Ρόζμαρι» του Ρομάν Πολάνσκι, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής multimedia The Dark Candy. Η Σίλμπερτ, η οποία σχεδίασε τα εμβληματικά κοστούμια της ταινίας, θα παρευρεθεί στην προβολή που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 (ώρα προσέλευσης 20:00, ώρα έναρξης 20:30), στον κινηματογράφο Ολύμπιον και θα συμμετάσχει σε Q&A.

Υποψήφια για δύο Όσκαρ κοστουμιών (για τις ταινίες Chinatown και Julia), η Άνθεα Σίλμπερτ έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία: έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως ο Ρομάν Πολάνσκι και ο Μάικ Νίκολς και με μεγάλους χολιγουντιανούς σταρ, όπως οι Τζακ Νίκολσον, Μία Φάροου, Φέι Νταναγουέι, Ντάστιν Χόφμαν, Γουόρεν Μπίτι. Το 2005 η Άνθεα Σίλμπερτ τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά της από την Ένωση Σχεδιαστών Κοστουμιών.

Η προβολή της ταινίας Το μωρό της Ρόζμαρι πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής The Dark Candy.

Το μωρό της Ρόζμαρι

(ΗΠΑ, 1968)

Σκηνοθεσία: Roman Polanski. Σενάριο: Roman Polanski. Πρωταγωνιστούν: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon. Color, 136΄.

Η ταινία του Ρομάν Πολάνσκι θεωρείται μία από τις 100 καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, και κατέχει μια θέση στο top 10 των ταινιών θρίλερ, Το μωρό της Ρόζμαρι άφησε το σημάδι του στο είδος του μεταφυσικού τρόμου και αποτελεί ένα πρωτότυπο παιχνίδι ανάμεσα στο διαβολικό, το υποσυνείδητο της ηρωίδας (εξαιρετική η Μία Φάροου στον ρόλο της Ρόζμαρι) και στις προσδοκίες του κοινού, με τον θεατή να μην γνωρίζει τι είναι πραγματικό, τι φανταστικό, τι είναι κομμάτι ενός εφιάλτη και τι απόδειξη ενός διαταραγμένου ψυχικού κόσμου. Στο πλευρό της Μία Φάροου βρίσκουμε τον Τζον Κασσαβέτη.

Info:



Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, 2019, ώρα προσέλευσης 20:00, ώρα έναρξης 20:30.



Ολύμπιον, πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 378400.



Τιμές εισιτηρίων: 6€ (γενική είσοδος), 5€ (CineΚάρταF)

Περισσότερα για την Άνθεα Σίλμπερτ



Γεννημένη στο Μπρούκλιν το 1937, η Άνθεα Γιαννακούρου σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Barnard College.

Η Άνθεα Σίλμπερτ μετρά 35 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. Υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ κοστουμιών για τη δουλειά της στις ταινίες Chinatown και Julia και εργάστηκε σε αγαπημένες ταινίες, όπως το Shampoo.

Η Άνθεα Σίλμπερτ υπήρξε, επίσης, παραγωγός. Ανέλαβε την παραγωγή των ταινιών Yentl και Splash. Παράλληλα, μαζί με την ηθοποιό Γκόλντι Χον ανέλαβε την παραγωγή των Overboard και Wildcats. Συνεργάστηκε με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Ρομάνους, στη συγγραφή σεναρίων, εργάστηκε ως παραγωγός σε τηλεταινίες, ενώ κέρδισε Emmy ως παραγωγός για την ταινία Truman.

To 2001, η Σίλμπερτ και ο σύζυγός της μετακόμισαν στη Σκιάθο, όπου η Άνθεα ανέλαβε την επιμέλεια και εικονογράφηση των βιβλίων του.

Περισσότερα για τη The Dark Candy

Η The Dark Candy είναι μια εταιρεία παραγωγής multimedia που ίδρυσαν ο φωτογράφος – σκηνοθέτης Σάκης Λάλας και η δημοσιογράφος μόδας Βαλεντίνα Ντε Τζιόρτζι, ζευγάρι στη ζωή και στη δουλειά. Δημιούργησαν το Meet The Hollywood Costume Designers, μια σειρά ντοκιμαντέρ (σε σκηνοθεσία Σάκη Λάλα, σενάριο Βαλεντίνας Ντε Τζιόρτζι, παραγωγή της εταιρείας The Dark Candy), στην οποία θρυλικοί σχεδιαστές μόδας μιλούν για την δουλειά τους: για τις χαρές, τις λύπες και τις ιστορίες πίσω από κάθε κοστούμι. Τα επεισόδια του Meet The Hollywood Costume Designers μπορεί κανείς να τα βρει στο www.thedarkcandy.com, ένα ηλεκτρονικό περιοδικό αφιερωμένο στον μοναδικό κόσμο της σχεδίασης κοστουμιών και στη μαγική στιγμή όπου μόδα και σινεμά συναντιούνται.

