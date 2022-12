Οι αλλαγές στο ΗΒΟ Max επηρεάζουν τα spin-off του «Game of Thrones»

Οι συνεχιζόμενες αλλαγές στο HBO Max έχουν επηρεάσει την παραγωγή νέων εκπομπών κι όπως παραδέχεται ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν δεν έμειναν ανεπηρέαστα ούτε τα δικά του έργα.

Σε ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο ο συγγραφέας του «Game of Thrones» έγραψε ότι ορισμένες από τις προγραμματισμένες σειρές από τον κόσμο του «Game of Thrones» έχουν «φυλαχθεί» από το ΗΒΟ στο συρτάρι.

Μετά τη συγχώνευση της μητρικής εταιρείας του HBO, WarnerMedia, με το Discovery τον Απρίλιο, το περιεχόμενο του HBO Max λιγόστεψε για να μειώσει το κόστος, ακυρώνοντας τις σειρές όπως τα «Love Life», «Minx» και «FBoy Island».

Αν και το πρίκουελ του «Game of Thrones», «House of the Dragon», σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ανανεώθηκε ώστε να προχωρήσει η 2η σεζόν, ο Μάρτιν έγραψε ότι άλλα έργα βρίσκονται ακόμα υπό αναμονή.

«Μερικά από αυτά κινούνται γρηγορότερα από άλλα, όπως συμβαίνει πάντα με την ανάπτυξη. Κανένα δεν έχει πάρει πράσινο φως ακόμα, αν και ελπίζουμε… ίσως σύντομα. Ένα ζευγάρι έχει μείνει στο ράφι, αλλά δεν θα συμφωνήσω ότι είναι νεκρά. Μπορεί κάτι να βγει από το ράφι το ίδιο εύκολα με την τοποθέτησή του σ' αυτό. Όλες οι αλλαγές στο HBO Max μας έχουν επηρεάσει, σίγουρα» έγραψε ο Μάρτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ